«Наглый дармоед с задатками мошенника»: новосибирцы рассказали, почему ненавидят риелторов

Недавно в рубрике «Что меня бесит?» был монолог риелтора о самых нелюбимых клиентах и сделках. Наши читатели не только бурно обсудили эту профессию, но и рассказали свои истории о взаимодействии с такими людьми. Правда ли, что профессия риелторов скоро умрет, и почему люди так не любят менеджеров по подбору жилья — в комментариях наших читателей.
Почему риелторов не любят?
— Как же бесят риелторы, когда сам продаешь, а тебе обрывают телефон агентства и навязывают услуги, потому что «без них ты никогда ничего не продашь». А как же высочайшая квалификация риелторов, которые элементарный договор составить не могут нормально? Читаешь — косяк на косяке, а когда «цепляешься к словам» начинается: «Ой, да это опечатка, мы не то имели в виду, это же очевидно». А про чудесных специалистов, которые ничего не могут объяснить ни по условиям банка или ПФР, ни по правовым вопросам, ни по техническим? А про ответственность по сделкам? Продали и забыли.
У меня в практике были ситуации, когда риелторы продавали по переуступке квартиры физических лиц у застройщика, который года 2 как в банкротстве. И глаза честные-честные — чистая сделка, всё проверено. Малоуважаемые, мягко говоря, риелторы, вы, прежде чем по 100+ тысяч за сделку драть, подучитесь хоть да начинайте брать на себя ответственность за косяки. А пока — мы сели за комп, нажали 2 кнопки и распечатали вам варианты, а всё остальное — это ваш выбор и ваша ответственность, кстати, вы должны нам 100 тысяч. Так это не должно работать! — поделился впечатлениями от взаимодействия с риелторами читатель под ником TGI.
— Есть знакомые риелторы. Ну, что могу сказать, раздолбаи. Сами делать ничего не хотят. Все варианты находил сам. Проверку осуществлял сам. Пока их не пнешь, не шевелятся вообще! Коронная фраза: «Это так не делается».
Сколько раз обозначал рамки сделок, всегда проходили по самой невыгодной для меня границе. Как только что-то продаешь, по их словам, твоя «холобудина» дешевеет быстрее рынка. Надо соглашаться на первого попавшегося покупателя. Если ты покупаешь, то, наоборот, всё стремительно растет. Надо соглашаться на первый попавшийся вариант! Время уйдет, и всё вырастет в цене! А если ты одновременно что-то продаешь и что-то покупаешь, то очевидно, что твоя «холобудина» дешевеет, а покупаемая — дорожает, — добавляет комментатор по имени Саша.
А другой читатель под ником papasha621@ngs.ru размышляет, почему всё-таки риелторов не любят:
- Риелторы засоряют доски объявлений лживыми вариантами продажи квартир. Находишь несколько заинтересовавших тебя вариантов, просишь показать — тебе из 4 покажут максимум 1. Про все остальные выясняется, что либо продано, либо сегодня сняли с продажи. И пытаются всучить тебе не то, что хочешь ты, а то, что нужно продать риелтору;
- Когда продавец продает квартиру сам, риелторы размещают свои аналогичные объявления, часто занижая цену на
30–50тысяч. Главное перехватить звонки потенциальных покупателей, чтобы продавец разочаровался сам размещать рекламу. Часто объявление продавца теряется в 4–6объявлениях риелторов;
- Ищите продавцов и покупателей сами! И оформляйте сделки через Сбербанк, через безопасную сделку. Стоит услуга 10 тысяч, банк сам проверяет чистоту документов, сам готовит договор, сам регистрирует сделку в юстиции электронно за 3 дня;
- Риелторы просто мутят воду и пользуются вашей ленью и ими же посеянными страхами.
— Цена услуг риелтора не соответствует уровню его вклада в сделку при нулевой ответственности перед клиентами. Это как перекуп авто. Спекулянты. Имеют базу адресов и втюхивают за максимальные деньги. Причем цену услуг почему-то привязывают к цене недвижимости. Хотя порядок действий, документы для купли-продажи одни и те же, независимо от цены жилья. Есть нюансы в объеме показов, когда жилье плохое, а цена ниже рынка. Но это и есть плата за услуги. Грубо говоря, продажа дорогой квартиры от собственника нормальному покупателю за деньги стоит ровно 1 день потраченного времени. Это, допустим, 5 тысяч. И всё. А никакие не 80 тысяч. Подписать договор и вставить в него данные клиентов — это цена ручки. А сдать договор в Росреестр они и сами могут.
— Нытье риелторов уже надоело. Как нытье перекупов. Почему я должен пахать за, допустим, 5 тысяч в день, а риелтор — нет? Сложности они имеют. Вранье, — возмущается работой риелторов читатель под ником Снова?!.
— Риелторы в подавляющем большинстве случаев вообще не нужны. Сейчас вся информация об объектах находится в свободном доступе в интернете. Там даже пошаговая инструкция по совершению сделки купли-продажи есть. А риелтор — только посредник, который не несет никакой ответственности за последствия совершения сделки. А вот плата за услуги в среднем составляет три процента от цены сделки. Это обычно либо несколько десятков тысяч рублей, либо даже сотни тысяч. Прочитайте договор, который составляете с риелтором. Он типовой. Вот и подумайте. А юристов они боятся, потому что любой юрист, да как и любой человек, немного знакомый с компьютером, понимает, что эта работа не может стоить таких денег, — высказался читатель под ником Сан Саныч.
Читатель по имени Николай и вовсе написал в комментариях лайфхак для читателей, чтобы связаться с собственником квартиры в обход риелторов, которые, по мнению комментаторов, заполонили весь рынок:
— Всё очень просто: отправляете смотреть квартиру приятеля, потом с номером квартиры идете в ТСЖ к председателю и берете номер телефона хозяина, либо в управляющую компанию, либо оставляете записку с номером телефона в двери и у соседей на всякий случай дублирующую! Как минимум уже вы экономите 100 тысяч рублей, и столько же продавцы!
На этот совет ответила читательница под ником Ринучча, которая, судя по высказываниям, сама является риелтором:
— Был у меня такой случай. Записку с телефоном покупателя, который хотел в обход агентства работать, я нашла и уничтожила, так как в квартире никто не проживал и ключи были у меня для показов. В итоге уникальная квартира была продана покупателю, который обратился в агентство недвижимости. Мораль: не надо считать себя самым умным.
Истории читателей
— Два раза имела дело с риелторами, осталось только негативное впечатление. Недавно покупали квартиру через агентство недвижимости, нашли объявление сами, сами смотрели, в итоге оказалось, что у продавцов эксклюзивный договор с этим агентством. Риелтор нам выкатила счет «за услуги» 90 тысяч рублей. За что — непонятно. В момент подписания предварительного договора цену на квартиру подняли на 50 тысяч рублей. Как потом сказала бабушка-продавец, поднятие цены было инициативой риелторши и эти 50 тысяч рублей бабушка ей отдала как плату за некие дополнительные услуги. Мы попросили справку от психиатра, так как продавец возрастная, риелторша заявила, что это лишнее, если хотим, то платим за справку сами, сами везем бабушку к психиатру. Момент расчета тоже неприятно удивил. Договаривались, что деньги полежат на депозите, пока квартира не будет переоформлена на нас. В день расчета оказалось, что мы должны отдать деньги продавцу в руки сразу, в этот же день, не дожидаясь регистрации договора. Потребовали переписать договор, на что риелторша долго выражала недовольство и попыталась содрать с нас еще 10 тысяч рублей за «дополнительные услуги».
Теперь в моем понимании риелтор — это наглый дармоед с задатками мошенника. Если узнаю, что человек работает риелтором, сразу возникает недоверие и неприятие к нему, — вспомнила историю из жизни читательница под ником Ларриса.
— Риелтор — это нахлебник. Их работа явно не стоит тех денег, что они просят. Особенно бесят риелторы, просящие 100% от аренды жилья, когда они это объявление просто скопировали. Я как-то сдавал комнату, и ко мне приходит парочка с риелтором. Риелтор мое объявление в интернете нашел и их ко мне привел. У меня даже договор свой был. А парочка риелтору 100% от месячной аренды отсчитала, и распрощались. Красивая работа, очень ценная, — удивляется читатель под ником DoK.
— Несколько больше года назад продавали квартиру, все документы, включая перепланировку, на руках, всё проверено везде, так дармоеды достали. Припрется риелтор с покупателем, посмотрят, всё понравится и начинается, что я риелтору должен за то, что покупателя привел. А у покупателя денег нет, к примеру, стоит 3,2 миллиона рублей, а у него 2,8 миллиона рублей всего. На какой ляд вы приперлись?
Достали риелторы и звонками: звонят, выясняют, но самый главный вопрос, мол, давайте составим договор, я попродаю квартиру. А я сам продаю, и я безработным не подаю работу. У вас покупатель есть? Ах нет, но быстро найдете? Ну, как найдете, то звоните, приходите, договор по факту сделаем! А потому что раз заключил договор, от которого толку ноль, просмотров нет. Потом он заболел и, знаете, вылечился ровно в день продления договора, с которым и приперся, был с лестницы спущен без договора и в баннер обернутым. А кто смотрел, пока я был на договоре с ним, прямо говорили, что придут, как тот договор кончится, так как все хотят денег и с меня, и с покупателя только себе, чтоб не делиться.
В итоге по знакомству, чтоб всю эту шайку лесом обойти, юрист, работающий по одному агентству, по найденным покупателям с риелтором гулявшим провела сделку, сами нашли квартиру на покупку через этого же юриста, чтоб отбить риелтора-продавца в лес и поле от двойной наживы. Всё оформили, при этом услуги юриста обошлись в 25 тысяч рублей за обе сделки, а риелторы просили по
— Реальная история про «риелторов», точнее спиногрызов-бездельников, которых малосознательные люди зачем-то кормят. Так вот, продавал свой объект сам, написал четко, что продам хоть черту лысому, но без «помощи» риелторов. Так вот эти что удумали: те, кто совсем тупой, звонили, предлагали привести клиента именно на мой объект, но я им за это с чего-то должен, по их мнению, заплатить. На вопрос: «Почему?» — «Ну я же приведу клиента, он как раз хочет такую, как у вас, недвижимость, именно там, где у вас». То есть получается, если я не буду платить (а никто, если он не идиот, не будет), она не поведет клиента на ту хату, которую он сам хочет, только потому, что ей, спиногрызке, этот объект невыгоден, ей не дадут денег с двух сторон. Айс вы, риелторы, работаете в интересах клиента, да?
Едем дальше, звонит другой, и так, и этак. «Ну ок, — говорит, — раз ты платить мне не хочешь за клиента, давай я к твоей цене накину свою комиссию сверху — и сделка, ок?» Вот так прямо, и это пару предложений таких. То есть эта ушлая «памагайка» берет со своего клиента 2 раза деньги: первый раз — за продажу, и второй раз он просто на мой объект накидывает. Классно вы работаете, да? И это для вас, господа риелторы, норма. Вы, как гиены, как коршуны, вам плевать на интерес клиента, вы не покажете лучший объект, который хочет клиент, если там вам не платят на той стороне за «я привел тебе кошелек, плати». Какое к вам после этого может быть отношение? — расписал свой опыт читатель под ником Диван + Генерал.
— Когда я продавала свою квартиру четыре года назад, все звонки были исключительно от риелторов и на показы приходили только риелторы с покупателями. Причем если продавец продает самостоятельно, то риелторы с него также требуют деньги. Через полгода мне переезжать в другой город и снова продавать квартиру, думаю заниматься этим сама. Может быть, что-нибудь изменилось за эти четыре года и мне попадется хоть один покупатель без риелтора?! — надеется Liliya.