Тепло и дождливо: какой погоды ждать на майские праздники в Новосибирске

Гидрометцентр России составил прогноз аномалий погоды до сентября. Для тех, кто уже планирует отдых на майские праздники, НГС решил подробно изучить информацию синоптиков и данные прогнозных сервисов о том, чего ждать в выходные дни.
По информации Гидрометцентра России, в Новосибирске в мае ожидается обычная погода в пределах нормы без каких-либо аномалий. В соседних городах — Томске, Омске, Красноярске, Кемерове и Барнауле — тоже ожидается обычная для мая погода.
Праздничные дни по производственному календарю — это 1, 8 и 9 мая,
По прогнозу сайта World Weather, 1 мая ожидается дневная температура в +10 градусов, с 6 по 9 мая —
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о дожде
В этом году в Новосибирске на 9 Мая планируют провести акцию «Бессмертный полк» и торжественный парад. Точный перечень мероприятий власти утвердят позже.