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Семь кругов садаИнструкция

Они уничтожат ваш сад: как бороться с вредителями, которые оставят вас без урожая, — простые и эффективные способы

Советы, как обойтись без лишней химии

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Сейчас вредители сада выходят из почвы и нужно срочно принимать меры

Сейчас вредители сада выходят из почвы и нужно срочно принимать меры

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Полакомиться плодами ваших трудов в саду хотят многие вредители. Самые грозные враги среди них — это плодожорка и облепиховая муха. Сейчас они выходят из почвы и присматривают себе самые урожайные яблони, груши, сливы. Вместе с агрономом рассказываем, как их победить и при этом не использовать ни грамма химии.

Обманываем плодожорку

Вы точно встречали это насекомое в своем саду

Вы точно встречали это насекомое в своем саду

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Задолго до того, как появится яблочко на дереве, в период их цветения эти малюсенькие бабочки начинают откладывать личинки на стволы самых урожайных деревьев — яблонь, груш и даже слив.

— Плодожорка особо вредит яблоням, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Яйца она откладывает на стволы плодовых деревьев уже сейчас.

Есть очень простой и эффективный способ борьбы с ними — ароматные ловушки из компота.

— Сейчас нужно купить сухофрукты самые дешевые, наварить компота без сахара и по несколько баночек развесить в крону деревьев — яблони, груши и сливы, — объяснила агроном.

Перед началом цветения, то есть уже сейчас, нужно по 3–4 баночки развесить в крону. И все маленькие бабочки, очень похожие на моль, ночью и вечерами будут в них нырять и погибать.

— Чувствуя приятный запах, бабочки с удовольствием летят на вкусный сок и не успевают отложить яйца, потому что тонут в этих банках. Это очень надежный способ борьбы с насекомыми и без всякой химии, — уверяет Людмила Шубина.

Есть также специфические клеевые ловушки, которые можно использовать в саду — по 2–3 на одно дерево.

Не даем выйти из почвы облепиховым мухам

Если вы заметили, что ягоды облепихи начали краснеть и желтеть раньше времени, то знайте — на растении есть вредители

Если вы заметили, что ягоды облепихи начали краснеть и желтеть раньше времени, то знайте — на растении есть вредители

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Облепиховые мухи благополучно перезимовали в почве и сейчас будут искать места для того, чтобы успешно расплодиться.

— Как раз сейчас она начинает свой выход из почвы и собирается откладывать яйца на стебли облепихи. Потом личинки пойдут в только что завязавшиеся ягодки и начнут питаться ими. Если облепиха краснеет и желтеет раньше срока — то это первый признак наличия вредителей, — объясняет агроном.

Под облепихой сейчас нужно выстелить полиэтиленовую пленку где-то 1,5 метра шириной и закрепить ее. Размер нужно подбирать по кроне — если она пышная, то возьмите пленку длиннее.

— Это не даст облепиховой мухе вылететь из почвы, — подчеркивает агроном. — Это очень эффективный агроприем.

Почему лучше не использовать химию для борьбы с вредителями в саду

Дачникам нужно с умом подходить к выбору средств для борьбы с вредителями. Конечно, современные препараты могут сэкономить ваше время. Но в итоге вы можете просто остаться без урожая.

— Используя химию, мы стреляем по воробьям в воздух, потому что невозможно заметить лёт, например, бабочки плодожорки. Она мельчайшая. Тем более в период цветения летают пчелы, а мы раз — и химией по ним шарахнули. Это просто преступление, — убеждена Людмила Шубина.

Уничтожив вместе с вредителями и полезных насекомых, вы просто останетесь без урожая — опылять ваши плодовые деревья будет просто некому.

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