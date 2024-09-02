Лисьи глазки: мир захватывает тренд на монгольский взгляд — разбираем с хирургом операцию, как у Бони и Хадид

Лисий взгляд модели Беллы Хадид покорил миллионы женщин по всему миру Источник: buro247.ru











В мире не существует женщины, которая была бы довольна своей внешностью от и до. Обязательно найдется что-то, что будет ее смущать, будь то вес, форма носа, рост, волосы или же разрез глаз. Пластическая хирургия появилась неспроста: доктора сродни волшебникам, которые дарят пациенткам любовь к себе и счастье. В индустрии существуют свои тренды и, как показывает информационное поле, сегодняшний тренд — лисьи глазки. Мы спросили у эксперта, что это такое и сколько стоит операция с кокетливым названием.

Лисица-сестрица

В 2019 году американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире, определив ее черты лица наиболее близкими к совершенству.

Загвоздка в том, что будущая модель с юных лет не принимала свою внешность. Первую пластическую операцию она сделала в 14 лет, а к 27 годам уже заметно изменила черты лица. Хадид удалила комки Биша, сделала подтяжку лица, ринопластику. В один прекрасный момент законодательница бьюти- и фэшн-трендов возжелала для себя миндалевидный разрез глаз, типичный для азиатского населения.

Белла Хадид до и после операции Источник: grazia.ru











Лисий, слегка хитрый взгляд Беллы Хадид моментально свел с ума женщин — они захотели такой же. Разумеется, речь идет о представительницах разных медиасфер: вслед за Хадид разрез глаз изменили модели Роузи Хантингтон-Уайтли, Адриана Лима, певица Ариана Гранде и другие.

Из российских известных личностей лисьи глазки себе сделали блогер Виктория Боня, фитнес-тренер Елена Санжаровская (ее пример считается самым неудачным). Елена в целом любительница пластики: она переделала нос, подтянула и увеличила грудь, провела процедуру интимного омоложения. Санжаровская регулярно посещает косметолога и увлекается различными бьюти-инъекциями.

— Как вы спите? У вас вообще смыкаются веки? — интересуются подписчики фитнес-тренера, но Елена Санжаровская лишь молчит в ответ Источник: tecrussia.ru











Отходит от операции телеведущая Дана Борисова, желающая непременно сохранить молодость и красоту. 48-летняя Дана уже похудела при помощи препарата для диабетиков «Оземпик», а сейчас принялась править лицо. Впечатлениями она активно делилась в соцсетях.

Лифтинг манекенщиц

Пластический хирург Ольга Куликова объясняет, что операция, которую прозвали лисьими глазками, называется кантопексия. Так называемый «лифтинг манекнщиц» существовал еще на заре пластической хирургии. Модели, достигая 28-30 лет, замечали первые признаки возрастных изменений (опущенный хвост брови, нависающая наружная часть века — как итог: грустное выражение лица), и в панике бежали к хирургу с криком о помощи.

Ольга Куликова — пластический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель отделения пластической хирургии клиники «Евромед». Стаж работы 25 лет.

Как проходит процедура кантопексии? Через небольшие разрезы в волосистой части головы выполнялся височный лифтинг, открывался наружный угол глаза, бровь вставала на место. И никаких следов операции на лице не было видно.

Есть ощущение, что Виктории пластика не к лицу, до — было лучше Источник: dzen.ru / igrivayamoda











— В случае с Беллой Хадид — налицо височный лифтинг и латеральная кантопексия. По моему мнению, хирургу следовало ограничиться только височным лифтингом. Латеральная кантопексия заузила глаза модели, и это сделало факт обращения к пластическому хирургу очевидным. А лучшая пластическая операция, это та, о которой никто не догадывается, — высказалась Ольга Куликова.

По словам доктора, популярность процедуры растет и будет продолжать расти. Тренд, заданный Беллой Хадид, прочно укрепился. Стоимость кантопексии начинается от 90 тысяч рублей, а височный лифтинг обойдется в сумму покрупнее — от 280 тысяч рублей.

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