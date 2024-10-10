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Недвижимость Застройка ЦУМа Прокуратура выдала предостережение мэру Новосибирска из-за застройки ЦУМа

Прокуратура выдала предостережение мэру Новосибирска из-за застройки ЦУМа

В будущем на месте небольшого здания может появиться высотка и бизнес-центр

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42 комментария

Чтобы начать строительство на участке жилья, «Расцветай» должен пройти публичные слушания

Прокуратура Новосибирской области направила предостережение мэру Новосибирска из-за застройки территории ЦУМа. Землю и здание в прошлом году купила группа «Расцветай», теперь там планируют построить жилье и бизнес-центр.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, в администрацию города поступил предостережение от прокуратуры о недопустимости нарушения требований закона при внесении изменений в Генплан города.

В мэрии отмечают, что менять Генплан и реализовывать комплексное развитие территории (КРТ) будут по закону. В рамках КРТ застройщик «Эллада» (входит в ГК «Расцветай») должен реконструировать долгострой на территории лицея №22 «Надежда Сибири». Так в учреждении будет учиться на 185 школьников больше. Кстати, работы внутри уже начались.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

По одному из условий, внесения изменений в Генплан, жители прилегающих территорий должны быть не против застройки. «Расцветай» сейчас активно покупает молчание горожан, например, делает ремонт в подъезде дома на Вокзальной магистрали, 11/1, при этом председатель ТСЖ отрицает, что работы проводят по заказу застройщика. Недавно группа заказала работы по исследованию фундамента дома на Вокзальной магистрали, 11.

Прежде чем строить на участке, «Расцветай» должен пройти через публичные слушания и внести изменения в Генплан, в случае, если зонирование участка поменяют, то группа построит жилье на месте ЦУМа. На участке застройщик планирует построить многоквартирный жилой дом площадью 38,9 тысячи кв. м и здание делового управления площадью в 16,1 тысячи кв. м.

НГС пару месяцев назад побывал на одной из встреч жителей с застройщиком. Все, что известно о застройке ЦУМа, читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
45
За державу обидно!
35 минут
Какое предостережение!!!!!!! Да плевали они давно на всё это-предостережения,публичные слушания(которые никто никогда и не слушал,так для проформы),мнения горожан,тем более. Кондратьев,Ложкин(прости господи архитектор) и остальные ,кто их прикрывал и тоже подписывал--давно должны быть под следствием и по камерам за то,что они творили и творят с нашим городом.
Олег0707
33 минуты
Прокуратура уже открыто вмешивается в коммерческие дела.
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