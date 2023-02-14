Пять историй любви известных новосибирцев: где Анна Терешкова встретила мужа и чем Дениса Иванова зацепила жена

День святого Валентина — католический праздник, который прижился в нашей стране. Обойти его стороной не получается: буквально каждая витрина кричит о любви, щедро оформленная алыми сердцами. В этот день принято дарить милые подарки, открытки и признаваться в своих чувствах. В честь романтичного праздника мы решили вспомнить истории любви самых ярких и крепких пар Новосибирска. Многие вместе уже много лет, а отношения одной из пар начались как раз 14 февраля. Совпадение? Не думаем.
Анна и Дмитрий Терешковы
Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. В интервью НГС Анна говорила, что в современном мире люди стараются жить по западному образцу — сделать карьеру, чего-то добиться, построить отношения, выждать.
— Сживемся — не сживемся… Это всё не про меня. У меня всё получилось спонтанно: мы познакомились с мужем на острове Шикотан в стройотрядах. Я была командиром своего стройотряда, он комиссаром своего. Нас поселили в один барак и, чтобы подружить отряды, решили устроить студенческую свадьбу — просто дурачество, мы знали друг друга всего неделю. В итоге, когда вернулись в Новосибирск через месяц, подали заявление в ЗАГС. Осенью у нас уже была свадьба. Первого ребенка родила на последнем курсе НГМУ: мама сидела с ребенком днем, пока я училась, а я — по ночам. А раз уж сидела с маленьким ребенком и не попала на работу по распределению, заодно родила второго. Жили у моих родителей долгое время, — рассказывала Анна. Секретом крепких отношений женщина считает дружбу между супругами.
Денис Иванов и Чизуко
Ресторатор Денис Иванов женат на японке Чизуко уже больше 20 лет. Познакомились они еще в 1992 году. С детства Денис увлекался японской культурой, студентом ездил в Страну восходящего солнца. На юную Чизуко произвели впечатление фильм «Москва слезам не верит» и роман Гончарова «Обломов», и она решила выучить русский язык. Тогда девушка отправилась в новосибирский Академгородок, где и встретила будущего супруга.
— Нас сблизили общие интересы. Когда мы только познакомились, она читала Гессе и Новалиса. Я был удивлен, что девушка по собственному желанию читает такую сложную литературу, — рассказывает Денис Иванов. Также супруг отметил, что из традиционной русской кухни Чизуко полюбила вареники и пельмени.
Анна и Олег Черняховские
Многие помнят эту эпатажную пару со времен расцвета сетевой компании NL Internantional. Анна и Олег производили фурор везде, где появлялись, за их жизнью следили и продолжают следить сотни тысяч человек. История их любви началась с сообщения во «ВКонтакте»: Олегу понравились фотографии Ани, и он решил написать ей.
— У меня тогда появился фотоаппарат, я выслала ему пару фото, он обработал — и они стали очень крутые! — рассказывала Анна.
Спустя два месяца после первой встречи молодые люди начали жить вместе.
— Мы проснулись 13 марта 2012 года, в этот день была годовщина с тех пор, как мы начали жить вместе. И мы решили, что в этот день должны пожениться. Но нам не хотелось писать заявление и ждать месяц, поэтому мы поехали в Мошково. Приехали в спортивных костюмах, сказали: нам надо расписаться — и через 20 минут нас поженили. В этот же день мы полетели в Таиланд, — рассказывал Олег.
Пара вместе уже 12 лет, Анна и Олег путешествуют по миру и практически никогда не разлучаются.
Анна Богалий и Андрей Левунин
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, новосибирская спортсменка Анна Богалий вышла замуж во второй раз. Ее супруг — бизнесмен Андрей Левунин, генеральный директор Группы компаний «Лыжный Мир» — федеральной сети профессиональной спортивной экипировки, снаряжения и сервисных услуг.
— С будущим мужем мы познакомились на первых соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий». Решение пожениться — обоюдное, исключительно для себя, с ним в наших отношениях ничего не изменилось. Наши отношения мы зарегистрировали на его родине в Республике Карелия 24 сентября. Мы счастливы и работаем над развитием детского биатлона, готовим резервы и растим поколение будущих олимпийских чемпионов» — сообщила Анна Богалий НГС. Скромную регистрацию фотографы не снимали.
Спортсменка рассказала, что с будущим супругом до заключения брака они встречались 7 месяцев. Анна и Андрей вместе уже 8 лет, у пары двое детей — дочери Дарья и Варвара, от первого брака у Анны есть сын Максим.
Зина и Александр Иосты
Вполне возможно, что встреча Зины и Александра — происки любовной стрелы Амура, выпущенной четко в День всех влюбленных. Что сказать — все получилось, супруги вместе уже 17 лет, недавно в их семье родился 10 ребенок. В далеком 2006 году, когда Зина еще работала цветочницей и ездила на старенькой тойоте 90 года выпуска, состоялась судьбоносная встреча с будущим мужем.
— Моя машина стояла во дворе дома, где находился салон. Ближе к вечеру меня позвали подойти ко второму выходу, в подъезд. Открываю двери, стоят два милиционера (тогда именно так они назывались), просят выйти на улицу. Выходим, перед подъездом стоит милицейский УАЗик и мой Саша, ну тогда ещё не мой, конечно. Он так небрежно облокачивается на бампер своей машины и говорит: «Девушка, вызывайте страховщиков, я вашу машину стукнул». Я в замешательстве, где стукнул-то? Машина его стоит поодаль, моя целая, его — тоже целая, а потом обхожу свою, у моей — бампер лопнул, фара разбита, крыло помято, а у него царапина только на номере, — рассказывала многодетная мама в соцсетях. Пока ждали страховщиков — разболтались, так и началось. Зина и Александр воспитывают детей вдвоём, родные живут в области, помощи от бабушек и дедушек ждать не приходится. В январе 2021 года семья переехала из типовой трешки в загородный дом — мечта многодетной мамы исполнилась.
Другие истории любви
«Галька, не будь дурочкой, полюби меня»: 4 истории любви длиною в жизнь. 50 лет вместе — это вам не шутки.
«Я его учила смартфоном пользоваться, так и сблизились»: как поженились 81-летняя невеста и 72-летний жених.
«Вместе половину жизни»: 5 счастливых пар показали фото в начале отношений и сейчас. В чем их секрет?
* Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.