От +15 до -14 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры и снегопад

В Новосибирске ожидаются серьезные перепады температур в ближайшие три дня, предупредили синоптики. Ночные температуры могут опускаться до -14 градусов.
— Завтра мы продолжаем находиться в поле повышенного давления. Ветер слабый, без осадков. А 7 апреля будет проходить ложбина холода. Сейчас она в районе Мурманска, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Но после 8 апреля за холодным фронтом будет опять расти давление и смещаться очередной антициклон.
В Новосибирске завтра, 6 апреля, будет без осадков. В ночные часы
7 апреля в городе днем могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, к вечеру переходящие в снег. Ночью и днем температура будет одинаковая —
В субботу, 8 апреля, преимущественно без осадков. Ночью
В Новосибирской области завтра ночью температура может опуститься до -9 градусов, а днем подняться до +18 градусов. В частности, в районе Карасука.
7 апреля в НСО ночь и день будут одинаковыми по температуре —
В субботу, 8 апреля, в северных районах ночью может быть до -17 градусов, днем смешанная температура — около 0 градусов.
Гидрометцентр России составил прогноз аномалий погоды до сентября. Для тех, кто уже планирует отдых на майские праздники, НГС решил подробно изучить информацию синоптиков и данные прогнозных сервисов о том, чего ждать в выходные дни.