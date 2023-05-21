Сеем морковь и свеклу: как это правильно сделать — проверенные временем хитрости

В третьей декаде мая у дачников прибавляется хлопот. Те, кто ждал более теплых деньков, должен поспешить с высеванием моркови и свеклы. Объясняем, как правильно подготовить грядки, а также делимся хитростями, как получить хороший урожай корнеплодов.
Посадка моркови весной в открытый грунт
Морковь спокойно переносит заморозки, но многие откладывают ее посев на вторую половину мая. К этому времени можно решить вопросы с обработкой земли, сада, удобрениями и спокойно заниматься огородом.
— Морковь некоторые высевают вплоть до середины июня и получают хороший урожай. Главное — правильно это делать. Утрамбовать грядки и соблюдать режим полива, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Грядка под морковь не должна быть шире 1,2–1,5 метра. Обязательно нужно внести удобрения. Перегной из расчета 1–1,5 ведра на 1 квадратный метр хорошо перекапывают с грунтом. Грядку посыпают древесной золой или вносят сернокислый калий по инструкции — без калия корнеплоды плохо развиваются. Также необходимо добавить суперфосфат двойной.
— Помните про соблюдение севооборота. Каждый год культуры на грядках нужно чередовать. Морковь прекрасно будет расти на месте, где в прошлом году были огурцы, томаты, картофель, лук, чеснок, — перечислила агроном.
Нельзя сеять морковь на грядку, где в прошлом году росла петрушка, морковь, свекла, фасоль.
Глубина заделки семян — 1–1,5 сантиметров. Расстояние между бороздками — 25–30 сантиметров.
Хитрости в посадке моркови
В случае с морковью семена лучше замочить на ночь перед посадкой. Это увеличит шансы на хорошую всхожесть.
— Достаточно завернуть их в сырую тряпочку и дать за ночь набухнуть, — советует Людмила Шубина.
Сэкономить семенной материал вам поможет более разреженная посадка. Семена сейчас очень дорогие, особенно моркови.
— Сейте семена сразу на расстоянии в 1,5–2 сантиметров. В этом случае не придется прореживать морковь, и она будет более ровная, — отмечает агроном.
После посадки нужно утоптать грядку для более тесного контакта семян с грунтом.
— В больших хозяйствах это делают при помощи специальных катков. Просто похлапывания недостаточно, нужно хорошенько уплотнить грядку ногами и потом подровнять частыми граблями, — объяснила специалист. — Так всходы будут дружными, крепкими и ровными.
Не стоит забывать и о «сухом поливе».
— Влагу нужно закрывать в грядках, тогда морковь будет хорошо расти и не потребуется дополнительный полив. Прошел дождь — нужно пройтись тяпкой, граблями в междурядье, — советует агроном. — От заморозков можно накрыть грядку пленкой или укрывным материалом, так и всходы быстрее появятся, и влага меньше будет испаряться.
Влажность грядки очень важна. Если земля будет сухой, то морковь получится корявой или будет иметь несколько кончиков. При этом если перелить грядку, то корнеплод может потрескаться.
— Земля должна быть влажной, но не нужно устраивать болото, — предупреждает агроном. — Я поливаю морковь всего несколько раз за сезон только при засухе. В остальное время применяю «сухой полив», закрывая естественную влагу.
Посадка свеклы весной в открытый грунт семенами
Свеклу сеют до конца мая — начала июня, хотя культура и не боится заморозков. Так корнеплоды будут более ровными и не слишком крупными. Грядки под свеклу готовят так же, как под морковь.
— Можно на сутки замочить семена перед посевом. Глубина посева — до 2 сантиметров, ширина между рядами — 30–35 сантиметров. Грядку после посева также нужно хорошо утоптать, — подчеркивает агроном.
Расстояние между семенами должно быть не менее 3 сантиметров, чтобы пришлось меньше удалять растений при прореживании.
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