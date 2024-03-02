Время томатов и цветов: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду — важный список

Март приносит не только долгожданное тепло, но и новые заботы дачникам. Нужно начинать сеять овощи, цветы, а это больше хлопот с грунтом и семенами. Мы составили календарь, какими культурами нужно обязательно заняться в первый месяц весны.
Мы подготовили видео о самых важных посевах в марте.
По лунному календарю садовода 14 и 19 марта — самые благоприятные дни для посева. Можно заниматься рассадой 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 и 29 марта. Нежелательные дни — 8 и 9 марта.
У каждой культуры есть и свои особо благоприятные дни для посева — их мы пропишем ниже.
Что из овощей сажать в марте на рассаду
В первой половине марта нужно досеять на рассаду перцы и баклажаны — сорта, которые пойдут в открытый грунт, то есть ранне- и среднеспелые.
— Возраст каждой культуры на момент высадки на постоянное место должен быть определенным. У перца и баклажана это 75 дней, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Подробнее о сортах перцев и баклажан, а также о том, как их правильно сеять, мы рассказывали в феврале. По лунному календарю самые благоприятные дни для посева этих культур — 12, 13 и 18 марта. Если у вас уже подросли сеянцы и пора их пикировать, то лучше всего это сделать 23 или 24 марта.
С середины марта начинается активный посев томатов. С 15 по 25 марта нужно заняться сортами, которые идут в теплицы, с 25 марта по 10 апреля — растениями для открытого грунта.
— Индетерминантные сорта с неограниченным ростом мы выращиваем в теплице, а детерминантные — в открытом грунте, — отметила агроном. — На момент высадки возраст томатов не должен превышать 60 дней. Для них даже допускается меньший срок — 45–50 дней. Лучше пусть рассада томатов будет недоросшая, чем переросшая.
Если дачник высаживает рассаду уже с помидорами и цветами — это точно и уменьшит количество урожая, и ударит по его качеству.
По лунному календарю садовода лучшие дни для посева томатов в марте — 12, 13, 18, 19, 20, 21.
Если есть отапливаемая теплица
С третьей декады марта те дачники, у которых крепкие, отапливаемые теплицы или те, кто живет в более теплых регионах, должны будут посеять огурцы.
— Рассада огурца должна быть 30–35 дневной, тогда растение будет хорошо развиваться и даст вовремя плоды, — отметила специалист. — При высадке на постоянное место нужно помнить, что заглублять растения нельзя.
При этом рассада огурцов очень сильно тянется, поэтому досветка сразу после посева обязательна.
По лунному календарю садовода лучшие дни для посева огурцов в марте — 12, 13, 18, 19, 20, 21.
Какие цветы посеять в марте
В марте нужно посеять целый ряд самых разных цветов: циннии, лобелии, виолы, астры и бархатцы. Более точные сроки посева зависят от сорта, поэтому нужно внимательно читать информацию на пачке.
— Всё холодостойкое должно быть 30-дневным. Не нужно нам переросшую рассаду. Только петуния может иметь разный возрастной период, так как делается перевалка несколько раз, — подчеркнула Людмила Шубина.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева как однолетних, так и многолетних цветов — 16, 23, 24, 25, 27 марта.
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