«Стареть не страшно, всё окей»: истории сибирячек, которые доказывают, что возраст красоте не помеха

Наши сегодняшние героини с уверенностью могут сказать: после 60 лет всё только начинается. Дети выросли, внуки тоже, жизнь устроена, а впереди еще уйма времени на то, чтобы исполнять свои мечты. Печь пирожки и вязать носки, сидя у печи, — не для них (разве что сильно захочется). Эти яркие женщины смело покоряют новые профессиональные вершины и не боятся пробовать новое: карьера модели, конкурсы красоты или съемки в кино. Когда, если не сейчас?
Елена Попова, 65 лет
В 64 года Елена Попова стала моделью, приняла участие в местном конкурсе «Краса Новосибирска», а после смело отправилась на международный конкурс красоты в Сочи. Больше 20 лет она преподает восточные танцы, шикарно выглядит и живет яркой, насыщенной жизнью.
На вопрос, как ей удается так хорошо выглядеть, Елена скромно ответила: «Это гены».
— Моя бабушка была очень красивой женщиной, у нас в роду много национальностей, — улыбается Елена. Огромную роль играет танец. — К телу нужно относиться как к любимому ребенку: воспитывать, любить, быть с ним в гармонии. Один из критериев молодости для меня — это осанка. Пока я тянусь ввысь, летаю, всё в порядке.
Женщина ведет активный образ жизни: два раза в неделю — танцы, четыре раза в неделю посещает тренажерный зал, по выходным они с мужем ходят на лыжах, а летом выбирают длинные пешие маршруты для прогулок. Салоны красоты и косметолог, уходовая косметика — обязательно, а еще Елена любит баню.
— К услугам косметолога, конечно, прибегаю, но, считаю, всё должно быть в меру. На конкурсах я встречалась с такими ухоженными женщинами: грудь, скулы, ягодицы... И так красиво! Вдохновилась и пошла в тренажерный зал. А вообще, моя главная мотивация — дочки, я своим примером хочу им показать, что стареть не страшно, всё окей, — улыбается Елена.
Елена и ее муж недавно отметили 45-ю годовщину свадьбы. Супруги познакомились еще в студенчестве.
— У нас была студенческая вечеринка, на которую пришли курсанты военного училища. Среди них был мой будущий муж — такой красивый, статный, высокий. Сразу мне понравился. Я подумала: нужно пригласить его на танец, — вспоминает Елена с улыбкой.
Влюбились, поженились. Жили душа в душу, но и ссоры случались.
— Был момент, когда мы с мужем перестали понимать друг друга. В итоге я поняла, какая я сильная и самостоятельная. Сделала столько вещей: сходила в горы, поставила брекеты, окончила фотошколу, слетала в Таиланд — и всё это после 50 лет. Когда женщины остаются одни, они становятся сильнее. Мужчины, никогда не оставляйте своих женщин, иначе они перестанут в вас нуждаться, — улыбается Елена. — Хочется побыть одному — побудьте, но всегда возвращайтесь к той, с которой хотите быть. Расстаться очень легко, но мы сумели понять друг друга, смогли победить свои амбиции, найти точки соприкосновения. А еще нам помогло хобби, которое нравится обоим, — путешествия. Ходим в горы, изучаем Алтай — это так здорово.
Елена добавляет, что секрет удачного брака кроется еще и в том, что за прожитые вместе годы она научилась хорошо понимать своего мужа.
Валентина Нейморовец, 68 лет
Валентина Нейморовец работала уборщицей в аптеке, когда ей предложили сниматься для глянца. В 2017 году она проснулась знаменитой после того, как ее фотографии разлетелись по миру. Валентина стала одной из первых россиянок в почтенном возрасте, которая начала успешную карьеру в глянце и показала читателям, какой красивой может быть старость.
О славе, признается женщина, она мечтала с детства: окончила театральный, после этого работала в ленинградском ТЮЗе. Но с театром, как и с мечтами о популярности, пришлось проститься в 1990-е — платили мало, а надо было на что-то жить. В этот период Валентина работала на рынке, мыла полы и изредка снималась в кино.
И только много лет спустя ее фотографию, сделанную сыном, заметили в модельном агентстве Москвы. С этого момента жизнь Валентины круто изменилась: она стала лицом косметической компании L’Oreal, а журнал Glamour признал ее моделью года.
Валентина не старается молодиться: не скрывает морщины, не стыдится седины и гордится тем, что она уже бабушка. Для работы она взяла псевдоним Ясень. Женщина признается, что говорить о своей работе не любит.
— Известность пришла ко мне совершенно случайно, я совсем этого не ждала и не хотела. Мне позвонил Игорь Гавар, глава модельного агентства «Олдушки», и стал уговаривать меня прийти к ним. И знаете, я отказалась. Мне было стыдно как-то, это занятие казалось мне непристойным. «Для чего это всё нужно?» — спрашивала его я. А он позвонил во второй раз и сказал одну фразу, которая меня убедила: «Это чтобы молодым было не страшно взрослеть».
Осенью 2022 года Валентина Михайловна снялась в одной из главных ролей в короткометражном фильме режиссера Александра Удальцова «Остановка».
— Это фильм про время и про всё то, о чём мы вспоминаем, когда наша жизнь подходит к концу. На остановке сидит пожилая женщина, подъезжают автобусы из разных периодов ее жизни, в них ретроспективно перед ее памятью проходят разные важные моменты ее судьбы. Прямо как сейчас я вам рассказывала о кусочках своей жизни, это кино тоже дало возможность вернуться в то, что мною прожито, — рассказывает Валентина.
Женщина играла сцену с Гелием Сысоевым. Говорит, волновалась, а когда подбежала к нему знакомиться, он, как ей показалось, испугался.
— Я же страшная без грима. Потом он вышел на съемочную площадку и как будто преобразился, вибрации какие-то пошли от него — это свойственно большим артистам, — объясняет актриса.
У Валентины Ясень была насыщенная жизнь: театр, роли, кино, борьба за выживание, неожиданная популярность модели. В какой из этих моментов она была счастливее всего?
— Когда родила своего сына. Не может быть счастья сильнее, чем могут дать дети: ни карьера, ни известность не принесут такого, — говорит женщина.
Галина Новак, 76 лет
В прошлом бухгалтер, а ныне настоящая супермодель Галина Новак успевает следить не только за правнучками, но и за собой. В свободное время — шопинг, занятия спортом, а с недавних пор — фотосессии в стильных образах.
До 1995 года Галина работала в городе Стрежевой (Томская область) главным бухгалтером в нефтяной промышленности. После выхода на пенсию продала квартиру и одна переехала в Новосибирск — ближе к дочери и внукам. Еще около 10 лет она работала бухгалтером в одной из крупных компаний, затем до осени 2018 года — администратором в салонах красоты и студии загара. Сейчас Галина в разводе, но трижды была замужем.
— Я постоянно держу себя в форме. Как только родила дочь, то начала следить за своим весом. Если появляются 1–2 лишних килограмма, сразу сажусь на диету. Кроме того, лишний вес — это давление на суставы, а в моем возрасте за здоровьем нужно следить особенно, — говорит она.
— Предпочитаю полезные продукты: творог, яйца, сметану, кефир, рыбу, из мяса — куриную грудку. Как правило, до завтрака выпиваю стакан воды, затем каша, в обед — легкий суп, на ужин — рыба или курица с гарниром. На ночь стараюсь не есть, хотя иногда хочется, — делится секретами Галина Новак.
Впервые она приняла участие в фотосессии три года назад: идея появилась после того, как младший внук, Никита, добавил ее фото в своих социальных сетях.
— Фотография набрала сотни лайков и комментариев. Никита сказал: «Ты у нас, бабушка, такая обаятельная и привлекательная! Надо бы устроить фотосессию». Он позвонил своим знакомым из модельного бизнеса, рассказал про меня, — вспоминает она.
По мнению Галины, именно любовь помогает сохранить молодость.
— Если влюблен, то будто на крыльях летаешь. Жизнь кажется другой, в розовом цвете, — считает Галина. — Но, если честно, я давно не влюблялась. Но было бы здорово.
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