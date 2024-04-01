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Весна А вот теперь вы вспотеете: синоптики — о прогнозе погоды в апреле

А вот теперь вы вспотеете: синоптики — о прогнозе погоды в апреле

Кажется, пора убирать зимние сапоги и шапки в шкаф

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Если вы устали от холодов, то у синоптиков есть для вас отличные новости: уже в апреле жители большинства регионов России почувствуют настоящую весну. По данным Гидрометцентра России, на большей части территории страны температура ожидается выше климатической нормы. Особенно сильно потепление почувствуют жители Северо-Западного федерального округа — там температура превысит многолетние показатели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, особо теплую весну могут ждать жители Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Также потепление стоит ждать на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье.

А вот на севере Урала и Сибири погода будет держаться в климатической норме, а иногда и опускаться ниже.

Что касается осадков, то сильнее всего польет в северных регионах Северо-Западного федерального округа: в Карелии, Мурманской области, Ненецком автономном округе, а также на юге Приволжского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Хабаровском крае, центральных районах Красноярского края и на западе Якутии.

Жителям Южного федерального округа, севера Якутии, Чукотки, Забайкалья и Амурской области дождей ждать не стоит — в этих регионах ожидается дефицит осадков.

Метеоролог напомнил, что засушливая погода грозит ранней опасностью пожаров в лесной местности, так что жителям регионов с дефицитом осадков стоит быть бдительными и помнить правила пожарной безопасности.

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