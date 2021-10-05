Один из банков разрешил брать ипотеку с 18 лет. Чем это обернется? Колонка-размышление риелтора

Как показывает статистика, молодежь в России начинает работать рано. Чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в возрасте 18–20 лет, при этом многие совмещают ее с учебой. Однако в этом случае им приходится долго жить с родителями под одной крышей: зачастую и тем и тем жалко тратить деньги на съем, если есть место, где жить.

По статистике, вместе с родителями живет каждый десятый россиянин старше 18 лет. При этом нынешняя молодежь считает, что они уже не дети и в этом возрасте должны жить отдельно. Лично я как мама двоих детей не готова была бы отпустить своего ребенка в свободное плавание, да еще и с ипотекой. Я, конечно, понимаю, что они уже становятся самостоятельными и независимыми, учатся отвечать за свои поступки и принимать решения, включаются в трудовую жизнь — это очень правильно. Но думаю, что ипотека после школы — слишком рано.

Купить жилье в нашей стране не так уж и просто даже взрослым и самодостаточным личностям. Россия вошла в первую десятку государств по росту цен на недвижимость. За последний год цены на жилье выросли больше чем на миллион. Поэтому самым популярным решением в вопросе недвижимости является ипотека.