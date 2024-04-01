Выглянет солнце и закончится снег: когда в Новосибирске потеплеет — прогноз от синоптиков на три дня

В Новосибирске через пару дней развеются облака и выглянет солнце. Температура к 4 апреля поднимется до +10 градусов в городе, и до +15 градусов в области. Но перед этим еще будет холодно.

— На предстоящие пару дней у нас осадки будут сохраняться — в связи с тем, что преобладает поле пониженного атмосферного давления. Температура постепенно начнет повышаться, за счет того, что с юго-западных, западных районов у нас будет распространяться область с повышенным атмосферным давлением. Осадки будут прекращаться, уже вся фронтальная система от нас отойдет с областью пониженного атмосферного давления. Постепенно будет распространяться гребень тепла на нашу территорию, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.