Время капусты, огурцов и дынь: что обязательно нужно посеять в мае на рассаду, чтобы не остаться без урожая

— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30–35 дней, — объясняет Людмила Шубина. — Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, для теплицы — самоопыляемые.

Для высадки в теплицу стоит обратить внимание на гибриды «эколь», «герман», «капра», «доломит», «профи», для открытого грунта — «маша», «мария», «адам», «зозуля». Более подробно об огурцах мы рассказывали в этой статье.

Капуста