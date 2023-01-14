«Смотрела и понимала: это не я». Блогер-кондитер и подруга Киркорова похудела на 68 килограмм, увидев себя на видео

— Самыми сложными были первые 21 день. Потому что желудок еще растянут, а ты уже ограничиваешь себя в еде. Домашним было тяжело: я ходила злая. Потому что они могли сделать себе бутерброд с хорошей колбасой и белым хлебом, с батоном. А я — нет. Я понимала, что должно быть всё четко. Мне нужно именно в первые дни ввести себя в это питание. Если дашь сбой — отдалишься от цели, — рассказывает Людмила. — И я открывала холодильник и питалась мысленно. Муж с детьми старались без меня быстренько поесть, не акцентировать внимание на еде, понимали, как мне тяжело. Я им очень благодарна. А потом я поняла, что эта привычка много и вредно есть — в голове. С едой всё разрешилось быстро. А вот со спортом... бывали и слезы, хотелось бросить. Но не бросила.

Как быстро похудела?

Свой первый результат Людмила оценила уже через 2 месяца после начала похудения. Она сбросила 11–12 килограмм и уже была счастлива от отражения в зеркале. Свою первую цель тюменка достигла, но не успокоилась и стала ставить новые. Так за полтора года ей удалось похудеть на 50 килограмм.