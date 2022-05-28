Попа решает: 5 красоток с подтянутыми формами рассказали, как получить тело мечты (фото)

— Я занимаюсь фитнесом и полдэнс, у меня тренировки 6–7 раз в неделю. Благодаря танцам я сексуальна и пластична, заряжена энергией, всё вместе дает такую форму и попу. Ни на какие процедуры не хожу и даже не была ни разу. Бывает, поступают предложения прийти на ту или иную процедуру, но я не вижу в них необходимости, спорт лучше. Форма у меня всегда была хорошая, но нет предела совершенству, поэтому я всегда работаю над собой. Тяжелые тренировки стали нормой, после зала иногда кажется, что на полдэнс не остается сил, но стоит начать тренировку, и тут же новый прилив энергии, это особый кайф. Думаю, любая девушка сможет добиться высоких результатов, главное — настрой и желание. Наверное, жесткая дисциплина в тренировке, разные упражнения, смена нагрузок с четким соблюдением времени и техники, правильное питание — это хорошо, но вообще не про меня. Я ем всё, что под руку попадется, особенно люблю мясо и ем его много.