Солнце проведет в небе ровно половину суток: в Новосибирске наступила астрономическая весна

Сегодня, 21 марта, в Новосибирске наступил день весеннего равноденствия. Это важное событие, которое означает начало астрономической весны. Об этом НГС сообщил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
День весеннего равноденствия наступил в 4 часа утра. Как объяснил Олег Кашин, Солнце взошло ровно на востоке, проведет в небе половину суток и зайдет ровно на западе. С завтрашнего дня Солнце в небе будет проводить больше 12 часов, и световой день начнет прибавляться, приближая приход теплых дней.
— Это событие относится к календарным и визуально не наблюдается, однако оно важное, так как знаменует собой приход важной вехи в смене сезонов, имеющей астрономическую основу. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет, — ранее отметил Олег Кашин.
Для многих народов день весеннего равноденствия означал приход нового года, который мы отмечаем
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в первый день астрономической весны в Новосибирске температура днем поднимется до
При этом синоптики прогнозируют потепление до +6 градусов в первой половине недели — посмотрите, какая погода ждет новосибирцев, по данным специалистов.