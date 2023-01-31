Целует питона и танцует на пилоне: история 47-летней сибирячки, которая живет в кайф (у нее розовые волосы)

Рассматривая фото Юлии Коваль, невольно удивляешься — до чего занимательно! Глаз цепляется то за одно изображение, то за другое: в кадре красивая эффектная женщина с ярко-розовыми волосами целует питона или выливает на себя в мороз ведро ледяной воды в центре города. Вот Юлия плывет на сапе, стоя на розовых каблуках, или выплясывает в колготках в сеточку и в стрипах у пилона. Невольно задаешься вопросом: а что, так можно делать в 47 лет? Девиз женщины — жить ярко и позволять себе делать то, что хочется. Корреспондент НГС Алена Золотухина поговорила с Юлией о том, как ей удается жить в кайф, наплевав на чужое мнение.
Про блогерство
— А для чего еще жить, если не позволять себе совершать то, что хочется? — улыбается Юлия Коваль. Бешеным вихрем жизнь сибирячки закрутилась несколько лет назад — дети выросли, карьера построена, впереди вагон времени и энергии хоть отбавляй. Юлия начала участвовать в проектах по преображению, проверяла себя на прочность в местных реалити-шоу и даже окончила школу блогеров.
Цели эпатировать публику не было — так вышло само. Юлия говорит, что всегда была девочкой-юлой. В соцсетях она делится моментами из жизни, делает это искренне, чем и заряжает аудиторию. Блог для нее — личный дневник, фотоархив, за которым позволено наблюдать другим.
— Я получаю много обратной связи. Мне приятно знать, что женщины, глядя на меня, решаются на перемены во внешности или начинают позволять себе больше, раскрепощаются, — делится блогер.
Негативные отклики Юлия получает редко, но случается — внимание заострять на чужом мнении Юлия не будет. Женщина считает, что неадекватно реагируют те люди, у которых своей жизни нет, оттого они и тратят время на чужую.
— Людей триггерит то, что они не могут себе позволить. Задумайтесь, почему вас это раздражает? Почему вы испытываете чувства из-за чужого человека, который живет и делает что-то, что неугодно вам? Мне это непонятно. К таким людям я испытываю жалость, — говорит Юлия Коваль и добавляет, что ей и в голову не придет заниматься подобным — писать комментарии, делать скрины с неудачными кадрами, рассылать их и тому подобное. Даже если ей что-то не понравится, она просто промолчит.
— Большинство людей мыслит шаблонами: фото в купальнике? Стыдно. Вам стыдно? Мне нет. Если кому-то не нравится, просто не смотрите, пройдите мимо, — считает Юлия. — Я уже давно не ориентируюсь на мнение среднестатистических людей. Мне не интересно, что они обо мне подумают, я сама всё о себе знаю — про возраст, про вес, про морщины, про целлюлит. Мне комфортно. Да, есть несовершенства, и я работаю над собой, чтобы их не было. Делаю это потому, что сама хочу стать лучше для себя, а не потому что кто-то чужой обратил на это внимание.
Про красоту
Уже около года Юлия ходит с розовыми волосами — говорит, настолько органично себя чувствует, будто это ее родной цвет. В 27 лет женщина начала седеть, поэтому покраска волос стала необходимостью. До 40 лет Юлия ходила с огненно-рыжей или ярко-красной шевелюрой, после волосы стали фиолетовыми, было хаир-тату.
— Взрослые люди, женщины, могут посмотреть с осуждением, а молодежь делает комплименты. Они совсем другие, непосредственные, могут с ходу сказать: «Вы такая классная» или «Круто выглядите», — это приятно. — Меня окружают замечательные люди, с которыми я на одной волне, и ни разу я не слышала осуждения с их стороны.
На теле Юлии несколько татуировок — одна перетекает в другую. Первое тату женщина сделала в честь завершения определенного жизненного этапа в 25 лет. Фигуру Юлия поддерживает спортом, занимается фитнесом.
— В первый раз я пришла в спортзал в 2019 году, когда попала в проект «Преображение», 6-й сезон. Было 256 участников, и я победила. Это дало для меня огромный толчок — мы можем выглядеть абсолютно по-разному, это зависит от нас. Есть мнение: чем старше, тем сложнее поддерживать себя в форме, виноваты гормоны. Я не согласна. Разберитесь с питанием, образом жизни, мыслями в голове, проверьте уровень гормонов — и тогда всё станет гораздо проще, — говорит сибирячка.
Мечта Юлии — поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Вдохновителем выступила чемпионка мира Анна Прохорова, которая в 50 лет выглядит на 30.
— Меня мотивирует соревновательный эффект, азарт, движение, мне нравится ставить цель и достигать ее. Как и все люди, я периодически ленюсь, но работаю над этим. Сейчас я нашла для себя новый проект, в котором буду принимать участие: «Сибирская трансформация», любительское фитнес-бикини, — делится Юлия.
Считать калории для женщины — уже образ жизни. Во время отпуска она может позволить себе погрешности в питании, но после — снова в бой: счетчик и спортзал. Альтернатива фитнесу — танцы: Юлии нравится направление пол-дэнс, потому что оно максимально развивает тело, гибкость, женственность.
— Сейчас я отращиваю волосы, чтобы красиво взмахивать ими во время танца, а стрипы лежат, ждут своего часа, — сообщает Юлия.
Про материнство
Дочери Юлии уже взрослые — старшей 25 лет, младшей скоро исполнится 17. Обе гордятся матерью и поддерживают ее в любых начинаниях.
— То, что я такая, помогает и им быть такими, какие они есть. У младшей дочери очень четкие личные границы, а старшая уже давно живет отдельно, в другом городе. У нас очень теплые отношения, — рассказывает женщина.
Юлия не называет себя хорошей матерью — она не вставала по утрам провожать дочек в школу, не готовила им завтрак, не проверяла уроки, не было гиперконтроля, девочки росли самостоятельными.
— С детьми нужно разговаривать, слушать их. Я мама-друг, которая всегда на стороне своих детей. Мы доверяем друг другу, девочки рассказывают мне всё. Их подружки часто говорят, что не могут так делиться со своими мамами и хотели бы, чтобы у них было так же. А мы — можем. Мы вместе ходили делать пирсинг, старшей выбирали тату, девчонки ярко красят волосы — это их личное дело. Я не тюкаю старшую вопросом о детях: когда захочет, тогда и будут, а может, и не будет совсем — решит сама, — считает Юлия.
Про личную жизнь
За плечами у женщины три развода — во всех трех случаях инициатором разрыва отношений являлась она сама.
— Не сошлись характерами. Когда ты понимаешь, что нет в жизни радости, когда люди не приходят к общему знаменателю, правильным решением будет расстаться по-хорошему, чтобы не осталось боли и обид. К сожалению или к счастью, с бывшими мужьями я не общаюсь. Они — мое прошлое, а я живу настоящим, — прокомментировала женщина.
Однажды Юлия принимала участие в шоу «Давай поженимся».
— Меня позвали к жениху, я не хотела ехать. Бороться за мужчину? Вообще не про меня история. Позвонила дочери посоветоваться, она говорит: «Мам, езжай, развейся, это же шоу, я тоже приеду». Если бы я заранее знала, кто жених, ни за что бы не поехала. Дяденька 60 лет. Он хорошо выглядел, конечно, бизнесмен — но нет. Меня больше интересовала изнанка: я посмотрела, как снимают шоу, познакомилась с Ларисой Гузеевой, — рассказывает Юлия Коваль.
Сибирячка считает, что встретить любовь можно в любом возрасте, главное захотеть. Поклонников у Юлии хватает, бывает, она ходит на свидания, а в мужчинах больше всего ценит поступки.
— Вся эта болтология и звезды с неба, а ты сидишь, кастрюльку чистишь — нет, так не пойдет. К 40–50 годам мужчины уже чего-то добились, а если нет — пусть идут добиваются или снижают планку, — считает Юлия.
Про работу
Значительную часть жизни Юлии занимает работа, к тому же любимая.
— Преврати хобби в работу, и ты не будешь работать ни дня. Я художник-декоратор, делаю красивые стены. Очень люблю нестандартные заказы (такие же, как я сама): море на стене или черная акцентная стена. Жаль, таких заказов немного, больше заказывают классику: травертин, шелк или арт-бетон, — смеется она.
Женщина проделала долгий путь, прежде чем найти любимое дело: сначала были десять лет работы специалистом по таможенному оформлению — в те времена Юлия жила в Карасуке. В какой-то момент она поняла, что в маленьком городе ей тесно, пришло время выбираться. В Новосибирске был опыт работы на складе Кудряшовского мясокомбината, потом Юлия перешла в только что построенный Экспоцентр — склады там ставили с нуля.
Следом был период управления рестораном — новая сфера, где Юлия делала успехи, несмотря на все трудности, которые ее настигали на новом месте работы. Вернув умирающему ресторану былую славу, женщина приняла решение уйти, потому что хозяева задумали превратить ресторан в трактир.
Юлия начала шить на заказ игрушки и одновременно мониторила вакансии, на глаза попалась лакокрасочная компания «Тиккурила».
— Я ничего не умела, но очень хотела. Был большой отбор, много людей, я переживала, но меня в итоге взяли. Первый рабочий день выпал на мой день рождения — 41 год, — рассказывает Юлия Коваль.
В «Тиккуриле» Юлия проработала четыре года, изучила от и до все краски, лаки и прочие материалы, а после решила уйти в свободное плавание, стала работать сама на себя и открыла мастерскую.
— Жить здесь и сейчас — мое жизненное кредо, ведь каждый день может оказаться последним, — говорит Юлия Коваль.
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