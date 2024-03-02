Время томатов и цветов: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду — важный список

У каждой культуры есть и свои особо благоприятные дни для посева — их мы пропишем ниже.

Что из овощей сажать в марте на рассаду

В первой половине марта нужно досеять на рассаду перцы и баклажаны — сорта, которые пойдут в открытый грунт, то есть ранне- и среднеспелые.

— Возраст каждой культуры на момент высадки на постоянное место должен быть определенным. У перца и баклажана это 75 дней, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Подробнее о сортах перцев и баклажан, а также о том, как их правильно сеять, мы рассказывали в феврале. По лунному календарю самые благоприятные дни для посева этих культур — 12, 13 и 18 марта. Если у вас уже подросли сеянцы и пора их пикировать, то лучше всего это сделать 23 или 24 марта.