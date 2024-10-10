Прокуратура выдала предостережение мэру Новосибирска из-за застройки ЦУМа

Чтобы начать строительство на участке жилья, «Расцветай» должен пройти публичные слушания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области направила предостережение мэру Новосибирска из-за застройки территории ЦУМа. Землю и здание в прошлом году купила группа «Расцветай», теперь там планируют построить жилье и бизнес-центр.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, в администрацию города поступил предостережение от прокуратуры о недопустимости нарушения требований закона при внесении изменений в Генплан города.

В мэрии отмечают, что менять Генплан и реализовывать комплексное развитие территории (КРТ) будут по закону. В рамках КРТ застройщик «Эллада» (входит в ГК «Расцветай») должен реконструировать долгострой на территории лицея №22 «Надежда Сибири». Так в учреждении будет учиться на 185 школьников больше. Кстати, работы внутри уже начались.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

По одному из условий, внесения изменений в Генплан, жители прилегающих территорий должны быть не против застройки. «Расцветай» сейчас активно покупает молчание горожан, например, делает ремонт в подъезде дома на Вокзальной магистрали, 11/1, при этом председатель ТСЖ отрицает, что работы проводят по заказу застройщика. Недавно группа заказала работы по исследованию фундамента дома на Вокзальной магистрали, 11.