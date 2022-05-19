Утонувший город: после вечернего дождя с градом затопило новосибирские улицы и дороги — 15 кадров
Смотрим, как новосибирцы передвигаются по городу, стараясь не угодить в лужи
Вечером в Новосибирске прошел грозовой ливень и выпал мелкий град. А после окончания дождя городские улицы и дороги погрузились в гигантские лужи. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, рискуя промочить ноги, прогулялся по окрестностям и сделал несколько их снимков.
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