Одни хипстеры, нелюдимые айтишники и женатики в поисках приключений. Истории девушек, которые поехали в Сочи за женским счастьем

Город мечты теплым бризом объят,
Струи фонтана как струны звенят,
Сочи, мне сказку свою подари,
Город романтиков, город любви.
Так пел когда-то ВИА «Авангард». Ну как можно не любить в городе, в котором вечное лето и вечный праздник, куда слетаются множество самых красивых женщин и мужчин. И ходят они полуголые, и солнце жаркое разжигает не только ротавирус, но и страсть, а темные ночи этому очень способствуют.
В Сочи даже жестокий Сталин становился романтиком и писал своей жене Надежде Аллилуевой нежные письма. А когда он заболел, она прилетела на юг первым же самолетом.
Пылкий Владимир Маяковский 15 июля 1929 года выехал в Сочи для того, чтобы провести серию встреч с читателями и почитать свои стихи. На самом деле цель поездки была совсем другая — любовная. В Москве поэт познакомился с актрисой МХАТа Вероникой Полонской — ее называют его последней любовью. Вероника собралась провести лето в Сочи, и он рванул за ней.
В Сочи прощался со своей женой Кристиной разведчик Рихард Зорге перед отправкой за границу, после последнего отпуска они развелись, как того требовал долг.
Владимир Высоцкий и Марина Влади после свадьбы, которая состоялась 1 декабря 1970 года, провели свадебное путешествие на теплоходе «Грузия» по маршруту Одесса — Сочи — Сухуми.
Говорят, что именно в Сочи Алла Пугачева ответила на ухаживания Филиппа Киркорова. В 1988 году совсем молодой певец пришел в ее Театр песни. И во время гастролей в Сочи, когда вся творческая группа остановилась в гостиничном комплексе «Дагомыс», Киркоров насмелился и пригласил Аллу Пугачеву на прогулку по вечернему городу. И она согласилась. Это только несколько историй любви, связанных с Сочи. На самом деле их тысячи, а может, и миллионы, кто же подсчитает. Столько же — о разбитых сердцах и месяцах, а то и годах поисков подходящей пары. Приведем три истории женщин, которые очень искали женское счастье.
Вера
Бывшую жительницу Кировской области, а последние 10 лет — Сочи, Светлану можно назвать знойной женщиной. Всё при ней: и грудь
В своем захолустном городке еще в начале
— Но я до сих пор уверена, что армяне — лучшие мужчины. Пылкие, страстные, красиво говорят. Я бы с удовольствием за Ашота тогда замуж бы вышла, или за его друга Гургена, но моя возрастная категория — мужчины средних лет — все женаты, а кто-то уже по нескольку раз, — рассказывает Света.
Поохала, повздыхала она по своему Ашотику и решила выйти в свет, ведь она его только и не видела. Встретила Ашота прямо на сочинском вокзале, прямо когда сошла с поезда, там он подрабатывает таксистом. И закрутила жизнь нашу Свету. Были короткие встречи с молодыми парнями, с командировочными и отдыхающими. А потом она наступила на те же грабли и встретила женатого. Был он старше ее на 20 лет. Работал на хорошей должности, деньги давал по первому требованию, но страдал от возрастных болезней. Жалела она своего Лысика, это было такое нежное прозвище. А он даже расцвел рядом с ней. Три года на него угробила, а он взял и умер от сердечной болезни, слава Богу, на супружеском ложе. И осталась Светка опять у разбитого корыта. Отошла немного от потери и начала привычный поиск. Как оказалось, за время ее отсутствия рынок женихов в Сочи сильно изменился.
— Со времен начала пандемии контингент мужчин в Сочи сильно изменился. Понаехали какие-то хипстеры непонятные, нарциссы и нелюдимые айтишники, которые забыли, как разговаривать. Недавно я рассталась с очередным женатиком. Устала от такой жизни, но всё равно верю, что встречу своего единственного. Люди вон в 70 лет находят свою судьбу, у меня еще есть в запасе время, — говорит женщина.
Надежда
30-летняя Марина родилась в Сочи, училась в Москве, а после возвращения в родной город организовала свой пусть и небольшой, но вполне прибыльный бизнес. Всё у нее есть: квартира, машина, загородный дом, два высших образования. Только вот никак не встретит того единственного и неповторимого, с которым и на выставку, и поговорить, и всё остальное. Были у нее мужчины, конечно, девушка очень эффектная — ухоженная, стройная брюнетка с пухлыми губами. Кстати, свои, родные, без всяких инъекций, клянется она. Но вот только все ее истории любви заканчивались разочарованием.
— Я не знаю, что случилось с мужчинами в Сочи, но все они какие-то немужественные. У меня не так много было серьезных отношений, но все молодые люди пытались сесть мне на шею и не работать. А я пашу круглыми сутками. Один, с высшим филологическим образованием, в Москве работал в театре, переехал в Сочи за мной из-за большой любви и никак не мог найти работу. Кому здесь филолог нужен? Переучиваться не хотел. Мечтал написать книгу, которая станет бестселлером, но даже не пытался взяться за нее, — вздыхает Марина.
Второй ее мужчина, с которым уже была назначена свадьба, оказался в федеральном розыске за разбой в Якутии. Оттуда приехали полицейские и увезли возлюбленного на долгих 10 лет. Третьего она встретила в театре, когда ходила на спектакль приезжей труппы. Полночи они сидели в ее автомобиле и взахлеб обсуждали постановку. С ним было интересно, несколько раз летали на спектакли в московские театры, читали книги, обсуждали их. Девушке даже показалось, что это судьба. Но потом он занял у нее крупную сумму денег и пропал. Она и искать не стала.
Но Марина не теряет надежду встретить свою любовь. Поняла одно: не нужно зацикливаться на поиске, а лучше отпустить ситуацию, так ее научила психолог, которому девушка унесла кучу денег. И требования к будущему избраннику немного смягчить. Вот теперь учится, как это сделать. И отбивается от многочисленных вопросов родственников, когда уже она задумается о потомстве.
Любовь
Жительнице Новосибирска Анне повезло, она приехала в Сочи и тут же нашла свою любовь. На второй день отпуска, уставшая от жизни и несчастливого брака
— Я пыталась от него отделаться, честно. Стыдно было, разница в возрасте — 14 лет, он совсем мальчишка еще, не понимает, что творит, но он был очень настойчив. Я уже дни считала до конца отпуска, чтобы уехать и забыть про него. Но не получилось. Я вернулась домой к мужу, для которого я — посудомойка, официантка, прачка, а Тигран звонил несколько раз в день, скучал и хотел прилететь, — рассказывает Анна. А у нее из головы никак не выходили его грустные глаза с длинными, пушистыми ресницами. В один прекрасный вечер, после очередной ссоры с мужем, женщина взяла отгулы на работе, купила билет и на следующий день улетела в Сочи. Тигран был сам не свой от счастья и тут же сделал ей предложение. Самое страшное было впереди — знакомство с большой армянской семьей. Ну и сообщить мужу о разводе.
— Родители чуть старше меня, он старший ребенок в семье. Моим детям было 17 и 16 лет тогда. То, что вся его родня была шокирована, — ничего не сказать. У них пропал дар речи. Они надеялись, что Тигран женится на армянской молоденькой девушке, и даже кандидатка была. А тут я явилась — тетя Мотя. Тот наш вечер был очень напряженный, но я выдержала, — рассказывает Анна.
Долгое время родители Тиграна не принимали Анну, его мать до сих пор с ней холодна. Кстати, муж был не против, и они быстро оформили развод. Поженились Аня и Тигран в Сочи, очень скромно, чем разгневали вообще всех армянских родственников. А потом уехали в Москву, где у дяди Тиграна бизнес. Он активно работает, а она ждет второго ребенка. Первую дочку — Лусинэ — Аня родила спустя год после свадьбы, ее назвали в честь мамы Тиграна. Сейчас снова будет девочка, и имя уже выбрали — Варвара, в честь Аниной мамы. Старшие сыновья уже школу закончили, живут с ними в Москве. Кстати, бывший муж тоже пристроился, женился через полгода после развода, женщина у него была, оказывается.