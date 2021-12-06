«Наглый дармоед с задатками мошенника»: новосибирцы рассказали, почему ненавидят риелторов

Теперь в моем понимании риелтор — это наглый дармоед с задатками мошенника. Если узнаю, что человек работает риелтором, сразу возникает недоверие и неприятие к нему, — вспомнила историю из жизни читательница под ником Ларриса.



— Риелтор — это нахлебник. Их работа явно не стоит тех денег, что они просят. Особенно бесят риелторы, просящие 100% от аренды жилья, когда они это объявление просто скопировали. Я как-то сдавал комнату, и ко мне приходит парочка с риелтором. Риелтор мое объявление в интернете нашел и их ко мне привел. У меня даже договор свой был. А парочка риелтору 100% от месячной аренды отсчитала, и распрощались. Красивая работа, очень ценная, — удивляется читатель под ником DoK.



— Несколько больше года назад продавали квартиру, все документы, включая перепланировку, на руках, всё проверено везде, так дармоеды достали. Припрется риелтор с покупателем, посмотрят, всё понравится и начинается, что я риелтору должен за то, что покупателя привел. А у покупателя денег нет, к примеру, стоит 3,2 миллиона рублей, а у него 2,8 миллиона рублей всего. На какой ляд вы приперлись?

Достали риелторы и звонками: звонят, выясняют, но самый главный вопрос, мол, давайте составим договор, я попродаю квартиру. А я сам продаю, и я безработным не подаю работу. У вас покупатель есть? Ах нет, но быстро найдете? Ну, как найдете, то звоните, приходите, договор по факту сделаем! А потому что раз заключил договор, от которого толку ноль, просмотров нет. Потом он заболел и, знаете, вылечился ровно в день продления договора, с которым и приперся, был с лестницы спущен без договора и в баннер обернутым. А кто смотрел, пока я был на договоре с ним, прямо говорили, что придут, как тот договор кончится, так как все хотят денег и с меня, и с покупателя только себе, чтоб не делиться.

В итоге по знакомству, чтоб всю эту шайку лесом обойти, юрист, работающий по одному агентству, по найденным покупателям с риелтором гулявшим провела сделку, сами нашли квартиру на покупку через этого же юриста, чтоб отбить риелтора-продавца в лес и поле от двойной наживы. Всё оформили, при этом услуги юриста обошлись в 25 тысяч рублей за обе сделки, а риелторы просили по 85–98 тысяч, — поделился своей историей читатель, вошедший под гостевым ником.



— Реальная история про «риелторов», точнее спиногрызов-бездельников, которых малосознательные люди зачем-то кормят. Так вот, продавал свой объект сам, написал четко, что продам хоть черту лысому, но без «помощи» риелторов. Так вот эти что удумали: те, кто совсем тупой, звонили, предлагали привести клиента именно на мой объект, но я им за это с чего-то должен, по их мнению, заплатить. На вопрос: «Почему?» — «Ну я же приведу клиента, он как раз хочет такую, как у вас, недвижимость, именно там, где у вас». То есть получается, если я не буду платить (а никто, если он не идиот, не будет), она не поведет клиента на ту хату, которую он сам хочет, только потому, что ей, спиногрызке, этот объект невыгоден, ей не дадут денег с двух сторон. Айс вы, риелторы, работаете в интересах клиента, да?

Едем дальше, звонит другой, и так, и этак. «Ну ок, — говорит, — раз ты платить мне не хочешь за клиента, давай я к твоей цене накину свою комиссию сверху — и сделка, ок?» Вот так прямо, и это пару предложений таких. То есть эта ушлая «памагайка» берет со своего клиента 2 раза деньги: первый раз — за продажу, и второй раз он просто на мой объект накидывает. Классно вы работаете, да? И это для вас, господа риелторы, норма. Вы, как гиены, как коршуны, вам плевать на интерес клиента, вы не покажете лучший объект, который хочет клиент, если там вам не платят на той стороне за «я привел тебе кошелек, плати». Какое к вам после этого может быть отношение? — расписал свой опыт читатель под ником Диван + Генерал.



— Когда я продавала свою квартиру четыре года назад, все звонки были исключительно от риелторов и на показы приходили только риелторы с покупателями. Причем если продавец продает самостоятельно, то риелторы с него также требуют деньги. Через полгода мне переезжать в другой город и снова продавать квартиру, думаю заниматься этим сама. Может быть, что-нибудь изменилось за эти четыре года и мне попадется хоть один покупатель без риелтора?! — надеется Liliya.

