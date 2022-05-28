Попа решает: 5 красоток с подтянутыми формами рассказали, как получить тело мечты (фото)
Они с удовольствием носят короткие шорты, ловят восхищенные взгляды мужчин и очень нравятся себе в зеркале
Идеальные формы, красивая попа — предел мечтаний многих женщин. Чтобы получить упругие ягодицы, необходимо долго и упорно трудиться в поте лица, иногда даже со слезами на глазах — наши сегодняшние героини знают об этом не понаслышке. Много часов они проводят в спортивном зале, держатся подальше от вредной еды, и результат налицо — их попами восхищаются, а некоторых даже узнают по пятой точке. Мы попросили девушек рассказать, какие упражнения нужно делать, чтобы попа стала как орех.
Анна Чередова, 30 лет, стилист
— Я стабильно занимаюсь в тренажерном зале на протяжении трех лет, тренировки три раза в неделю, две силовые, обязательно растяжка после, одна тренировка в неделю — кардио, также стараюсь каждый день проходить пешком 10–12 тысяч шагов. Одной физической нагрузки для хорошей фигуры — мало, упругие мышцы, упругая кожа — это 80% питание. Мой рацион состоит преимущественно из белка, правильные углеводы, правильные жиры. Бывает, конечно, я позволяю себе что-то вредное, но редко.
Считаю, что женщина может привести себя в форму за три месяца при условии регулярных тренировок и сбалансированного питания. Я родилась с хорошими данными, но и их необходимо поддерживать. Часто получаю комплименты не только от мужчин, но и от женщин. Однажды мой знакомый узнал меня со спины по пятой точке. Я подчеркиваю фигуру одеждой, не без этого — есть что показать и подчеркнуть, свободную и комфортную одежду я тоже люблю и ношу, кому надо — тот рассмотрит. Считаю, внешние данные важны в совокупности, и попа, и грудь, и энергия, которая исходит от женщины.
Алия Ахметзянова, 34 года, фитнес-тренер
— Добиться результата удалось благодаря регулярным тренировкам и качественному питанию. Тренировки разнообразные, делаю как базовые упражнения (присед, румынская тяга, ягодичный мостик), так могу и с резинками потренироваться. Для роста ягодиц очень важно наращивать веса и создавать профицит калорий в питании. Всё, конечно, индивидуально — то, что подходит мне, подойдет не всем. Важно еще подключать нейронные связи с мозгом: тренируем ягодицы — думаем про ягодицы. Тренирую низ примерно
У всех всё индивидуально, зависит от исходного материала. Кому-то нужно
Конечно, я горжусь тем результатом, которого добилась, но всегда хочется еще лучше, нет предела совершенству. Комплименты, конечно же, получаю, и это безумно приятно, но главнее — нравиться самой себе и наслаждаться красивым и здоровым телом. Красоту всегда хочется подчеркнуть, когда красивые формы, даже «мешок» будет красиво смотреться. Самый лучший комплимент, когда говорят в целом, что у меня спортивная фигура, так как тренировать нужно не только попу, всё должно быть гармонично. Мне кажется, решает всё же попа, мужчины больше внимания уделяют ей, а грудь — это уже проще, можно всегда своей женщине оплатить операцию.
Дарья Завьялова, 27 лет, фитнес-тренер
— Для красивого тела главное — регулярность тренировок,
Я считаю, решает попа, потому что тот, кто работает, может получить красивые и классно оформленные мышцы, а грудь можно сделать, это слишком просто и слишком явно, если это ненатурально. Мужчины обращают внимание на то, что больше открыто. Девушка всегда знает свои фишечки, их и выделяет. Я люблю подчеркивать фигуру, мне важно выглядеть красиво, ярко. Летом чаще открываю ноги, люблю шорты, платья. Когда у тебя спортивное тело, всегда хочется его немного раскрывать, не укутываться в оверсайзы. Красивое тело — это эстетическое удовольствие, пусть окружающие тоже наслаждаются.
Валерия Левашова, 20 лет, модель
— Я занимаюсь фитнесом и полдэнс, у меня тренировки
Своей пятой точкой довольна, часто слушаю комплименты, уже не обращаю внимание на это, полный «Директ». Самый лучший для меня комплимент — это мой мужчина, который обожает спать на моей пятой точке и не сводит с нее глаз. Все-таки красивая попка для девушки очень важна, особое оружие, так сказать, которое имеет решающую роль. Абсолютно не стесняясь, ношу очень короткие шорты, обожаю юбки и платья, всегда подчеркиваю свои формы, обожаю это делать. Бывает, что меня даже осуждают за такие обтягивающие и часто открытые наряды, но эти взгляды — они бесценны.
Екатерина Арестова, 41 год, дизайнер одежды
— Моя попа — это генетические данные. Правильнее будет так: у меня узкая талия и большая попа, за счет этого соотношения она смотрится подтянутой. Я ненавижу тренировки, для меня это ад адский, но я понимаю, что это нужно, стараюсь заниматься регулярно, два раза в год прохожу курс массажей. Считаю, что для своего возраста я неплохо сохранилась.
Попу в наше время можно сделать двумя способами: поставить импланты или накачать в зале. Я восхищаюсь теми девушками, которые добились результата тренировками, ведь это большой труд. Мне нравится моя попа, но я больше горжусь не ею, а соотношением талии и бедер — именно оно сводит всех с ума. Грудь или попа? Я за попу. Как сказал кто-то из мужчин: если у женщины нет попы, то зачем мне ее грудь?
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