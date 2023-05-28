Молодым на зависть: истории 3 красоток, которые доказывают, что после 40 лет всё только начинается

Первые шаги в бизнесе Яна начала делать 20 лет назад. Из-за серьезных проблем со здоровьем спортивную карьеру ей пришлось поставить на стоп, но уйти из спорта совсем Яна не смогла. Выбрав для себя подходящее направление (мягкий фитнес и аквааэробика), сибирячка начала активно в нем развиваться, а потом и вовсе решила превратить увлечение в работу.



— Я арендовала бассейн, завезла туда всё необходимое и начала свою деятельность. Далее, организовав Новосибирскую региональную федерацию фитнес-аэробики, параллельно разрабатывала учебно-методические пособия, чтобы организовать образовательный центр. Получив лицензию на образовательную деятельность, свои двери распахнула Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта, — объясняет она.