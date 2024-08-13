«Эти люди просто не любят наш город»: мэрия потребовала снести «шарик» возле «Глобуса» — чем властям мешает здание с открыток

Концептуальная постройка была возведена в 2006 году и стала визитной карточкой новосибирской компании, которая теперь работает не только в России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска намерена снести известное здание-шар рядом с театром «Глобус». Иск в Арбитражный суд Новосибирской области к компании «Вита-К», которая владеет зданием, поступил 8 августа. Почему уже ставшее «открыточным» здание оказалось под угрозой и как к его возможному сносу относится придумавший его архитектор — в материале НГС.



Как дело дошло до суда

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области появилась информация об иске о сносе известного здания — стеклянного шарика возле театра «Глобус». Иск 8 августа подала администрация Центрального округа Новосибирска, ответчиком по делу выступает владелец компания «Вита-К», которая владеет зданием. Ближайшее заседание запланировано на 10 сентября.

— Мэрия города Новосибирска в лице администрации Центрального округа обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вита-К» о признании объекта капитального строительства — трехэтажного здания с подвалом — самовольной постройкой и о сносе, — говорится в тексте определения суда.



По данным «Контур.Фокус», компания «Вита-К» была зарегистрирована в 2008 году и принадлежит Ирине Никоновой (70%) и Константину Колоколову (30%), он также руководит компанией. Ирина Никонова в свою очередь указана директором компании «Буксити», которая управляла книжным магазином «Капиталъ» и принадлежит Денису Герасимову — автору проекта «шарика».

По данным на конец 2023 года «Вита-К» заработала 5,8 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 338 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью.

Решение о сносе комиссия, занимающаяся вопросами самовольного строительства на территории города, приняла ещё 1 марта 2024 года. Суть претензий заключается в том, что земельный участок был предназначен для нестационарного объекта, но «шарик» имеет явные признаки капитального строительства: у здания есть подземный этаж.

Корреспондент НГС связался с директором компании «Вита-К» Константином Колоколовым, но тот сослался на занятость и пообещал перезвонить позже. После этого он на звонки больше не отвечал.

Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев в разговоре с НГС отметил, что вероятный снос «Шарика» — это грустно, но при этом по закону так и должно быть.



— Это продолжение истории с Park Cafe. По закону так быть и должно: участок был выделен под нестационарный объект, а по факту там появился капитальный объект, который располагается в парковой зоне. Зелёных зон в городе больше не становится, поэтому снос «Шарика» — это безусловно печально, но ничего не поделаешь. Мы же не можем разрешить собственнику здания фактически приватизировать часть сквера, — объяснил он.



Здание Park Cafe в Первомайском сквере снесли в конце декабря прошлого года по той же причине, по которой сейчас хотят демонтировать кафе возле «Глобуса».

От крупной сети к семейному ресторану

Известное новосибирцам здание, получившее неофициальное название «шарик», было построено в 2006 году по проекту Дениса Герасимова — его компания «Несущие системы» также построила в Новосибирске бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, здания «Бутон» и «Айсберг» возле часовни на Красном проспекте и фасад биотехнопарка в Кольцово, напоминающий гусеницу. По их концепту в Академгородке возведены наклонные башни Технопарка, а в Москве компания построила одну из самых значимых конструкций парка «Зарядье».

В «шарике» последовательно работали IT-компания «Global» и студия «Оригами». Наиболее известным арендатором здания была новосибирская кофейня сети Traveler's Coffee, которая впоследствии закрылась из-за внутрикорпоративного конфликта.

Здание «шарика» всегда привлекало не только взгляды, но и бизнес, желающий разместиться в этой необычной постройке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сеть Traveler’s Coffee была основана в 1997 году, первая кофейня открыта в 1999 году. В сентябре 2015 года стало известно, что Кристофер Тара-Браун, основатель и руководитель Traveler's Coffee, был отстранен от оперативного управления компанией. Сеть разделили между собственниками на две отдельные организации: ООО «Трэвэлерс кофе Москва» под руководством бизнесмена Анвара Пириева и ООО «Трэвэлерс кофе», которую курируют американские инвесторы.



В ноябре 2022 года суд назначил Анвару Пириеву и его сообщникам сроки от 2,5 до 7 лет лишения свободы. Как установил суд, бизнесмен создал устойчивую преступную группу, которая совершила целую серию поджогов имущества конкурентов, а также нападала на людей, похищала имущество, занималась вымогательством и давала взятки в обмен на компрометирующие материалы. Сам Анвар Пириев был осуждён по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) и за создание преступной группы.

В «шарике» после раздела и постепенного ухода Traveler's Coffee сменилось ещё несколько арендаторов. В марте этого года на здании появилась вывеска «Премьер банкет»: по данным сайта компании, она располагает 23 залами в разных районах Новосибирска, вместимостью от 10 до 220 человек.

В сервисе 2GIS в здании сегодня указаны три организации: семейный ресторан «Шарик», банкетный зал «Премьер Глобус» и станция зарядки телефонов «Бери заряд!».



«Ничего, кроме чувства негодования»

По мнению директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, «шарик» представляет огромную ценность для архитектуры Новосибирска. Это была первая работа компании «Несущие системы», которая сейчас строит сложные объекты не только в России, но и за рубежом, своего рода визитная карточка.



— «Шарик» — это первый эксперимент «Несущих систем», маленькая проба пера. Это история новейшей новосибирской архитектуры. Его по праву можно назвать одним из самых узнаваемых зданий города. Когда ты говоришь «шарик» — все сразу понимают, о чем идет речь, — объяснила Татьяна Иваненко.

Потенциальный снос «шарика» вызывает возмущение у учредителя компании, которая строила это произведение архитектуры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня компания, зарегистрированная в Новосибирске, вышла на рынок арабских стран — она строит крупные объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии. Учредитель «Несущих систем» Денис Герасимов заявил НГС, что очень возмущен происходящим и назвал возможный снос объекта невежеством.



— Это ходят профессиональные жалобщики и выискивают везде какие-то недочеты, после чего начинают раскачивать ситуацию. Указывают на то, что это парковая зона — это странно, учитывая, что почти во всех парках есть кафе. Можем даже взять знаменитый «Парк Горького» в Москве — там куча кафе разного уровня. Почему у нас в городе так — не понимаю, — сказал Денис Герасимов. — Думаю, что эти люди просто не любят наш город. Это не вызывает у меня ничего, кроме чувства негодования.



НГС будет следить за развитием событий.



Ранее НГС писал, что суд решил судьбу скандального долгостроя на улице Урицкого в Новосибирске.

