Топ самых высоких домов, построенных за год, назвали в Новосибирске — в будущем их подвинет небоскреб

Мэрия назвала топ-3 самых высоких домов, построенных в 2023 году в Новосибирске. Сейчас в городе наибольшее количество этажей — 33, но в будущем планируется возвести 55-этажный небоскреб.
Докладу об итогах года подготовило Управление архитектурно-строительной инспекции. На третьем месте среди высоких домов, которые ввели в эксплуатацию прошлом году, — 23-этажный жилой комплекс «Нобель» от одноименного застройщика. Его высота достигла 93,6 метра. Новостройка расположена на Красном проспекте в Заельцовском районе.
На втором месте оказалась 29-этажная блок-секция жилого комплекса «Чернышевский» на улице Фабричной в Железнодорожном районе от компании «Альгеба». Высота объекта составляет 94,8 метра.
Рейтинг возглавил 30-этажный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова в Октябрьском районе, от застройщика «ВКД-Развитие». Наивысшая точка объекта — 105,6 метра. Сейчас это не только самое высокое здание, построенное в 2023 году, но и самое высокое здание в Новосибирске.
В прошлых годах сдали и другие высотные жилые комплексы, среди них: «Кварсис» высотой 102 метра, «Гагаринский» — 101,6 метра, RICHMOND Residence — 92 метра, Prime House — 91,41 метра, «Огни Сибири» — 90,1 метра.
При этом в ближайшее время в Новосибирске планируется приступить к строительству небоскреба возле станции метро «Октябрьская», следует из итогового доклада УАСИ.
— Высота здания планируется 55 этажей. Небоскреб будет использоваться как жилой дом. Зданий такой этажности в Новосибирске на сегодняшний день нет. Максимальная этажность сейчас — 33 этажа, — говорится в докладе.
Как писал НГС, небоскреб появится между улицами Ленинградской и Толстого недалеко от станции метро «Октябрьская». По концепции, в комплексе будет две башни, их высота составит 180 и 125 метров. В самой высокой из них возведут 54 этажа, но данные пока уточняются.
— Проект предполагает создание не просто отдельно стоящих башен, а целого комплекса зданий, которые группируются вокруг внутриквартального общественного пространства, — рассказывала НГС один из архитекторов Дарья Кисельникова. — Пешеходное пространство, которое складывается вдоль жилого комплекса «Чикаго», находит свое продолжение внутри нового комплекса.
Кроме того, концепция предполагает строительство дороги, которая соединит улицы Ленинградскую и Толстого. Комплекс будет совместным проектом двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Недавним совместным жилым комплексом девелоперов стал «Чикаго». Пока самые высокие строения в городе достигают 35–37 этажей.
На сайте «ВербаКапитал — Девелопмент» указано, что глава группы компаний — Вадим Ильченко. По данным «Контур.Фокуса», он числится как участник в ООО «Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент», ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», ООО СЗ «ВКД-3» и другие. В ГК СМСС вошли 10 компаний, в том числе ООО «Академинвест», ООО «Ломоносов», ООО «СМСССТРОЙ» и другие — последнее является генподрядной компанией. Генеральный директор ГК СМСС — Анатолий Павлов.
Строительство первого небоскреба могут начать в следующем году, ранее заявил министр строительства региона.