Ноги от ушей: 10 стильных красоток в коротких шортах рассказали, как носить самую спорную вещь в гардеробе

— Шорты — это суперудобно, когда есть спортивная красивая фигура — почему нет. Юбки я тоже ношу, но реже — у меня двое маленьких детей, а с ними в юбках не очень комфортно. Я люблю бермуды, спортивные шорты, велосипедки. Держать себя нужно каждый год, в комплексе, не нужно зарастать жиром, а к лету начинать действовать. Я занимаюсь каждый день, дома — покупаю курсы онлайн, даже несмотря на то что я тренер. Я бы не пришла в шортах в ресторан или в театр — это неуважение к людям. Знаете, есть такие топы, как бюстгальтеры — девушки носят, мне нравится, как смотрится на них, но я бы не смогла выйти в таком на улицу, как по мне — это чересчур голо, мне некомфортно так ходить перед чужими мужчинами, хотя вот я стою сама сейчас в топе, но видно, что он спортивный. Спортивный топ — да, топ, как бюстгальтер — нет.