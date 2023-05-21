Сеем морковь и свеклу: как это правильно сделать — проверенные временем хитрости

— Помните про соблюдение севооборота. Каждый год культуры на грядках нужно чередовать. Морковь прекрасно будет расти на месте, где в прошлом году были огурцы, томаты, картофель, лук, чеснок, — перечислила агроном.

Нельзя сеять морковь на грядку, где в прошлом году росла петрушка, морковь, свекла, фасоль.

Глубина заделки семян — 1–1,5 сантиметров. Расстояние между бороздками — 25–30 сантиметров.

Хитрости в посадке моркови