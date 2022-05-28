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Попа решает: 5 красоток с подтянутыми формами рассказали, как получить тело мечты (фото)

Они с удовольствием носят короткие шорты, ловят восхищенные взгляды мужчин и очень нравятся себе в зеркале

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Смотрим на красивые фото, запоминаем упражнения

Смотрим на красивые фото, запоминаем упражнения

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Идеальные формы, красивая попа — предел мечтаний многих женщин. Чтобы получить упругие ягодицы, необходимо долго и упорно трудиться в поте лица, иногда даже со слезами на глазах — наши сегодняшние героини знают об этом не понаслышке. Много часов они проводят в спортивном зале, держатся подальше от вредной еды, и результат налицо — их попами восхищаются, а некоторых даже узнают по пятой точке. Мы попросили девушек рассказать, какие упражнения нужно делать, чтобы попа стала как орех.

Анна Чередова, 30 лет, стилист


Анна регулярно занимается в тренажерном зале — две силовые тренировки в неделю и одна кардио

Анна регулярно занимается в тренажерном зале — две силовые тренировки в неделю и одна кардио

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— Я стабильно занимаюсь в тренажерном зале на протяжении трех лет, тренировки три раза в неделю, две силовые, обязательно растяжка после, одна тренировка в неделю — кардио, также стараюсь каждый день проходить пешком 10–12 тысяч шагов. Одной физической нагрузки для хорошей фигуры — мало, упругие мышцы, упругая кожа — это 80% питание. Мой рацион состоит преимущественно из белка, правильные углеводы, правильные жиры. Бывает, конечно, я позволяю себе что-то вредное, но редко.

Анна считает, что женщина может привести себя в порядок за три месяца, если будет регулярно заниматься и сбалансированно питаться

Анна считает, что женщина может привести себя в порядок за три месяца, если будет регулярно заниматься и сбалансированно питаться

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Считаю, что женщина может привести себя в форму за три месяца при условии регулярных тренировок и сбалансированного питания. Я родилась с хорошими данными, но и их необходимо поддерживать. Часто получаю комплименты не только от мужчин, но и от женщин. Однажды мой знакомый узнал меня со спины по пятой точке. Я подчеркиваю фигуру одеждой, не без этого — есть что показать и подчеркнуть, свободную и комфортную одежду я тоже люблю и ношу, кому надо — тот рассмотрит. Считаю, внешние данные важны в совокупности, и попа, и грудь, и энергия, которая исходит от женщины.

Алия Ахметзянова, 34 года, фитнес-тренер

Подтянутая попа — результат долгого и упорного труда

Подтянутая попа — результат долгого и упорного труда

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— Добиться результата удалось благодаря регулярным тренировкам и качественному питанию. Тренировки разнообразные, делаю как базовые упражнения (присед, румынская тяга, ягодичный мостик), так могу и с резинками потренироваться. Для роста ягодиц очень важно наращивать веса и создавать профицит калорий в питании. Всё, конечно, индивидуально — то, что подходит мне, подойдет не всем. Важно еще подключать нейронные связи с мозгом: тренируем ягодицы — думаем про ягодицы. Тренирую низ примерно 2–3 раза в неделю. Массажи и увлажнение кожи также очень важны для качества тела. Всё работает только в комплексе и дает 100% результат. Моя попа не всегда была такой, это результат долгого и упорного труда, который никогда не заканчивается.

У всех всё индивидуально, зависит от исходного материала. Кому-то нужно 4–6 месяцев, чтобы увидеть результат, кому-то больше. Главное — понимать, что тренироваться нужно регулярно, для поддержания и постоянного улучшения качества тела. Это должно быть образом жизни, прежде всего для здоровья, а как вытекающее — красивая картинка.

Алия часто получает комплименты своей фигуре

Алия часто получает комплименты своей фигуре

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Конечно, я горжусь тем результатом, которого добилась, но всегда хочется еще лучше, нет предела совершенству. Комплименты, конечно же, получаю, и это безумно приятно, но главнее — нравиться самой себе и наслаждаться красивым и здоровым телом. Красоту всегда хочется подчеркнуть, когда красивые формы, даже «мешок» будет красиво смотреться. Самый лучший комплимент, когда говорят в целом, что у меня спортивная фигура, так как тренировать нужно не только попу, всё должно быть гармонично. Мне кажется, решает всё же попа, мужчины больше внимания уделяют ей, а грудь — это уже проще, можно всегда своей женщине оплатить операцию.

Дарья Завьялова, 27 лет, фитнес-тренер

Дарья считает, что важно найти свое рабочее упражнение, чтобы приятно жгло мышцы, — тогда будет результат

Дарья считает, что важно найти свое рабочее упражнение, чтобы приятно жгло мышцы, — тогда будет результат

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— Для красивого тела главное — регулярность тренировок, 2–3 раза в неделю (зависит от целей: похудение или мышечное оформление). Также важна правильно подобранная программа тренировок — найти «рабочие» упражнения для себя, где вы будете чувствовать целевую мышцу, то есть должно появляться приятное мышечное жжение. Для ягодиц мои любимые упражнения — ягодичный мостик в «тренажере Смита», разведение ног в тренажере, болгарские выпады, тяги, различные альтернативы с фитнес-резинкой. С ягодичными мышцами у меня была непростая работа, нужно было научиться чувствовать их при выполнении упражнений, искать «рабочие» упражнения и налаживать питание, чтобы был мышечный рост. Такая попа не сразу появилась. Не могу сказать, что я прямо горжусь своими ягодицами, просто в целом мне приятно видеть в зеркале красивое в моем понимании тело, приятно продолжать работать над ним, приятно получать комплименты фигуре.

Любимое упражнение Дарьи — ягодичный мостик

Любимое упражнение Дарьи — ягодичный мостик

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Я считаю, решает попа, потому что тот, кто работает, может получить красивые и классно оформленные мышцы, а грудь можно сделать, это слишком просто и слишком явно, если это ненатурально. Мужчины обращают внимание на то, что больше открыто. Девушка всегда знает свои фишечки, их и выделяет. Я люблю подчеркивать фигуру, мне важно выглядеть красиво, ярко. Летом чаще открываю ноги, люблю шорты, платья. Когда у тебя спортивное тело, всегда хочется его немного раскрывать, не укутываться в оверсайзы. Красивое тело — это эстетическое удовольствие, пусть окружающие тоже наслаждаются.

Валерия Левашова, 20 лет, модель

У Валерии интенсивный график тренировок: <nobr class="_">6–7</nobr> раз в неделю, занятия в спортзале и танцы

У Валерии интенсивный график тренировок: 6–7 раз в неделю, занятия в спортзале и танцы

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— Я занимаюсь фитнесом и полдэнс, у меня тренировки 6–7 раз в неделю. Благодаря танцам я сексуальна и пластична, заряжена энергией, всё вместе дает такую форму и попу. Ни на какие процедуры не хожу и даже не была ни разу. Бывает, поступают предложения прийти на ту или иную процедуру, но я не вижу в них необходимости, спорт лучше. Форма у меня всегда была хорошая, но нет предела совершенству, поэтому я всегда работаю над собой. Тяжелые тренировки стали нормой, после зала иногда кажется, что на полдэнс не остается сил, но стоит начать тренировку, и тут же новый прилив энергии, это особый кайф. Думаю, любая девушка сможет добиться высоких результатов, главное — настрой и желание. Наверное, жесткая дисциплина в тренировке, разные упражнения, смена нагрузок с четким соблюдением времени и техники, правильное питание — это хорошо, но вообще не про меня. Я ем всё, что под руку попадется, особенно люблю мясо и ем его много.

Девушка признается, что не следит за питанием, ест всё подряд

Девушка признается, что не следит за питанием, ест всё подряд

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Своей пятой точкой довольна, часто слушаю комплименты, уже не обращаю внимание на это, полный «Директ». Самый лучший для меня комплимент — это мой мужчина, который обожает спать на моей пятой точке и не сводит с нее глаз. Все-таки красивая попка для девушки очень важна, особое оружие, так сказать, которое имеет решающую роль. Абсолютно не стесняясь, ношу очень короткие шорты, обожаю юбки и платья, всегда подчеркиваю свои формы, обожаю это делать. Бывает, что меня даже осуждают за такие обтягивающие и часто открытые наряды, но эти взгляды — они бесценны.

Екатерина Арестова, 41 год, дизайнер одежды

Екатерина не любит тренировки, но занимается, потому что надо

Екатерина не любит тренировки, но занимается, потому что надо

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— Моя попа — это генетические данные. Правильнее будет так: у меня узкая талия и большая попа, за счет этого соотношения она смотрится подтянутой. Я ненавижу тренировки, для меня это ад адский, но я понимаю, что это нужно, стараюсь заниматься регулярно, два раза в год прохожу курс массажей. Считаю, что для своего возраста я неплохо сохранилась.

Екатерина больше гордится не попой, а узкой талией

Екатерина больше гордится не попой, а узкой талией

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Попу в наше время можно сделать двумя способами: поставить импланты или накачать в зале. Я восхищаюсь теми девушками, которые добились результата тренировками, ведь это большой труд. Мне нравится моя попа, но я больше горжусь не ею, а соотношением талии и бедер — именно оно сводит всех с ума. Грудь или попа? Я за попу. Как сказал кто-то из мужчин: если у женщины нет попы, то зачем мне ее грудь?

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