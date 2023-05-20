Высаживаем томаты, огурцы и капусту: что обязательно нужно положить в каждую лунку, чтобы получить богатый урожай

Огурец — одна из самых теплолюбивых культур.



— Если днем и ночью менее +14 градусов, то огурец перестает расти и быстро погибает, — предупреждает Людмила Шубина. — Не спешите высаживать огурцы в открытый грунт.

В Новосибирской области и на Урале высаживать огурец в открытый грунт лучше в самом конце мая — начале июня, потому что возвратные заморозки могут быть до 10 июня.

Для того чтобы растение не погибло от перепадов температур, огурцы выращивают на теплой грядке. Для нее складывают навоз высотой 70–100 сантиметров, проливают горячей водой и накрывают пленкой. Делают большие лунки, засыпают грунт с перегноем и сажают в него огурцы.