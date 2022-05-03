Время капусты, огурцов и дынь: что обязательно нужно посеять в мае на рассаду, чтобы не остаться без урожая
В Сибири можно вырастить даже арбузы
В мае у новосибирского дачника огромное количество дел — нужно посадить картошку, привести в порядок сад, дачный домик, огород, заняться теплицей. И за всем этим нужно не забыть, что многие культуры из-за особенностей нашего климата нужно сеять на рассаду именно сейчас. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» рассказываем, какими посадками нужно заняться в мае.
Огурцы
Огурцы — одна из самых теплолюбивых культур. Если после высадки на постоянное место ночные температуры будут ниже +14 градусов, то растение просто перестанет расти и может даже погибнуть. Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, поэтому раньше этой даты высаживать огурцы не стоит.
— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30–35 дней, — объясняет Людмила Шубина. — Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, для теплицы — самоопыляемые.
Для высадки в теплицу стоит обратить внимание на гибриды «эколь», «герман», «капра», «доломит», «профи», для открытого грунта — «маша», «мария», «адам», «зозуля». Более подробно об огурцах мы рассказывали в этой статье.
Капуста
До середины мая новосибирским дачникам нужно посеять рассаду поздней капусты. Ночных похолоданий эта культура не особо боится, так что в начале июня капусту можно будет высадить в грунт. Она спокойно выдержит ночные температуры в
— Это капуста, которая пойдет на квашение. Культура холодостойкая, но слишком рано сеять на рассаду не нужно, чтобы она в последствии не переросла и не полопалась, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Очень хороший урожай дают сорта «мегатон», «ринда», «белорусская», «подарок».
На момент высадки рассады на постоянное место ее возраст должен быть 30–40 дней в зависимости от сорта. Переросшие растения дольше приживаются и медленнее набирают массу. Подробнее о высадке капусте вы можете прочитать здесь.
Кабачки
Большинство дачников выращивают кабачки безрассадным способом, то есть сеют их непосредственно в открытый грунт. Но некоторые новосибирцы всё же предпочитают рассадный способ. Возраст кабачков на момент высадки на постоянное место должен быть 30–35 дней.
— Сеять на рассаду кабачку нужно не раньше 5–10 мая. Это достаточно теплолюбивая культура, поэтому заморозки могут навредить ей. Рассада мгновенно замерзнет при любом понижении температуры ниже ноля. Даже временное похолодание для кабачков губительно, — отметила Людмила Шубина.
У кабачков очень много сортов. По цвету их относят к зеленоплодным, белоплодным, желтым. Среди первых стоит обратить внимание на «хьюго», «грибовский», «аэронавт». У белоплодных хороший урожай дают «белогор», «якорь», «грибовские». У желтых: «апельсинка», «золотинка», «ананасный».
Тыквы, дыни и арбузы
Новосибирцы выращивают не только привычные для нашего региона культуры, но и арбузы с дынями — чаще всего в теплицах. Но эти культуры можно растить и в открытом грунте под пленочным укрытием.
— Возраст рассады тыквы, арбузов, дыни на момент высадки должен быть не более 30 дней. Посадка на постоянное место — только 5–10 июня, — отмечает Людмила Шубина.
Среди сортов арбузов для Сибири хорошо подходят «огонек», «русич», «триумф». Среди дынь стоит обратить внимание на «кохозницу», «казачку», «алтайскую». Также новосибирцы выращивают и тыквы. Хорошо себя показали такие сорта, как «медовая», «апорт», «грибовская»
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