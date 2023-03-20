Грачи прилетели: первых птиц заметили в НСО — орнитолог объяснил, почему сибиряки пытаются от них избавиться

— Устоявшиеся сроки прилета грачей в НСО — это день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Удивительно, что они уже в Тогучинском районе, но в этом году птицы пораньше прилетели из-за тепла. Места обитания грача связаны с агроландшафтом. Способ добывания корма своеобразен. Грач зондирует почву мощным клювом, извлекая беспозвоночных, поэтому почва должна быть обработана сельхозорудиями или хотя бы копытами скота, — объяснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.