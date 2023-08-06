«Стареть не страшно, всё окей»: истории сибирячек, которые доказывают, что возраст красоте не помеха

Елена Попова, 65 лет

В 64 года Елена Попова стала моделью, приняла участие в местном конкурсе «Краса Новосибирска», а после смело отправилась на международный конкурс красоты в Сочи. Больше 20 лет она преподает восточные танцы, шикарно выглядит и живет яркой, насыщенной жизнью.



На вопрос, как ей удается так хорошо выглядеть, Елена скромно ответила: «Это гены».



— Моя бабушка была очень красивой женщиной, у нас в роду много национальностей, — улыбается Елена. Огромную роль играет танец. — К телу нужно относиться как к любимому ребенку: воспитывать, любить, быть с ним в гармонии. Один из критериев молодости для меня — это осанка. Пока я тянусь ввысь, летаю, всё в порядке.