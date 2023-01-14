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«Смотрела и понимала: это не я». Блогер-кондитер и подруга Киркорова похудела на 68 килограмм, увидев себя на видео

В 2018 году она стала героиней 72.RU, не смогла смотреть ролик со своим участием и... похудела

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Фото сделаны с разницей в четыре года

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Людмила Гольцман из Тюмени всегда была довольна тем, как выглядит, поэтому до 33 лет даже не задумывалась о жестких диетах. Первые тревожные звоночки появились, когда возникли небольшие проблемы со здоровьем, но как только их удалось решить, мысль о здоровом образе жизни снова улетучилась. К вопросу о лишнем весе Людмила вернулась немного погодя, увидев себя в ролике 72.RU, где тюменка рассказывала о том, как приготовить конфеты в домашних условиях. Блогер-кондитер впервые увидела себя чужими глазами и была в шоке. «Кто эта большая женщина?» — спрашивала она саму себя и никак не могла поверить увиденному. Так началась история преображения Людмилы Гольцман, которая за несколько лет из пышки весом в 136 килограмм превратилась в хрупкую девушку. Как ей это удалось — читайте в нашем материале.

С чего всё началось

В это трудно поверить, но на снимке та самая Людмила, что сейчас порхает в легких платьицах. На этом фото героиня до похудения. С этого кадра всё и началось

В это трудно поверить, но на снимке та самая Людмила, что сейчас порхает в легких платьицах. На этом фото героиня до похудения. С этого кадра всё и началось

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Людмила увидела себя в своем максимальном весе — 136 килограмм — на нашем сайте. В зеркале и на фото с мобильного телефона фигура тюменке никогда не казалось такой уж большой. Но взгляд со стороны и комментарии читателей 72.RU быстро отрезвили женщину.

— Я увидела эту большую, не спорю — красивую, но очень большую женщину, которая на меня смотрела с экрана. Рядом с ней был стройный красивый муж. И я обиделась на себя. Как так? Я человек, который может красиво говорить, хорошо себя подавать. Но как я могу так выглядеть? И я смотрела на этого человека и понимала: это не я, — делится чувствами Людмила Гольцман. — Я тогда заставила себя досмотреть ролик. Пересматриваю его и до сих пор, чтобы не забывать, какой большой путь проделан.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Людмила увидела себя в своем максимальном весе — 136 килограмм — на нашем сайте. Так началась история ее преображения

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

И это притом, что у Людмилы всегда был активный образ жизни. Они с мужем буквально жили на работе: готовили на заказ французские десерты, открывали небольшие кондитерские по городу, проводили бесконечные мастер-классы. Большая занятость и вредные пищевые привычки сыграли свою роль.

— Мы могли прийти домой с работы в час ночи. Муж ложился спать, а я могла остаться на кухне и плотно поесть, мне было хорошо. Я думаю, что этот критический вес и получился из-за такого темпа жизни, — признается Людмила.

Людмила набрала вес за пять лет

Людмила набрала вес за пять лет

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Людмиле хватило всего пару дней, чтобы после выхода материала с ней в главной роли согласиться на марафон по похудению. Она оплатила участие и стала морально готовиться, ведь понимала, что придется кардинально менять образ жизни. Так и произошло: она изменила питание и стала много заниматься спортом, даже на работе.

— В первый день на проекте мне было ужасно стыдно за свой вес. Девчонки, которые в нем участвовали, были тоже достаточно полными, но весили гораздо меньше меня. Хотя я не смотрелась какой-то огромной на их фоне. Мне было стыдно за то, что я не могу выполнять какие-то упражнения, не все получались, — вспоминает Людмила. — Это чувство стыда заставило меня вдвойне работать. Если надо было скакать 150 раз — я скакала! 150 раз без остановки. Мне было очень тяжело. Но я единственная, кто доходил до конца.

Что съесть, чтобы похудеть?

Людмила рассказывала нам про свой путь похудения, а с лица не сходила улыбка

Людмила рассказывала нам про свой путь похудения, а с лица не сходила улыбка

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Спорт плотно вошел в жизнь нашей героини. Тренер просила ее заниматься даже вне зала. И так Людмиле приходилось выполнять упражнения у себя в кулинарном цеху: в коридоре отжималась, стояла в планке, приседала и многое другое. Со временем женщина даже установила личный рекорд, простояв в планке 9 минут.

Про бутерброды с колбасой и сладости пришлось забыть. Первые четыре месяца она не употребляла сахар совсем. Для кондитера это большое испытание, ведь мастера обычно берут на пробу свои изделия, особенно, если разрабатывают новую рецептуру. Людмила полностью перешла на правильное питание. Пыталась считать калории, но поняла, что это слишком сложно для нее. Поэтому решила составить список продуктов и выкинуть из него все неполезное: соусы, копчености, жареное и сладости. Перешла на систему гриля: на нем готовит овощи, курицу, индейку или рыбу.

— Самыми сложными были первые 21 день. Потому что желудок еще растянут, а ты уже ограничиваешь себя в еде. Домашним было тяжело: я ходила злая. Потому что они могли сделать себе бутерброд с хорошей колбасой и белым хлебом, с батоном. А я — нет. Я понимала, что должно быть всё четко. Мне нужно именно в первые дни ввести себя в это питание. Если дашь сбой — отдалишься от цели, — рассказывает Людмила. — И я открывала холодильник и питалась мысленно. Муж с детьми старались без меня быстренько поесть, не акцентировать внимание на еде, понимали, как мне тяжело. Я им очень благодарна. А потом я поняла, что эта привычка много и вредно есть — в голове. С едой всё разрешилось быстро. А вот со спортом... бывали и слезы, хотелось бросить. Но не бросила.

Как быстро похудела?

Свой первый результат Людмила оценила уже через 2 месяца после начала похудения. Она сбросила 11–12 килограмм и уже была счастлива от отражения в зеркале. Свою первую цель тюменка достигла, но не успокоилась и стала ставить новые. Так за полтора года ей удалось похудеть на 50 килограмм.

Примерка старых вещей стала настоящим праздником и стимулом худеть дальше

Примерка старых вещей стала настоящим праздником и стимулом худеть дальше

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Потом Людмила забеременела. Пока вынашивала ребенка, поправилась на 10 килограмм. Но цифра на весах всё равно радовала женщину: она готовилась стать мамой во второй раз и набрала не так уж и много, если сравнивать начальный вес. После родов Людмила недолго обходилась без спорта. Через пару месяцев она проконсультировалась с врачом и вновь взялась за фигуру. Так с мая по декабрь 2022-го потеряла еще 28 килограмм, итого за четыре года (вместе с декретом) — 68.

Людмила при своем росте в <nobr class="_">176 сантиметров</nobr> уже весит <nobr class="_">66 килограмм</nobr>. Но продолжает худеть

Людмила при своем росте в 176 сантиметров уже весит 66 килограмм. Но продолжает худеть

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Правильное питание и спорт стали неотъемлемой частью жизни Людмилы. Все ограничения, от которых она когда-то страдала, превратились в любимые привычки. Полезную еду теперь ест вся семья. Тренировки у Людмилы четыре раза в неделю: две основные в зале, остальные — танцевальные. Разнообразные занятия спортом помогают ей не только не заскучать, но и находить новых друзей.

Людмила на зумбе

Людмила на зумбе

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Людмила призналась, что ее результат похудения вдохновляет многих. Друзья и знакомые, которые по каким-то причинам не общались с ней вживую несколько месяцев или лет, часто не узнают ее. Но когда видят, обязательно восклицают: «Да ладно, как тебе удалось?»

Людмила призналась, что муж и до похудения к ней относился хорошо. Никогда ее не стеснялся и во всём поддерживал. Ничего не изменилось и сейчас. Долго и восторженно Людмилу рассматривал и Филипп Киркоров, с которым семья Гольцман дружит несколько лет.

Уже достигла совершенства, но продолжает худеть

Людмила весит 66 килограмм. О таком весе еще несколько лет назад она и мечтать не могла. Теперь же считает, что это не предел для нее. Женщине нравится, что теперь она носит платья 44-го размера вместо когда-то привычного 60-го. Но считает, что над весом еще нужно немного поработать.

— По размерам я сейчас достигла, так скажем, хрупкого 44-го размера. И я хочу закрепить этот результат. Но в весе я еще не определилась. Я, конечно, еще задумала себе скинуть некое количество килограмм. Я думаю, это будет не лишним, но главное в этом вопросе вовремя остановиться и не дать уйти куда-то в другую сторону, чтобы это на здоровье никак не отразилось и на внешнем виде, — добавила Людмила.

На момент съемки вес Людмилы — <nobr class="_">66 килограмм</nobr>, но к моменту выхода статьи она еще похудела

На момент съемки вес Людмилы — 66 килограмм, но к моменту выхода статьи она еще похудела

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