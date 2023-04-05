От +15 до -14 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры и снегопад

В Новосибирске ожидаются серьезные перепады температур в ближайшие три дня, предупредили синоптики. Ночные температуры могут опускаться до -14 градусов.

— Завтра мы продолжаем находиться в поле повышенного давления. Ветер слабый, без осадков. А 7 апреля будет проходить ложбина холода. Сейчас она в районе Мурманска, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Но после 8 апреля за холодным фронтом будет опять расти давление и смещаться очередной антициклон.