Одни хипстеры, нелюдимые айтишники и женатики в поисках приключений. Истории девушек, которые поехали в Сочи за женским счастьем

В Сочи прощался со своей женой Кристиной разведчик Рихард Зорге перед отправкой за границу, после последнего отпуска они развелись, как того требовал долг.

Владимир Высоцкий и Марина Влади после свадьбы, которая состоялась 1 декабря 1970 года, провели свадебное путешествие на теплоходе «Грузия» по маршруту Одесса — Сочи — Сухуми.



Говорят, что именно в Сочи Алла Пугачева ответила на ухаживания Филиппа Киркорова. В 1988 году совсем молодой певец пришел в ее Театр песни. И во время гастролей в Сочи, когда вся творческая группа остановилась в гостиничном комплексе «Дагомыс», Киркоров насмелился и пригласил Аллу Пугачеву на прогулку по вечернему городу. И она согласилась. Это только несколько историй любви, связанных с Сочи. На самом деле их тысячи, а может, и миллионы, кто же подсчитает. Столько же — о разбитых сердцах и месяцах, а то и годах поисков подходящей пары. Приведем три истории женщин, которые очень искали женское счастье.