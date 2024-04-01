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Весна Выглянет солнце и закончится снег: когда в Новосибирске потеплеет — прогноз от синоптиков на три дня

Выглянет солнце и закончится снег: когда в Новосибирске потеплеет — прогноз от синоптиков на три дня

Температура к четвергу поднимется до +10 градусов

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Луж может стать больше

В Новосибирске через пару дней развеются облака и выглянет солнце. Температура к 4 апреля поднимется до +10 градусов в городе, и до +15 градусов в области. Но перед этим еще будет холодно.

— На предстоящие пару дней у нас осадки будут сохраняться — в связи с тем, что преобладает поле пониженного атмосферного давления. Температура постепенно начнет повышаться, за счет того, что с юго-западных, западных районов у нас будет распространяться область с повышенным атмосферным давлением. Осадки будут прекращаться, уже вся фронтальная система от нас отойдет с областью пониженного атмосферного давления. Постепенно будет распространяться гребень тепла на нашу территорию, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Во вторник, 2 апреля, облачно с прояснениями, временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью температура будет -1...+1 градусов, днем обещают +3...+5 градусов.

В среду, 3 апреля, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью температура опустить до 0...-2 градусов, днем будет +4...+6 градусов.

В четверг, 4 апреля, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 4–9 м/с, направление — западное. Температура ночью +1...+3 градусов, днем повысится до +8...+10 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на апрель по всей России. По данным Гидрометцентра России, на большей части территории страны температура ожидается выше климатической нормы.

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