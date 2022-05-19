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Тема дняЛивень и град в Новосибирске
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Утонувший город: после вечернего дождя с градом затопило новосибирские улицы и дороги — 15 кадров

Смотрим, как новосибирцы передвигаются по городу, стараясь не угодить в лужи

А ведь день начинался так хорошо: было солнечно и тепло

А ведь день начинался так хорошо: было солнечно и тепло

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Вечером в Новосибирске прошел грозовой ливень и выпал мелкий град. А после окончания дождя городские улицы и дороги погрузились в гигантские лужи. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, рискуя промочить ноги, прогулялся по окрестностям и сделал несколько их снимков.

С утра горожане оделись легко и совсем не ожидали дождя

С утра горожане оделись легко и совсем не ожидали дождя

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А стоило: синоптики <a href="https://ngs.ru/text/spring/2022/05/18/71339153/" class="_" target="_blank">сообщали</a>, что в конце недели будет сильный дождь с грозами и даже град

А стоило: синоптики сообщали, что в конце недели будет сильный дождь с грозами и даже град

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Увы, новосибирцам сегодняшним вечером придется тщательно выбирать пути, чтобы не угодить в глубокие лужи

Увы, новосибирцам сегодняшним вечером придется тщательно выбирать пути, чтобы не угодить в глубокие лужи

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Городские ливневки пока плохо справляются с погодной напастью

Городские ливневки пока плохо справляются с погодной напастью

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А потому сибиряки вынуждены мочить свою обувь

А потому сибиряки вынуждены мочить свою обувь

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Зато кто-то прибегает к старому доброму способу снять ботинки и, так сказать, слиться с природой — пройтись по луже босиком

Зато кто-то прибегает к старому доброму способу снять ботинки и, так сказать, слиться с природой — пройтись по луже босиком

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Повезло, пожалуй, только владельцам велосипедов, которые резво преодолевают затопленные участки на двух колесах

Повезло, пожалуй, только владельцам велосипедов, которые резво преодолевают затопленные участки на двух колесах

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Машинам вот тоже не повезло: под лужами не всегда видно дорожные ямы и ухабы

Машинам вот тоже не повезло: под лужами не всегда видно дорожные ямы и ухабы

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Движение в городе несколько замедлилось

Движение в городе несколько замедлилось

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Приходится притормаживать и чтобы не обрызгать пешеходов на тротуарах

Приходится притормаживать и чтобы не обрызгать пешеходов на тротуарах

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Да и на тротуарах людям приходится обходить лужи по маленьким сухим клочкам асфальта

Да и на тротуарах людям приходится обходить лужи по маленьким сухим клочкам асфальта

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Невзирая на влагу, кое-где рабочие продолжают укладывать плитку

Невзирая на влагу, кое-где рабочие продолжают укладывать плитку

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Пожалуй, в ситуации есть один неочевидный плюс: в городе хоть ненадолго стало прохладнее и свежее

Пожалуй, в ситуации есть один неочевидный плюс: в городе хоть ненадолго стало прохладнее и свежее

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В общем, не убирайте далеко резиновые сапоги на случай сильных дождей в будущем

В общем, не убирайте далеко резиновые сапоги на случай сильных дождей в будущем

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До начала лета осталось чуть больше двух недель. Синоптики рассказали, какой будет погода в июне.

градливеньфоторепортаж
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