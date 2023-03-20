Грачи прилетели: первых птиц заметили в НСО — орнитолог объяснил, почему сибиряки пытаются от них избавиться

В Новосибирскую область пришла настоящая весна — прилетели грачи. Птиц заметила преподаватель ГИ НГУ Людмила Буднева на прошедших выходных в Тогучинском районе.
— Устоявшиеся сроки прилета грачей в НСО — это день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Удивительно, что они уже в Тогучинском районе, но в этом году птицы пораньше прилетели из-за тепла. Места обитания грача связаны с агроландшафтом. Способ добывания корма своеобразен. Грач зондирует почву мощным клювом, извлекая беспозвоночных, поэтому почва должна быть обработана сельхозорудиями или хотя бы копытами скота, — объяснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
Гнездовые поселения грачей называются грачовниками. На юге Сибири они существуют десятилетиями в одной роще и могут насчитывать сотни и даже тысячи гнезд.
Ближайший к Новосибирску грачовник находился в Верх-Туле.
— Сейчас не знаю, что с ним. На кладбище, наверное, сохранился, а в самом поселке, где коттеджи, навряд ли. Сибиряки недолюбливают грачей. Птицы орут, галдят у гнезд с раннего утра до темноты. Портят посадки на участках. Воруют корм у привязанных собак и других домашних питомцев. На окраинах Новосибирска на моей памяти исчезли несколько грачовников, деревья под которыми были срублены по требованию людей, — отметил Алексей Яновский.
Орнитолог предупредил, что борьба с птицами может привести к серьезным последствиям.
— Грачи выполняют важную функцию по защите полей от массовых вредителей. Они поедают, например, много саранчи. Я заметил, что в юго-западных районах Новосибирской области, где грач очень распространен, — колорадский жук на огородах и картофельных полях не такая жуткая проблема, чем чуть севернее, где грачей мало или нет совсем.
Завтра, 21 марта, в Новосибирске пройдет весеннее равноденствие. После этого световой день станет длиннее.