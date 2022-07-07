Порви и выбрось: 9 жутких летних антитрендов, которые мы видим на улицах города (вьетнамки не сдаются)
Бельевой топ с кружевом, брюки кюлоты и босоножки на танкетке — сочетание, от которого хочется плакать
Лето в самом разгаре, и оттого мы решили хорошенько пройтись по летнему гардеробу и написать список антитрендовых вещей, которые блистали пару лет назад, а сейчас годятся разве что на дачу. Морально мы уже готовы к нападкам в комментариях, дескать: «И что мне теперь, платье любимое выкинуть, что ли? Какую чушь понаписали...» Не хотите — не выкидывайте, носите, если так горячо любите. Для большинства наших читателей мода имеет значение и потребность разбираться в тенденциях и стилях актуальна. Показываем в картинках, какие вещи безвозвратно устарели и на что их можно заменить, чтобы выглядеть стильно и современно.
Платья с юбкой солнце
Платья с юбкой солнце длины мини любили за то, что они добавляли образу игривости независимо от возраста. Славные были времена, но они прошли, сегодня такое платье смотрится карикатурно. Замените на другой, не менее игривый вариант — платье бэби-долл свободного кроя с пышными рукавами — самая актуальная модель этого лета.
Отметим, что платья из кружева также отошли в мир иной: мы их любили в 2015 году, но в 2022-м советуем оставить как память. Лучше обратите внимание на сарафаны из хлопка с цветочным принтом, платья с вырезами по бокам (идеально в жару). Самое главное — платье должно сидеть на вас свободно, никаких прилеганий, если, конечно, речь не идет о модели из трикотажа по фигуре: особенно хороши те, что в рубчик (в простонародье — лапша), а если еще и с вырезами под грудью — вы отхватили самый горячий пирожок.
Топы в бельевом стиле с кружевом
Когда-то мы нежно полюбили топы в бельевом стиле с кружевом и думали, что это надолго. Прошло 2–3 года, топы плавно перекочевали в список вещей на выброс: для тех, кто не хочет прослыть в мире моды черепашкой, которая добирается до трендов в момент, когда они уже угасли, предлагаем остановить свой выбор на следующих вариантах: асимметричный топ, с вырезами, корсетный, кроп-топ на тонких бретелях, с завязками на талии. Топы в бельевом стиле носить продолжаем, но следим, чтобы они были минималистичными, без лишних деталей.
Майки на бретелях с тонкой бейкой
Ничто не дешевит вещь так, как бросающийся в глаза шов и тонкий жидкий трикотаж, который просвечивает и буквально расползается под пальцами. Такие вещи активно продают на вещевых рынках или предлагают заказать на сайтах по привлекательной цене. Допустим, что такая майка у вас есть: носите ее как нижний слой, прикрывайте легкой рубашкой или жакетом, но лучше всего оставьте для дома.
Выбирайте одежду из натурального сырья: шелк, шерсть, хлопок, лен, вискоза, следите, чтобы не было видно шва. Девушкам с пышными формами советуем воздержаться от тонких бретелей и остановиться на хорошей широкой лямке — поверьте, будет гораздо удобнее.
Футболка в облипку или с «интересным» принтом
Продают за 499 рублей на Центральном рынке, как правило, из синтетического материала, убийственного в жару. Фасон не имеет ничего общего с понятием моды, это просто скроенные кусочки ткани, чтобы прикрыть тело. Хотим выглядеть стильно и красиво — не покупаем такие вещи. Замените на базовые варианты белого, черного или бежевого цвета свободного кроя. Если хочется добавить акцент образу при помощи принта, выбирайте футболки с надписями, цифрами, в полоску.
Брюки и шорты paperbag
Слово незнакомое, но если посмотреть на картинку, станет понятно: модель с высокими сборками на талии, обычно дополнялась поясом или ремнем. Такие брюки и шорты вошли в моду в 2017 году и продержались несколько сезонов подряд. Логично, что вещь успела надоесть. Заменяем на модели всё с той же высокой талией, но уже без сборок: прямые брюки, костюмные шорты или бермуды.
Брюки кюлоты
Продолжим разговор про брюки. Кюлоты (укороченные широкие штаны, длина выше щиколотки) вихрем взлетели на модный пьедестал и так же стремительно с него слетели. Помните, как каждая вторая городская модница носила кюлоты в вертикальную полоску? Признаем, что хорошо кюлоты смотрелись исключительно на высоких стройных девушках с длинными ногами, остальных же штаны нещадно портили, визуально добавляя объемы и укорачивая рост. Ушли, спасибо, скучать не будем.
Заменим кюлоты на модель палаццо — прекрасные, удобные, свободные брюки, идеальны для любого типа фигуры. В этом сезоне особенно популярны яркие цветные модели — розовые, зеленые или оранжевые, но если вы за классику, то ваши варианты — бежевый, белый и черный.
Вязаные вещи
Новость о том, что в моде вязаные вещи, повергла вязальщиц в неописуемый восторг. Мы разделяем вашу радость, но спешим напомнить, что в тренде максимально простая вязка — хитрые узоры оставим для салфеток. Самые популярные цвета — зеленый, розовый, оранжевый и лавандовый. Выбирайте пряжу из растительных волокон (лен, хлопок, бамбук), если желаете самостоятельно заняться изготовлением модной новинки. Подсказка: украсьте изделие бахромой — суперстильно. Помимо одежды, есть еще аксессуары: сумки, шляпы, обувь, их тоже можно связать.
Обувь на танкетке и вьетнамки
Магазины обуви всё еще предлагают нам купить то, что давно вышло из моды. Босоножки на каблуках и тракторной подошве, танкетка — всё было, но прошло, как пела София Ротару. Острый вопрос стоит с вьетнамками, которые как бы снова в моде, но как бы и нет: дело в исполнении.
Привычные нам сланцы с перемычкой между пальцев — вариант для пляжа, не для города, где господствуют варианты из кожи, необычные объемные (дутые) модели или вьетнамки на платформе. Пробуйте летом разные варианты обуви — мюли, сабо, босоножки на плоском ходу или на устойчивом каблуке, сандалии, но не пляжные вьетнамки.
Ободок обруч
Девушки упрямо продолжают носить ободки — и мы их понимаем, это удобно. Если совсем не хочется расставаться с аксессуаром, остановитесь на аккуратном, едва заметном в волосах ободке или замените его на платок — вещь многофункциональная: это вам и аксессуар для волос, и головной убор, и даже топ, настоятельно советуем приобрести. Спешим заметить, что вернулись крабики — те самые, пластмассовые, что мы носили в 90-е.
Что еще почитать
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