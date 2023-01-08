Золушка на пенсии: история 68-летней Валентины Ясень, которая превратилась из уборщицы в аптеке в известную модель

На второй год снова поехала в Киев поступать, причем заранее сняла себе жилье, присмотрела столовую и стала себя откармливать: очень худая была на фоне других девчонок. Я снова прошла все туры, и ко мне подошла женщина из приемной комиссии: «Валечка, я бы вас еще в прошлом году взяла, но вот посмотрите, какой у меня список людей, которых я должна взять. Езжайте поступать в Россию, вам надо читать по-русски». И тогда с третьей попытки я наконец поступила на актерское отделение — в Челябинске.



После выпуска я 8 лет проработала в Ленинградском ТЮЗе под руководством замечательного Зиновия Яковлевича Корогодского. Тогда же впервые снялась в кино — в экранизации оперы Верди «Отелло» с Владимиром Атлантовым в главной роли. Мы с мужем снимались в массовке, меня крупно брала камера, все говорили комплименты. Казалось, всё только начинается…

