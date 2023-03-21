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Тема дняАстрономическая весна наступила в Новосибирске
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Солнце проведет в небе ровно половину суток: в Новосибирске наступила астрономическая весна

День весеннего равноденствия для многих народов означал приход нового года

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День весеннего равноденствия в Новосибирске не совпадает с общемировым

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Сегодня, 21 марта, в Новосибирске наступил день весеннего равноденствия. Это важное событие, которое означает начало астрономической весны. Об этом НГС сообщил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

День весеннего равноденствия наступил в 4 часа утра. Как объяснил Олег Кашин, Солнце взошло ровно на востоке, проведет в небе половину суток и зайдет ровно на западе. С завтрашнего дня Солнце в небе будет проводить больше 12 часов, и световой день начнет прибавляться, приближая приход теплых дней.

— Это событие относится к календарным и визуально не наблюдается, однако оно важное, так как знаменует собой приход важной вехи в смене сезонов, имеющей астрономическую основу. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет, — ранее отметил Олег Кашин.

Для многих народов день весеннего равноденствия означал приход нового года, который мы отмечаем 1 января.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в первый день астрономической весны в Новосибирске температура днем поднимется до -6... -8 градусов, а на дорогах местами ожидается гололедица.

При этом синоптики прогнозируют потепление до +6 градусов в первой половине недели — посмотрите, какая погода ждет новосибирцев, по данным специалистов.

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