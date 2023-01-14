«Смотрела и понимала: это не я». Блогер-кондитер и подруга Киркорова похудела на 68 килограмм, увидев себя на видео

Людмила Гольцман из Тюмени всегда была довольна тем, как выглядит, поэтому до
С чего всё началось
Людмила увидела себя в своем максимальном весе — 136 килограмм — на нашем сайте. В зеркале и на фото с мобильного телефона фигура тюменке никогда не казалось такой уж большой. Но взгляд со стороны и комментарии читателей 72.RU быстро отрезвили женщину.
— Я увидела эту большую, не спорю — красивую, но очень большую женщину, которая на меня смотрела с экрана. Рядом с ней был стройный красивый муж. И я обиделась на себя. Как так? Я человек, который может красиво говорить, хорошо себя подавать. Но как я могу так выглядеть? И я смотрела на этого человека и понимала: это не я, — делится чувствами Людмила Гольцман. — Я тогда заставила себя досмотреть ролик. Пересматриваю его и до сих пор, чтобы не забывать, какой большой путь проделан.
И это притом, что у Людмилы всегда был активный образ жизни. Они с мужем буквально жили на работе: готовили на заказ французские десерты, открывали небольшие кондитерские по городу, проводили бесконечные мастер-классы. Большая занятость и вредные пищевые привычки сыграли свою роль.
— Мы могли прийти домой с работы в час ночи. Муж ложился спать, а я могла остаться на кухне и плотно поесть, мне было хорошо. Я думаю, что этот критический вес и получился из-за такого темпа жизни, — признается Людмила.
Людмиле хватило всего пару дней, чтобы после выхода материала с ней в главной роли согласиться на марафон по похудению. Она оплатила участие и стала морально готовиться, ведь понимала, что придется кардинально менять образ жизни. Так и произошло: она изменила питание и стала много заниматься спортом, даже на работе.
— В первый день на проекте мне было ужасно стыдно за свой вес. Девчонки, которые в нем участвовали, были тоже достаточно полными, но весили гораздо меньше меня. Хотя я не смотрелась какой-то огромной на их фоне. Мне было стыдно за то, что я не могу выполнять какие-то упражнения, не все получались, — вспоминает Людмила. — Это чувство стыда заставило меня вдвойне работать. Если надо было скакать 150 раз — я скакала! 150 раз без остановки. Мне было очень тяжело. Но я единственная, кто доходил до конца.
Что съесть, чтобы похудеть?
Спорт плотно вошел в жизнь нашей героини. Тренер просила ее заниматься даже вне зала. И так Людмиле приходилось выполнять упражнения у себя в кулинарном цеху: в коридоре отжималась, стояла в планке, приседала и многое другое. Со временем женщина даже установила личный рекорд, простояв в планке 9 минут.
Про бутерброды с колбасой и сладости пришлось забыть. Первые четыре месяца она не употребляла сахар совсем. Для кондитера это большое испытание, ведь мастера обычно берут на пробу свои изделия, особенно, если разрабатывают новую рецептуру. Людмила полностью перешла на правильное питание. Пыталась считать калории, но поняла, что это слишком сложно для нее. Поэтому решила составить список продуктов и выкинуть из него все неполезное: соусы, копчености, жареное и сладости. Перешла на систему гриля: на нем готовит овощи, курицу, индейку или рыбу.
— Самыми сложными были первые 21 день. Потому что желудок еще растянут, а ты уже ограничиваешь себя в еде. Домашним было тяжело: я ходила злая. Потому что они могли сделать себе бутерброд с хорошей колбасой и белым хлебом, с батоном. А я — нет. Я понимала, что должно быть всё четко. Мне нужно именно в первые дни ввести себя в это питание. Если дашь сбой — отдалишься от цели, — рассказывает Людмила. — И я открывала холодильник и питалась мысленно. Муж с детьми старались без меня быстренько поесть, не акцентировать внимание на еде, понимали, как мне тяжело. Я им очень благодарна. А потом я поняла, что эта привычка много и вредно есть — в голове. С едой всё разрешилось быстро. А вот со спортом... бывали и слезы, хотелось бросить. Но не бросила.
Как быстро похудела?
Свой первый результат Людмила оценила уже через 2 месяца после начала похудения. Она сбросила 11–12 килограмм и уже была счастлива от отражения в зеркале. Свою первую цель тюменка достигла, но не успокоилась и стала ставить новые. Так за полтора года ей удалось похудеть на 50 килограмм.
Потом Людмила забеременела. Пока вынашивала ребенка, поправилась на
Правильное питание и спорт стали неотъемлемой частью жизни Людмилы. Все ограничения, от которых она когда-то страдала, превратились в любимые привычки. Полезную еду теперь ест вся семья. Тренировки у Людмилы четыре раза в неделю: две основные в зале, остальные — танцевальные. Разнообразные занятия спортом помогают ей не только не заскучать, но и находить новых друзей.
Людмила призналась, что ее результат похудения вдохновляет многих. Друзья и знакомые, которые по каким-то причинам не общались с ней вживую несколько месяцев или лет, часто не узнают ее. Но когда видят, обязательно восклицают: «Да ладно, как тебе удалось?»
Людмила призналась, что муж и до похудения к ней относился хорошо. Никогда ее не стеснялся и во всём поддерживал. Ничего не изменилось и сейчас. Долго и восторженно Людмилу рассматривал и Филипп Киркоров, с которым семья Гольцман дружит несколько лет.
Уже достигла совершенства, но продолжает худеть
Людмила весит 66 килограмм. О таком весе еще несколько лет назад она и мечтать не могла. Теперь же считает, что это не предел для нее. Женщине нравится, что теперь она носит платья
— По размерам я сейчас достигла, так скажем, хрупкого
Еще о похудении
О том, почему стало так много полных детей, чем грозит ожирение и как уберечь малышей от изобилия конфет и чипсов на полках магазинов, читайте в нашем интервью с эндокринологом.
Другой врач рассказала нам, как понять, что вы уже набираете лишний вес и что этому способствует — гормоны или проблемы с щитовидкой.
Если вы думаете, что скинуть вес людям, которые страдают ожирением много лет, слишком тяжело, почитайте истории наших похудевших героев. Кое-кто из них потерял за год 80 кило и теперь похож на совершенно другого человека.