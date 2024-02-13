Топ самых высоких домов, построенных за год, назвали в Новосибирске — в будущем их подвинет небоскреб

Рейтинг возглавил 30-этажный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова в Октябрьском районе, от застройщика «ВКД-Развитие». Наивысшая точка объекта — 105,6 метра. Сейчас это не только самое высокое здание, построенное в 2023 году, но и самое высокое здание в Новосибирске.

В прошлых годах сдали и другие высотные жилые комплексы, среди них: «Кварсис» высотой 102 метра, «Гагаринский» — 101,6 метра, RICHMOND Residence — 92 метра, Prime House — 91,41 метра, «Огни Сибири» — 90,1 метра.

При этом в ближайшее время в Новосибирске планируется приступить к строительству небоскреба возле станции метро «Октябрьская», следует из итогового доклада УАСИ.