СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 76.96
eur 82.97
Тема дняКакой погоды ждать на майские праздники
Все новости
Все новости

Тепло и дождливо: какой погоды ждать на майские праздники в Новосибирске

Изучаем прогнозы сервисов

3 965

Май обещает быть теплым

Поделиться

Гидрометцентр России составил прогноз аномалий погоды до сентября. Для тех, кто уже планирует отдых на майские праздники, НГС решил подробно изучить информацию синоптиков и данные прогнозных сервисов о том, чего ждать в выходные дни.

По информации Гидрометцентра России, в Новосибирске в мае ожидается обычная погода в пределах нормы без каких-либо аномалий. В соседних городах — Томске, Омске, Красноярске, Кемерове и Барнауле — тоже ожидается обычная для мая погода.

Синоптики составляют долгосрочные прогнозы, но они могут меняться

Синоптики составляют долгосрочные прогнозы, но они могут меняться

Поделиться

Праздничные дни по производственному календарю — это 1, 8 и 9 мая, 6-е и 7-е число — суббота и воскресенье.

По прогнозу сайта World Weather, 1 мая ожидается дневная температура в +10 градусов, с 6 по 9 мая — +14... +16 градусов. К концу месяца возможно потепление до +20 градусов.

В мае большинство дней будут облачными

В мае большинство дней будут облачными

Поделиться

Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о дожде 1 мая, при этом днем температура составит +11 градусов. 6 и 7 мая также возможны осадки, температура +13... +14 градусов, как и в оставшиеся два выходных дня.

Температура на протяжении месяца составит <nobr class="_">+11... +18</nobr> градусов

Температура на протяжении месяца составит +11... +18 градусов

Поделиться

В этом году в Новосибирске на 9 Мая планируют провести акцию «Бессмертный полк» и торжественный парад. Точный перечень мероприятий власти утвердят позже.

По теме

ПогодаВеснаМайМайские праздники
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter