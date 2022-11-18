«Я его учила смартфоном пользоваться, так и сблизились»: как поженились 81-летняя невеста и 72-летний жених

Алла Ильинична оказалась в доме-интернате около 20 лет назад — в 2004 году. Гораздо раньше супруга, который прибыл сюда только в 2017-м . Любви с первого взгляда не было, хотя не исключено, что Алексею Васильевичу сразу же приглянулась соседка.

— Мы жили на одном этаже, — рассказывает Алла Ильинична. — Поневоле с ним встретишься. Получалось так: я иду — и он мне навстречу попадается. Или он идет — и уже я ему попадаюсь.