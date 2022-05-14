Они уничтожат ваш сад: как бороться с вредителями, которые оставят вас без урожая, — простые и эффективные способы
Советы, как обойтись без лишней химии
Полакомиться плодами ваших трудов в саду хотят многие вредители. Самые грозные враги среди них — это плодожорка и облепиховая муха. Сейчас они выходят из почвы и присматривают себе самые урожайные яблони, груши, сливы. Вместе с агрономом рассказываем, как их победить и при этом не использовать ни грамма химии.
Обманываем плодожорку
Задолго до того, как появится яблочко на дереве, в период их цветения эти малюсенькие бабочки начинают откладывать личинки на стволы самых урожайных деревьев — яблонь, груш и даже слив.
— Плодожорка особо вредит яблоням, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Яйца она откладывает на стволы плодовых деревьев уже сейчас.
Есть очень простой и эффективный способ борьбы с ними — ароматные ловушки из компота.
— Сейчас нужно купить сухофрукты самые дешевые, наварить компота без сахара и по несколько баночек развесить в крону деревьев — яблони, груши и сливы, — объяснила агроном.
Перед началом цветения, то есть уже сейчас, нужно по 3–4 баночки развесить в крону. И все маленькие бабочки, очень похожие на моль, ночью и вечерами будут в них нырять и погибать.
— Чувствуя приятный запах, бабочки с удовольствием летят на вкусный сок и не успевают отложить яйца, потому что тонут в этих банках. Это очень надежный способ борьбы с насекомыми и без всякой химии, — уверяет Людмила Шубина.
Есть также специфические клеевые ловушки, которые можно использовать в саду — по 2–3 на одно дерево.
Не даем выйти из почвы облепиховым мухам
Облепиховые мухи благополучно перезимовали в почве и сейчас будут искать места для того, чтобы успешно расплодиться.
— Как раз сейчас она начинает свой выход из почвы и собирается откладывать яйца на стебли облепихи. Потом личинки пойдут в только что завязавшиеся ягодки и начнут питаться ими. Если облепиха краснеет и желтеет раньше срока — то это первый признак наличия вредителей, — объясняет агроном.
Под облепихой сейчас нужно выстелить полиэтиленовую пленку где-то 1,5 метра шириной и закрепить ее. Размер нужно подбирать по кроне — если она пышная, то возьмите пленку длиннее.
— Это не даст облепиховой мухе вылететь из почвы, — подчеркивает агроном. — Это очень эффективный агроприем.
Почему лучше не использовать химию для борьбы с вредителями в саду
Дачникам нужно с умом подходить к выбору средств для борьбы с вредителями. Конечно, современные препараты могут сэкономить ваше время. Но в итоге вы можете просто остаться без урожая.
— Используя химию, мы стреляем по воробьям в воздух, потому что невозможно заметить лёт, например, бабочки плодожорки. Она мельчайшая. Тем более в период цветения летают пчелы, а мы раз — и химией по ним шарахнули. Это просто преступление, — убеждена Людмила Шубина.
Уничтожив вместе с вредителями и полезных насекомых, вы просто останетесь без урожая — опылять ваши плодовые деревья будет просто некому.
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