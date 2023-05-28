Молодым на зависть: истории 3 красоток, которые доказывают, что после 40 лет всё только начинается

«В 40 лет жизнь только начинается», — сказала главная героиня культового фильма «Москва слезам не верит». И ведь она права — слова Екатерины Тихомировой сегодня даже актуальнее, чем в 1980 году. Что такое возраст? По сути, лишь цифра в паспорте, которая на деле ничего не значит. Главное — ощущение себя и отношение к жизни. Устоявшееся мнение о том, что после 30 лет женщина уже немолода и «переспела», в корне неверно, и наши сегодняшние героини — яркое тому доказательство. Перешагнув отметку в 40 лет, они продолжают жить ярко, влюбляться, выходить замуж, развиваться и строить успешную карьеру — молодым есть чему у них поучиться.
Яна Барвичуте, 42 года
Бизнес в спорте
Красивая, стильная, целеустремленная. За что бы ни взялась эта женщина, она обязательно дойдет до результата. Яну Барвичуте смело можно назвать одной из самых успешных бизнес-леди в городе. За ее плечами выстроился целый ряд достижений в области спорта, кроме того, она дважды завоевала титул королевы бизнеса и взяла призовое место на конкурсе красоты в Болгарии, а еще десять месяцев назад стала бабушкой.
Первые шаги в бизнесе Яна начала делать 20 лет назад. Из-за серьезных проблем со здоровьем спортивную карьеру ей пришлось поставить на стоп, но уйти из спорта совсем Яна не смогла. Выбрав для себя подходящее направление (мягкий фитнес и аквааэробика), сибирячка начала активно в нем развиваться, а потом и вовсе решила превратить увлечение в работу.
— Я арендовала бассейн, завезла туда всё необходимое и начала свою деятельность. Далее, организовав Новосибирскую региональную федерацию фитнес-аэробики, параллельно разрабатывала учебно-методические пособия, чтобы организовать образовательный центр. Получив лицензию на образовательную деятельность, свои двери распахнула Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта, — объясняет она.
Никто не помогал Яне финансово — не было ни богатого мужа, ни инвестора. Она сделала всё сама.
— У меня была цель, я к ней пришла. Сейчас мы имеем хорошие результаты, — поясняет Яна.
В этом году Академии будет уже семнадцать лет, она выпустила несколько тысяч специалистов. Проект работает не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье, в офлайн- и онлайн-формате.
— Мы выдаем документы установленного образца, которые дают возможность вести тренерскую деятельность по различным направлениям фитнеса и спорта, — добавляет Яна.
Студия аквафитнеса — «Аква-А» — тоже продолжает активно развиваться: в городе открыто уже десять филиалов.
В 2013 году Яна начала работать с детьми — открыла школу спортивно-оздоровительного плавания «Дельфин». В этом году школе будет уже 10 лет, Яна и ее команда тренеров выучили огромное количество спортсменов и просто любителей плавания.
Помимо прочего, Яна занимается поиском инвесторов для строительства бассейнов в городе и проводит консультации: где и как строить бассейн, как сделать так, чтобы проект был финансово успешным.
Юлия Коваль, 47 лет
Блогер и декоратор
Бешеным вихрем жизнь сибирячки закрутилась несколько лет назад: дети выросли, карьера построена, впереди вагон времени, а энергии — хоть отбавляй. Юлия начала участвовать в проектах по преображению, проверяла себя на прочность в местных реалити-шоу и даже окончила школу блогеров.
— А для чего еще жить, если не позволять себе совершать то, что хочется? — говорит Юлия Коваль.
В 27 лет женщина начала седеть, поэтому окрашивание стало необходимостью. До 40 лет Юлия ходила с огненно-рыжей или ярко-красной шевелюрой, после волосы стали фиолетовыми, было хаир-тату. Около года Юлия ходила с розовыми волосами и чувствовала себя настолько органично, будто это ее родной цвет.
— Взрослые люди, женщины, могут посмотреть с осуждением, а молодежь делает комплименты. Они совсем другие, непосредственные, могут с ходу сказать: «Вы такая классная» или «Круто выглядите» — это приятно. — Меня окружают замечательные люди, с которыми я на одной волне, и ни разу я не слышала осуждения с их стороны.
На теле Юлии несколько татуировок — одна перетекает в другую. Первое тату женщина сделала в честь завершения определенного жизненного этапа в 25 лет. Фигуру Юлия поддерживает спортом, занимается фитнесом.
Значительную часть жизни Юлии занимает работа, к тому же любимая.
— Преврати хобби в работу, и ты не будешь работать ни дня. Я художник-декоратор, делаю красивые стены. Очень люблю нестандартные заказы (такие же, как я сама): море на стене или черная акцентная стена. Жаль, таких заказов немного, больше заказывают классику: травертин, шелк или арт-бетон, — смеется она.
Юлия Ушакова, 52 года
Стилист
Если искренне верить в любовь, она обязательно придет. Юлия Ушакова верила, и в ее жизни случилась настоящая сказка. Как-то раз она сильно пожелала себе счастья, и оно постучалось к ней в виде сообщения на иностранном сайте знакомств. Письмо прислал некий Роджер Смит из Америки, Юля ответила, а дальше... как в кино — и мы сейчас не шутим.
Юлии Ушаковой 52 года, она уже два раза была замужем, но оба брака распались. У Юлии есть дочь и маленькая внучка — втроем они проводят много времени вместе. Семья для Юлии на первом месте, и именно о настоящей семье женщина и мечтала. Она задалась целью встретить спутника жизни — итальянца, но судьба распорядилась несколько иначе.
— Моя подруга встретила своего любимого на иностранном сайте знакомств и уехала к нему в Италию. Мы с ней часто созванивались, и она делилась, как уважительно относятся к женщинам итальянцы. Италия была моей мечтой, потому я решила попробовать и зарегистрировалась. Сайт называется RussianCupid. Моей целью была именно встреча спутника жизни, дружеская переписка меня не интересовала — я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — говорит Юлия Ушакова.
До знакомства с Роджером Юлия была зарегистрирована на сайте уже полгода. Вела переписки с итальянцами, но они её разочаровали: одни восторженные комплименты и обещания — и ничего по существу. Была пара эпистолярных романов, которые Юлия завершила ввиду их несерьезности. С Роджером было всё иначе.
— Он в первом же сообщении подробно рассказал о себе, дочке, своих намерениях и попросил мой номер телефона. Мы перешли в мессенджер, и начался самый чудесный период узнавания друг друга, который длится до сих пор.
Юлия Ушакова и Роджер Смит познакомились в апреле 2020 года, как раз когда бушевала пандемия и все границы закрылись. Первую встречу организовал Роджер — он отыскал страну, куда можно было вылететь и из Америки, и из России.
— Еще ему хотелось угодить мне, потому что я очень люблю море. Поэтому через 6 месяцев мы встретились в Египте в роскошном отеле, где у нас был прекрасный номер с двумя спальнями. С нашей первой встречи я поняла: Роджер — мужчина моей мечты, — признаётся Юлия.
Несмотря на расстояние в 11 тысяч километров, Юлия и Роджер проводили довольно много времени вместе, находясь на связи 24/7. Отношения на расстоянии временами давались Юлии непросто: как и многие женщины, она эмоциональна, порой ей хотелось прижаться к сильному плечу. У влюбленных есть правило: всегда звонить друг другу, делиться переживаниями, спрашивать совета.
— Роджер нашел возможность официально оформить наш союз через единственный государственный орган штата Юта, который стал оформлять браки во время пандемии дистанционно. Мы с Роджером встретились в Санкт-Петербурге 8 сентября 2021 года, спустя 1,5 года с момента знакомства. Прилетели моя мама, дочка и внучка, а вся наша большая американская семья была на церемонии в Zoom. Регистрация брака проходила в онлайн-формате.
В планах у молодоженов жить там, где они оба смогут быть вместе, а Роджер сможет работать. Процесс по выдаче визы жены длится уже много месяцев, и Юлия надеется, что скоро сможет поехать к мужу.
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