А что, так можно было? 5 полезных лайфхаков для женщин, которые заметно облегчают жизнь летом

О самой популярной прическе сезона уже поговорили, двигаемся дальше. Что делать, если вечером у вас свидание, но нет возможности помыть голову? Для «экстренной реанимации» грязных волос можно использовать сухие шампуни, они еще и добавят укладке объем.

— Слегка встряхните флакон, чтобы все активные ингредиенты хорошо перемешались, и равномерно нанесите сухой шампунь на корни на расстоянии 20 см. Мои любимчики — сухой шампунь TIGI Bed Head и более бюджетный Batiste, — советует стилист-визажист Анна Светикова. Она также рекомендует использовать пудру для волос — нечто среднее между сухим шампунем, муссом для объема и текстурирующим спреем.