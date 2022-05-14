Они уничтожат ваш сад: как бороться с вредителями, которые оставят вас без урожая, — простые и эффективные способы

Перед началом цветения, то есть уже сейчас, нужно по 3–4 баночки развесить в крону. И все маленькие бабочки, очень похожие на моль, ночью и вечерами будут в них нырять и погибать.



— Чувствуя приятный запах, бабочки с удовольствием летят на вкусный сок и не успевают отложить яйца, потому что тонут в этих банках. Это очень надежный способ борьбы с насекомыми и без всякой химии, — уверяет Людмила Шубина.

Есть также специфические клеевые ловушки, которые можно использовать в саду — по 2–3 на одно дерево.