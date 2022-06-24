Ноги от ушей: 10 стильных красоток в коротких шортах рассказали, как носить самую спорную вещь в гардеробе
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Давайте будем честными: лето в этом году нас приятно радует — самое время надеть стильные шорты и разгуливать в них по улицам города. Отметим, что, по мнению стилистов, шорты считаются спорным элементом гардероба, и чтобы они смотрелись действительно хорошо, нужно знать несколько хитростей. Именно поэтому мы решили уделить им особое внимание и поговорить с девушками на улицах города о том, сколько раз нужно присесть и махнуть ногой, чтобы не впадать в панику от мысли, что пора надевать шорты, и как носить их так, чтобы выглядеть гармонично.
Яна, 33 года, эксперт по питанию и руководитель проекта Popaya fitness
— Шорты — это суперудобно, когда есть спортивная красивая фигура — почему нет. Юбки я тоже ношу, но реже — у меня двое маленьких детей, а с ними в юбках не очень комфортно. Я люблю бермуды, спортивные шорты, велосипедки. Держать себя нужно каждый год, в комплексе, не нужно зарастать жиром, а к лету начинать действовать. Я занимаюсь каждый день, дома — покупаю курсы онлайн, даже несмотря на то что я тренер. Я бы не пришла в шортах в ресторан или в театр — это неуважение к людям. Знаете, есть такие топы, как бюстгальтеры — девушки носят, мне нравится, как смотрится на них, но я бы не смогла выйти в таком на улицу, как по мне — это чересчур голо, мне некомфортно так ходить перед чужими мужчинами, хотя вот я стою сама сейчас в топе, но видно, что он спортивный. Спортивный топ — да, топ, как бюстгальтер — нет.
Полина, 24 года, наращивает волосы
— Я обожаю велосипедки. Ношу шорты и велосипедки везде, у меня в гардеробе их штук 10. Если мне нравится вещь — ношу, нет такого, чтобы я не любила что-то конкретное.
Виктория, 30 лет, работает в торговой сфере
— Я люблю платья, но шорты тоже нравятся, у меня их около пяти штук, покупаю в шоурумах. Я не занимаюсь спортом, специально к летнему сезону не готовлюсь. Ношу шорты везде, разве что не надену в театр.
Стася, 28 лет, дизайнер
— Летом я люблю носить платья-комбинации, хочется выглядеть как леди в летящем, легком платье. Когда хочется дерзости — надеваю короткие шорты, каблуки и черные очки. Я занимаюсь спортом — кроссфитом, считаю, что короткие шорты нужны для того, чтобы показать свои красивые ноги.
Ольга, 32 года, фотограф
— Летом я люблю носить юбки и платья, но когда я с ребенком — надеваю шорты, удобнее бегать. Знаете, я за зиму так набрала, что выросла из всех шорт, купила вот единственные, ношу. Мне кажется, в наше время в шортах можно пойти куда угодно, например, костюмные шорты, бермуды — в них можно ходить везде, кроме джинсовых — с ними нужно аккуратнее, в театр в таких точно не пойдешь.
Ксения, 31 год, в декрете, фитнес-тренер
— Я одеваюсь по настроению, иногда оно летящее — надеваю платья, юбки, но так как я чаще с детьми — хожу в шортах, в них удобнее наклоняться. Считаю, что шорты не подходят для культурных мероприятий, как по мне — лучше выбрать женственный образ. Я занимаюсь спортом каждый год, к лету чуть активнее — зимой немного расслабляюсь. Сейчас я пришла к тому, что нужно заниматься не через насилие, сначала нужно расслабить тело, начать с плеч, проработать осанку, а уже потом переходить к силовой.
Анна, 22 года, работает в свадебном салоне
Карина, 23 года, визажист
Отвечают вместе:
— Не очень любим платья, носим преимущественно шорты, велосипедки, они преобладают в гардеробе. И шорты, и велосипедки можно обыграть так, что можно надеть куда угодно.
Василиса, 18 лет, учится
— Я ношу всё, но шорты — это удобно и быстро, предпочтение им. У меня две-три пары шорт, заказываю в интернет-магазинах. Ношу шорты везде, кроме учебы.
Кристина, 32 года, работает в сфере парикмахерских услуг
— Я выбираю удобные вещи. Летом много прогулок, поэтому шорты в гардеробе преобладают, у меня их около 7 штук, разных фасонов: джинсовые, трикотаж, костюмные шорты. Покупаю в шоурумах, нравится магазин Moxity, этот костюм как раз оттуда. Я редко куда-то выбираюсь, поэтому не могу назвать места, куда бы я не смогла надеть шорты, отвечу, что в целом слишком открытая и откровенная одежда — не мое.
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