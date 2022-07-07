Порви и выбрось: 9 жутких летних антитрендов, которые мы видим на улицах города (вьетнамки не сдаются)

Платья с юбкой солнце длины мини любили за то, что они добавляли образу игривости независимо от возраста. Славные были времена, но они прошли, сегодня такое платье смотрится карикатурно. Замените на другой, не менее игривый вариант — платье бэби-долл свободного кроя с пышными рукавами — самая актуальная модель этого лета.

Отметим, что платья из кружева также отошли в мир иной: мы их любили в 2015 году, но в 2022-м советуем оставить как память. Лучше обратите внимание на сарафаны из хлопка с цветочным принтом, платья с вырезами по бокам (идеально в жару). Самое главное — платье должно сидеть на вас свободно, никаких прилеганий, если, конечно, речь не идет о модели из трикотажа по фигуре: особенно хороши те, что в рубчик (в простонародье — лапша), а если еще и с вырезами под грудью — вы отхватили самый горячий пирожок.

