«Я его учила смартфоном пользоваться, так и сблизились»: как поженились 81-летняя невеста и 72-летний жених

В омском доме-интернате «Куйбышевский» живет пара молодоженов. Алле Ильиничне в августе исполнилось 82 года, Алексей Васильевич помладше — ему 73. Они познакомились в доме-интернате, сблизились и быстро поняли — надо жениться. Их союз образовался в прошлом году. Корреспондент NGS55.RU Вячеслав Кумпан побывал в гостях у супругов и рассказывает их историю.
Женитьба
После свадьбы Алле Ильиничне и Алексею Васильевичу разрешили жить вместе — в одной комнате. На наши вопросы в основном отвечает она: сквозь смех вспоминает моменты знакомства, а еще украдкой поглядывает на молчаливого, но улыбчивого супруга.
Алла Ильинична оказалась в доме-интернате около 20 лет назад — в 2004 году. Гораздо раньше супруга, который прибыл сюда только в
— Мы жили на одном этаже, — рассказывает Алла Ильинична. — Поневоле с ним встретишься. Получалось так: я иду — и он мне навстречу попадается. Или он идет — и уже я ему попадаюсь.
Сблизил пожилых людей телефон. У Аллы Ильиничны уже был современный смартфон, но дочь решила подарить ей второй.
— Леша давно хотел телефон такой. Ну я ему и продала его. А раз продала телефон, то нужно теперь и учить его им пользоваться. Стали чаще общаться. Я жила одна в комнате, а он проживал с мужчиной. И как-то раз он говорит: «Хорошо было бы, если бы ты рядом была и помогала с этим телефоном». Вот так и получилось. А как-то раз он у меня спрашивает: «Пойдешь за меня?» — Пойду! — смеется Алла Ильинична.
В прошлом году пара подала заявление в ЗАГС, а затем расписалась. Родственники молодоженов отнеслись с позитивом к такому решению. Тем не менее Алла Ильинична призналась, что сильно переживала насчет регистрации брака.
— Даже побаивалась. Скажут, что на старости лет с ума бабка сошла, — улыбается она.
До знакомства
Алла Ильинична Клименчук родилась в Грозном в 1940 году. Училась в педагогическом университете, а затем преподавала в школе математику, физику и химию. Она вышла замуж и родила дочь. Семейная жизнь была спокойной, однако всё изменилось после начала Первой чеченской войны.
Из-за военного конфликта женщина с супругом и дочерью вынужденно переехала в Омскую область. Муж Аллы Ильиничны был омичом.
— Чеченцы всегда уезжали на заработки в Омскую область. У нас учителя приезжали в Крутинский район. Мы боялись оставаться в Чечне, поэтому попросили взять нас с собой, — рассказала она.
Со временем ей удалось найти работу учителем в школе Крутинского района. Проработала она там до пенсии. В 2004 году супруги решили переселиться в дом-интернат. К этому времени муж Аллы Ильиничны сильно болел, через пять лет он скончался. Женщина осталась одна. Сейчас она продолжает общаться с дочерью, которая живет в Крутинском районе, двумя внуками и двумя правнуками.
Алексей Васильевич Лапыгин родился в Алма-Атинской области в Казахстане в 1949 году. Работал трактористом, познакомился с будущей супругой, которая трудилась в форелевом хозяйстве. Она была родом из Украины. В начале
— Я там пожил и хотел вернуться. Но она не захотела ехать обратно. Поэтому я собрался и уехал в Казахстан, — говорит Алексей Васильевич.
Затем Алексей Васильевич перебрался в Омскую область, куда уже переселился его младший брат. Тут он работал трактористом до того, как его организация распалась. Случилось это около пяти лет назад.
После смерти матери, с которой он жил в одном доме, посоветовавшись с братом и сестрой, решил перебраться в дом-интернат «Куйбышевский». Его бывшая супруга умерла. Через родственников Алексей Васильевич старался общаться с дочерьми, которые остались на Украине. Однако после начала специальной военной операции связь с ними пропала.
Семейная жизнь
Специалист по социальной работе дома-интерната «Куйбышевский» Екатерина Щиколодкова говорит, что Алла Ильинична и Алексей Васильевич дополняют друг друга. Она дает ему задор и энергию, а он ей — покой и умиротворение. С этим согласны и сами супруги.
— Первое, что он делает, проснувшись, — включает телевизор или втыкается в телефон! — смеется женщина. — И тут я начинаю к нему привязываться. Он говорит: «Отстань!» — а я сразу: «Ага, отстань, значит!» Один раз психанул. Целый день не разговаривали. Он молчал, а я уже думала, что это конец. Пришла к нему, говорю: «Что, расходимся?» Он опять молчит. Как помирились? Пошла к нему сама, а у него один ответ — рукой махнул, и всё.
Пара практически всё время проводит вместе: обычно смотрят телевизор или делятся друг с другом воспоминаниями. В их общении много юмора. Бывает, Алла Ильинична тянет супруга в компьютерный класс, где играет в игру «Супер Корова» (там нужно проходить различные уровни). Когда она возвращается, супруг начинает шутить: «Ну что, подоила корову?»
Алла Ильинична говорит, что после смерти мужа она чувствовала себя одинокой. Разговаривать было не с кем, а от скуки спасал один лишь телевизор. Но после женитьбы жизнь стала интереснее.
— Все по-разному нас судят, — заметила она. — Одни с ехидством: «Зачем?», «Да кому это надо?», «На старости лет с ума сошли!», а другие: «Всё нормально!». Когда муж умер, я была одна и тоже думала: «А зачем? Для чего?» Сидела в комнате. А сегодня думаю: сколько времени зря потеряла. И сейчас я ни капельки не жалею. Наоборот. Почему бы и нет?