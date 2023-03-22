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Синоптики заглянули в 5 грядущих месяцев. Ждут ли новосибирцев погодные аномалии?

В Гидрометцентре считают вероятными аномальные осадки в одном из следующих пяти месяцев

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Свой прогноз в Гидрометцентре называют «ориентированным на использование федеральными органами для оценки рисков возникновения ЧС природного характера»

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В Новосибирской области ожидается аномальное количество осадков в сентябре, а средняя температура в ближайшие пять месяцев будет около средней климатической нормы. Это следует из прогноза Гидрометцентра для федеральных органов власти.

Согласно данным синоптиков, температура в Новосибирской области с мая по август будет в районе климатической нормы. Исключением стал сентябрь: дождей ожидается значительно меньше привычного.

В мае, июне, июле и августе в сентябре в Новосибирской области прогнозируются температуры и осадки без существенных отличий от климатической нормы. На скриншоте — сентябрь

В мае, июне, июле и августе в сентябре в Новосибирской области прогнозируются температуры и осадки без существенных отличий от климатической нормы. На скриншоте — сентябрь

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21 марта в Новосибирске наступил день весеннего равноденствия. Это важное событие, которое означает начало астрономической весны. Подробней.

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