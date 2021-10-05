Один из банков разрешил брать ипотеку с 18 лет. Чем это обернется? Колонка-размышление риелтора

Молодые новосибирцы не спешат брать ипотеку с 18 лет
С наступлением совершеннолетия бывшие школьники и нынешние студенты сталкиваются с актуальным вопросом — жилищным. Зачастую именно во времена студенчества хочется переехать в свою квартиру и отделиться от родителей. Не так давно «Сбербанк» снизил возраст заемщиков по ипотеке до 18 лет. Руководитель агентства недвижимости «Аврора» Римма Сотникова объяснила в своей авторской колонке, насколько актуальной будет такая ипотечная программа для молодежи и как это скажется на рынке недвижимости.
Банк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 1 сентября 2021 года. Ранее такая возможность была только с 21 года. При этом условия выдачи ипотеки для молодежи такие же, как и для других заемщиков.
Как показывает статистика, молодежь в России начинает работать рано. Чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в возрасте 18–20 лет, при этом многие совмещают ее с учебой. Однако в этом случае им приходится долго жить с родителями под одной крышей: зачастую и тем и тем жалко тратить деньги на съем, если есть место, где жить.
По статистике, вместе с родителями живет каждый десятый россиянин старше 18 лет. При этом нынешняя молодежь считает, что они уже не дети и в этом возрасте должны жить отдельно. Лично я как мама двоих детей не готова была бы отпустить своего ребенка в свободное плавание, да еще и с ипотекой. Я, конечно, понимаю, что они уже становятся самостоятельными и независимыми, учатся отвечать за свои поступки и принимать решения, включаются в трудовую жизнь — это очень правильно. Но думаю, что ипотека после школы — слишком рано.
Купить жилье в нашей стране не так уж и просто даже взрослым и самодостаточным личностям. Россия вошла в первую десятку государств по росту цен на недвижимость. За последний год цены на жилье выросли больше чем на миллион. Поэтому самым популярным решением в вопросе недвижимости является ипотека.
На каких условиях и где взять ипотеку?
Молодежи предлагают сразу две ипотечные программы: программу по новостройкам и программу на вторичное жилье. Причем условия этих программ совершенно не поменялись. Размер первоначального взноса — от 10% годовых, минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная — 60 млн рублей.
Если молодые люди являются зарплатными клиентами этого банка, то будет действовать скидка, как и всем «зарплатникам», несмотря на общий стаж (но минимум стаж должен быть 3 месяца). Если вдруг человек работает недавно и зарплата у него еще не такая большая, как хотелось бы, то можно привлечь созаемщиков. Ими могут стать в том числе родственники. Решение о выдаче кредита принимается в общем порядке до трех рабочих дней, но, как показывает практика, решение приходит за один день.
«А молодежи оно надо?»
За время работы данной программы (с 1 сентября 2021 года) ко мне не обратился ни один 18-летний клиент, даже консультаций пока не было. Я думаю, что спрос на ипотеку со стороны молодежи будет небольшим. Только если в качестве созаемщиков будут выступать родители, тогда ипотечные выдачи могут стать активнее.
Также, на мой взгляд, 18-летние мало участвуют в программе, потому что очень часто они устроены неофициально. У нас и взрослые-то люди много работают «в серую» и «в черную». А вчерашние школьники только пошли работать — есть испытательный срок, обоснованный страх. Хорошо, что ребята осознанно к этому подходят. У взрослых людей бывает плохая кредитная история, и они пытаются хитрить, брать ипотеку на детей, родственников, родителей. Наверное, здесь будет так же. Да, ипотека будет взята на ребенка, но платить будут сами родители. Это, может, даже и здорово. Другой вопрос — если родители испортили кредитную историю себе настолько, что банки не дают ипотеку, не испортят ли они потом историю своему ребенку?
Мое мнение таково: перспектива взять ипотечный заем, покинуть родительское гнездо и обзавестись собственными квадратами весьма туманна. Ребята совсем юные. Они смотрят на жизнь через розовые очки. У них высокая вероятность потери текущей работы в связи с недостаточным опытом, необходимостью совмещать работу и учебу. Как показывает практика, в требованиях большинства российских банков к возрасту ипотечных заемщиков нижней планкой является 21 год. Оно и правильно. К этому возрасту большинство молодых граждан сможет более или менее окрепнуть, набраться опыта во многих сферах и в трудовой деятельности.
Если вдруг спрос на ипотеку у молодежи будет расти? Это вызывает опасения, так как на фоне роста стоимости жилья бюджетные квартиры остались только на окраинах и в старом фонде, что не очень привлекает нынешнюю молодежь. Если же молодежь будет решаться на новый фонд с квартирами подороже, то доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличится. И через некоторое время у нас, риелторов, появится еще больше историй типа «был молодым и глупым!». Если, конечно, шаг обдуманный и молодые люди посоветовались с родителями, а мамы, папы готовы подставить свое плечо и подстраховать ребенка — это уже другая история со счастливым концом!
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