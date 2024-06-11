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Бизнес «Пытался выбраться из долговой ямы»: директор новосибирского магазина «КапиталЪ» назвала причины закрытия

«Пытался выбраться из долговой ямы»: директор новосибирского магазина «КапиталЪ» назвала причины закрытия

Ситуацию прокомментировал и бывший владелец

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После первого переезда, название вывески заменили с «КапиталЪ» на «Книжный»

В Новосибирске закрывается книжный магазин «КапиталЪ» на Красном проспекте, 11. Он прекратит работу 20 июня.

О закрытии сообщили на странице магазина во «ВКонтакте». НГС поговорил с директором магазина Елезаветой Артемовой, чтобы узнать причину такого решения. По ее словам, «КапиталЪ» перешел ей в собственность от прошлого владельца Дениса Герасимова вместе с долгами большого магазина на улице Максима Горького, 78.

— Именно поэтому наш маленький магазин, который сейчас на Красном проспекте, 11 все три года пытался выбраться из долговой ямы. И практически получилось, но в итоге мы закрываемся, — рассказала директор магазина Елизавета Артемова.

По данным «Контур. Фокус», компания ООО «Буксити» зарегистрирована 18 апреля 2008 года, ее учредитель Герасимов Денис, а директором с 19.07.2021 по 23.11.2023 была Елизавета Артемова. Судя по финансовым показателям, компания не ведет деятельность с 2022 года, так как не получает выручку и прибыль. В 2021 году магазин «КапиталЪ» сменил адрес, тогда, пишет сервис RusProfile, чистая прибыль составляла 217 тысяч рублей. В 2020 году «Буксити» получил прибыль в 1,9 миллиона рублей, в 2019 году — убыток в 2 миллиона рублей.

Снаружи и внутри магазина сегодня большое количество людей

По данным «Контур. Фокус», ИП Артемова Елизавета за последние три года выступала ответчиком в арбитражных судах на сумму более 5,8 миллиона рублей. Самые крупные из не выполненных обязательств: ООО «Торговый Дом «Феникс» на сумму 2,1 миллиона рублей, ООО «Белония М» — 1,7 миллиона рублей и ООО «Издательство «Эксмо» — 822 тысячи рублей.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Денисом Герасимовым. Бывший владелец «Капитала» рассказал телеграм-каналу Mash Siberia, что, когда магазин находился на улице Максима Горького, 78, он был популярен из-за большого пространства и удобного проезда. Помещение на Красном проспекте, 11 экс-владелец считает неудачным. По его мнению, именно это сказалось на прибыли.

— Мы работали на новом месте, у нас был очень хороший клиентский поток, особенно первый год. Второй год там чуть снизилась проходимость, но мы снова раскачали, благодаря мероприятиям, литературным гостиным. У нас были встречи еженедельно, много всего интересного происходило, — говорит Елизавета.

В магазине сейчас идет ликвидация товара

Владелица магазина рассказала, что у нее остались долги перед крупными поставщиками. При этом точные цифры женщина не называет.

Тенденция на закрытия книжных магазинов идет давно, в 2019 году закрылся «Плиний Старший», в 2022 году проблемы с арендодателями были у книжного «Перемен».

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