Высаживаем томаты, огурцы и капусту: что обязательно нужно положить в каждую лунку, чтобы получить богатый урожай

Во второй половине мая начинается высадка растений в теплицу, а там не за горами и конец месяца, начало июня и высадка в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, в каждую лунку каждой культуре требуются как органические, так и минеральные удобрения. Объясняем, сколько и каким растениям нужно перегноя, азота, фосфора и калия.
Посадка помидоров в теплице и открытом грунте
В теплицы высаживают сорта с неограниченным ростом — индетерминантные. Для таких растений нужно больше места.
— Сажаем не более 3 растений на квадратный метр. В открытом грунте низкорослые сорта, поэтому можно посадить их плотнее, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
На квадратный метр на огороде можно высадить 10–12 низкорослых томатов или 5–6 высокорослых. Расстояние между саженцами — 30–35 сантиметров.
Что положить в лунку при посадке томата
Индетерминантные сорта томатов потребляют больше питательных веществ.
— В каждую лунку нужно по чайной ложке мочевины, сернокислого калия и суперфосфата двойного и четверть перегноя. Всё хорошо перемешать с землей, — советует Людмила Шубина. — Для помидоров крайне важен калий — не забудьте про него!
Такую же смесь нужно добавить при посадке в каждую лунку под баклажаны и перцы. Под детерминантные сорта помидоров в открытом грунте количество перегноя можно чуть уменьшить.
Выращивание огурцов на теплой грядке и в бочке
Огурец — одна из самых теплолюбивых культур.
— Если днем и ночью менее +14 градусов, то огурец перестает расти и быстро погибает, — предупреждает Людмила Шубина. — Не спешите высаживать огурцы в открытый грунт.
В Новосибирской области и на Урале высаживать огурец в открытый грунт лучше в самом конце мая — начале июня, потому что возвратные заморозки могут быть до 10 июня.
Для того чтобы растение не погибло от перепадов температур, огурцы выращивают на теплой грядке. Для нее складывают навоз высотой 70–100 сантиметров, проливают горячей водой и накрывают пленкой. Делают большие лунки, засыпают грунт с перегноем и сажают в него огурцы.
Также дачники используют бочки. Треть ее заполняют дренажем, остальное — грунтом с перегноем, компостом и минеральными удобрениями с обязательным добавлением азота. Но за такой бочкой нужно более внимательно ухаживать и не давать грунту пересыхать.
Что положить в лунку при посадке огурца
Без подкормок и удобрений хороший урожай огурцов не получить.
— Не жалеем перегноя. Нужно полведра перегноя, чайная ложка мочевины, чайная ложка сернокислого калия и столько же суперфосфата двойного. Но всё это нужно хорошо перемешать с почвой, — отметила агроном.
Сажаем рассаду или семена в сухую почву, а уже после посадки поливаем.
— До цветения и плодоношения ничем больше не кормим. Как только появятся первые огурчики — тогда вводим подкормки, — объяснила специалист.
Что положить в лунку при посадке капусты
Капуста — листовая культура, которая очень требовательна к удобрениям.
— Нужно положить в каждую лунку комплексные удобрения с доминированием азота. Чайную ложку комплексных удобрений хорошо перемешиваем с четвертью ведра перегноя и грунта в каждой лунке, — объяснила Людмила Шубина.
Поливать капусту нужно после посадки. Культура достаточно холодостойкая, поэтому можно высаживать ее уже сейчас в открытый грунт.
В чем замачивать лук перед посадкой весной
Тем, кто запоздал с высадкой лука и оставил ее на вторую половину мая, стоит более внимательно следить за тем, чтобы не появилась луковая муха.
— Лук любит более прохладную погоду, поэтому в жару лучше его не высаживать, — предупредила Людмила Шубина. — Я не замачиваю надолго в чем-то луковки. Обычно только в среднем растворе марганца. А лучше положить на час в раствор гуматов.
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