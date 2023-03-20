Днем до +6 градусов: в Новосибирске ожидается потепление из-за антициклона

В Новосибирске в первой половине недели прогнозируют потепление до +6 градусов. С 21 по 23 марта в городе не будет осадков.
— Сохраняется антициклональный характер погоды, по югу области, в том числе городе. За счет того, что мы попадаем в теплую часть антициклона, ночные температуры повышаются, и за счет активного яркого солнца дневные температуры повышаются, — объяснила журналисту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Ночью 21 марта ожидается -9…-11 градусов, днем -3…-5 градусов. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с.
В среду, 22 марта, ночью прогнозируют -10…-12 градусов, в пригороде до -15 градусов, днем температура составит около 0 градусов. Ветер юго-западный, ночью сила составит 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.
23 марта ночью возможно похолодание до -6…-8 градусов, а днем температура может повыситься до +4…+6 градусов. Ветер юго-западный силой 2–7 м/с ночью и 4–9 м/с днем.
На прошедших выходных в Новосибирской области заметили первых грачей. Эти птицы прилетают незадолго до весеннего равноденствия, когда начинается астрономическая весна.