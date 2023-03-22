Синоптики заглянули в 5 грядущих месяцев. Ждут ли новосибирцев погодные аномалии?

В Новосибирской области ожидается аномальное количество осадков в сентябре, а средняя температура в ближайшие пять месяцев будет около средней климатической нормы. Это следует из прогноза Гидрометцентра для федеральных органов власти.
Согласно данным синоптиков, температура в Новосибирской области с мая по август будет в районе климатической нормы. Исключением стал сентябрь: дождей ожидается значительно меньше привычного.
21 марта в Новосибирске наступил день весеннего равноденствия. Это важное событие, которое означает начало астрономической весны. Подробней.