А вот теперь вы вспотеете: синоптики — о прогнозе погоды в апреле

Попрощайтесь с сугробами на улице — в следующий раз мы удивим их только в конце осени Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если вы устали от холодов, то у синоптиков есть для вас отличные новости: уже в апреле жители большинства регионов России почувствуют настоящую весну. По данным Гидрометцентра России, на большей части территории страны температура ожидается выше климатической нормы. Особенно сильно потепление почувствуют жители Северо-Западного федерального округа — там температура превысит многолетние показатели.



По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, особо теплую весну могут ждать жители Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Также потепление стоит ждать на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье.

А вот на севере Урала и Сибири погода будет держаться в климатической норме, а иногда и опускаться ниже.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Что касается осадков, то сильнее всего польет в северных регионах Северо-Западного федерального округа: в Карелии, Мурманской области, Ненецком автономном округе, а также на юге Приволжского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Хабаровском крае, центральных районах Красноярского края и на западе Якутии.



Жителям Южного федерального округа, севера Якутии, Чукотки, Забайкалья и Амурской области дождей ждать не стоит — в этих регионах ожидается дефицит осадков.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы









