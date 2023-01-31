Целует питона и танцует на пилоне: история 47-летней сибирячки, которая живет в кайф (у нее розовые волосы)

Цели эпатировать публику не было — так вышло само. Юлия говорит, что всегда была девочкой-юлой. В соцсетях она делится моментами из жизни, делает это искренне, чем и заряжает аудиторию. Блог для нее — личный дневник, фотоархив, за которым позволено наблюдать другим.



— Я получаю много обратной связи. Мне приятно знать, что женщины, глядя на меня, решаются на перемены во внешности или начинают позволять себе больше, раскрепощаются, — делится блогер.

Негативные отклики Юлия получает редко, но случается — внимание заострять на чужом мнении Юлия не будет. Женщина считает, что неадекватно реагируют те люди, у которых своей жизни нет, оттого они и тратят время на чужую.