А что, так можно было? 5 полезных лайфхаков для женщин, которые заметно облегчают жизнь летом
Вкладыши от пота, волшебный молоток, самодельный автозагар и другие полезные бьюти-средства
Летом хочется максимально облегчить себе жизнь и посвятить больше времени отдыху на море, на даче или просто прогулкам по городу. У каждой девушки в арсенале свои секреты и хитрости, которые позволяют выглядеть и чувствовать себя королевой. Например, серф-укладка: заплести на влажные волосы две косы на ночь, а утром распустить и слегка поправить получившиеся волны, не прибегая к расческе. Что еще? Мы составили полезный список — сохраняйте, обязательно пригодится.
Лайфхак № 1 — реанимируем вчерашнюю прическу
О самой популярной прическе сезона уже поговорили, двигаемся дальше. Что делать, если вечером у вас свидание, но нет возможности помыть голову? Для «экстренной реанимации» грязных волос можно использовать сухие шампуни, они еще и добавят укладке объем.
— Слегка встряхните флакон, чтобы все активные ингредиенты хорошо перемешались, и равномерно нанесите сухой шампунь на корни на расстоянии 20 см. Мои любимчики — сухой шампунь TIGI Bed Head и более бюджетный Batiste, — советует стилист-визажист Анна Светикова. Она также рекомендует использовать пудру для волос — нечто среднее между сухим шампунем, муссом для объема и текстурирующим спреем.
Стилист-парикмахер и автор блога по укладкам для себя Юлия Гусева рекомендует обратить внимание на сухой шампунь Colab — он дает объем, плотность и липкость. Все остальные сухие шампуни делают волосы мягкими, если хочется их сделать, наоборот, пожестче (для причесок и укладок), то вам нужны именно эти 2 варианта.
После нанесения сухого шампуня или пудры можно собрать волосы в гладкий хвост или соорудить на голове объемный пучок, предварительно начесав волосы расческой. Отличный вариант — добавить аксессуары: например, платок — намотайте его на голову как бандану, оставьте несколько прядей в области челки. Чтобы модная бандана не сползала, ее можно невидимками подколоть к волосам за ушами. Если бандана для вас слишком эпатажно — просто наденьте головной убор: шляпу, панаму или бейсболку.
Лайфхак № 2 — спасаем ноги от мозолей
Стоит ли подбирать слова, чтобы описать всю боль, что мы испытываем, страдая в обуви, которая беспощадно стерла наши ноги до мозолей... Полагаем, все сейчас вспомнили это неприятное ощущение. Существует несколько способов избавить себя от мучений. Если под рукой нет растяжителя для обуви — попробуйте следующее: налейте воду в два прочных полиэтиленовых пакета, завяжите, поместите пакеты в обувь так, чтобы они оказались в том месте, где вам жмет. Пакеты с обувью на ночь поместите в морозилку — замерзшая вода расширяется, растягивая обувь в нужном месте.
Защитить ноги также можно при помощи силиконовых вкладышей или стелек — продаются в любом обувном магазине, в аптеке, на OZON, Wildberries. Прикрепляйте туда, где испытываете дискомфорт. Еще один старый, но проверенный метод — если жутко натирают швы на босоножках, аккуратно оббейте их молотком: кожа станет мягче и перестанет впиваться вам в ноги. Часто натирает новая обувь — советуем действовать на опережение: воспользуйтесь карандашом против мозолей Compeed — бесцветный гель в компактной упаковке, которую можно носить с собой, продается в аптеке. Снизить болевые ощущения поможет также самодельный дезодорант для ног с маслом алоэ и цитруса — любой твердый антиперспирант выньте из стика в небольшую емкость, измельчите, добавьте несколько капель обоих видов масел, перемешайте и переложите в небольшую баночку, чтобы было удобно брать с собой.
Лайфхак № 3 — прячем следы от пота в области подмышек
К сожалению, большинству их нас дресс-код не позволяет носить топы, сарафаны и платья на тонких бретельках, поэтому в +30 приходится думать, что надеть и как спастись от проступающих пятен пота в области подмышек. Некоторые прикрепляют на пройму ежедневные тонкие прокладки, но средства интимной гигиены сегодня слишком дорого стоят для того, чтобы использовать их не по назначению. Альтернатива — вкладыши от пота с ионами серебра: стоимость упаковки начинается от 300 рублей, 20 штук, можно заказать на OZON. Вкладыши прочно прикрепляются на одежду в зоне проймы, незаметны под одеждой. Можно выбрать цвет и размер.
Лайфхак № 4 — автозагар своими руками
Хитрый и быстрый способ придать своей коже легкий оттенок загара, чтобы не смотреться в первый день на пляже белой вороной. Берем листья грецкого ореха (продаются в аптеке), заливаем водой и варим 15–20 минут. Процеживаем отвар и заливаем в бутылочку с распылителем (закажите на OZON набор емкостей для путешествий, цена от 300 рублей). Натуральный спрей придаст вашей коже чуть более темный оттенок, а загар на солнце ляжет ровнее. Еще одна подсказка для желающих сиять — добавьте в ваше масло для загара немного шиммера.
Лайфхак № 5 — алоэ спешит на помощь
Часто случается, что, истосковавшись по лету, мы будто безумные бежим загорать. Порой даже кремы с высоким уровнем защиты не справляются, и в результате мы имеем солнечные ожоги. Предлагаем держать дома отличное средство, которое быстро устраняет болевые ощущения и снимает покраснения — режем листья алоэ на небольшие кусочки, перемалываем в блендере, добавляем немного воды. Процеживаем полученный сок через сито, заливаем в формочки для льда и убираем в морозилку — готово. Кубик льда с алоэ пригодится вам и утром — протирайте им лицо, чтобы снять отеки.
Еще немного полезностей
Купите салфетки с мятой или капните пару капель эфирного масла мяты в пачку с влажными салфетками, протирайте ими кожу в течение дня — мята даст приятный охлаждающий эффект, а салфетки увлажнят кожу.
Чтобы напитки долгое время оставались прохладными, добавьте в термос несколько кубиков льда — термос не только сохраняет тепло, но и надолго обеспечивает термоизоляцию охлажденным напиткам.
Если нет водостойкой туши — накрасьте ресницы вашей обычной тушью, а потом сбрызните щеточку лаком для волос и пройдитесь по ресницам еще раз — всё, можно идти купаться.
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