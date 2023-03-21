Солнце проведет в небе ровно половину суток: в Новосибирске наступила астрономическая весна

— Это событие относится к календарным и визуально не наблюдается, однако оно важное, так как знаменует собой приход важной вехи в смене сезонов, имеющей астрономическую основу. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет, — ранее отметил Олег Кашин.