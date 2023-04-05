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От +15 до -14 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры и снегопад

На город надвигается ложбина холода

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Погода очень переменчива в этом апреле

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В Новосибирске ожидаются серьезные перепады температур в ближайшие три дня, предупредили синоптики. Ночные температуры могут опускаться до -14 градусов.

— Завтра мы продолжаем находиться в поле повышенного давления. Ветер слабый, без осадков. А 7 апреля будет проходить ложбина холода. Сейчас она в районе Мурманска, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Но после 8 апреля за холодным фронтом будет опять расти давление и смещаться очередной антициклон.

В Новосибирске завтра, 6 апреля, будет без осадков. В ночные часы -1... -3 градуса, в пригороде до -6 градусов, в дневные — +13... +15 градусов. Ветер южный, ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с.

7 апреля в городе днем могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, к вечеру переходящие в снег. Ночью и днем температура будет одинаковая — 0... +2 градуса с понижением в течение дня. В темное время суток ветер юго-западный, 5–10 м/с, днем северо-восточный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В субботу, 8 апреля, преимущественно без осадков. Ночью -9... -11 градусов, в пригороде до -14 градусов. Днем — 0... -2 градуса. Ветер северо-восточный перейдет в дневное время на западный, 4–9 м/с.

В Новосибирской области завтра ночью температура может опуститься до -9 градусов, а днем подняться до +18 градусов. В частности, в районе Карасука.

7 апреля в НСО ночь и день будут одинаковыми по температуре — -3... +2 градуса, по северо-западу до -9 градусов в темное время суток.

В субботу, 8 апреля, в северных районах ночью может быть до -17 градусов, днем смешанная температура — около 0 градусов.

Гидрометцентр России составил прогноз аномалий погоды до сентября. Для тех, кто уже планирует отдых на майские праздники, НГС решил подробно изучить информацию синоптиков и данные прогнозных сервисов о том, чего ждать в выходные дни.

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