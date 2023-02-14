Пять историй любви известных новосибирцев: где Анна Терешкова встретила мужа и чем Дениса Иванова зацепила жена

— Нас сблизили общие интересы. Когда мы только познакомились, она читала Гессе и Новалиса. Я был удивлен, что девушка по собственному желанию читает такую сложную литературу, — рассказывает Денис Иванов. Также супруг отметил, что из традиционной русской кухни Чизуко полюбила вареники и пельмени.

Анна и Олег Черняховские

Многие помнят эту эпатажную пару со времен расцвета сетевой компании NL Internantional. Анна и Олег производили фурор везде, где появлялись, за их жизнью следили и продолжают следить сотни тысяч человек. История их любви началась с сообщения во «ВКонтакте»: Олегу понравились фотографии Ани, и он решил написать ей.