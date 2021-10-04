Спор из-за «двушки». Странная история проданной квартиры, с которой в Росреестре происходили непонятные вещи

Что говорит вторая сторона

Риелтор ЦАН Елена Зарезако в разговоре с корреспондентом НГС не стала отрицать, что продала первую квартиру на улице Дениса Давыдова и пыталась продать вторую на Дуси Ковальчук. Однако женщина категорически отвергла, что это происходило с какими-либо нарушениями.



— Покупка была через банк, по-моему, ВТБ или Сбер, а банк — серьезная организация. Банк не дает просто так деньги под залог непонятно чего. Естественно, проверка проходит, как правило, очень серьезная. Да и мы через агентство всё проверяем. Я считаю, у вас информация какая-то не очень достоверная, — пояснила в разговоре с корреспондентом НГС Елена Зарезако.



По поводу продажи второй квартиры она заверила, что изначально сделка согласовывалось со всеми собственниками, но потом квартиру с продажи сняли. По поводу же предположительных дружеских отношений с семьей Алексея Кузьменко риелтор сначала сказала, что «не хочет это комментировать», но потом добавила: «никто ни с кем не дружит», «я не знаю никого».



Алексей Кузьменко — сын умершего Виктора Кузьменко — в разговоре с корреспондентом НГС сказал, что Трегубовым давно уже объяснили, в чём они неправы:



— Всё очень просто: никакого мошенничества здесь нет. Вас человек (Андрей Трегубов. — Прим. ред.) просто вводит в заблуждение. Квартира никогда не была и никогда не принадлежала моему отцу. От Трегубова Андрея заявление в полиции приняли и даже отвечать не стали.



Мужчина сначала отказывался сообщать, кто был владельцем проданной жилплощади, но потом всё же заметил: квартира с середины 1990 годов принадлежит ему, но он подарил ее сыну Денису. А потом, уточнил Алексей Кузьменко, он помог сыну ее продать.



По поводу изложенной несколькими людьми истории, которую его отец якобы рассказывал перед своей смертью, Кузьменко-сын заметил: это «бред сивой кобылы».



— У них (у семьи Трегубовых. — Прим. ред.) есть до 2000 года или до 1999-го выписка. Там написано, что эта квартира никогда Виктору Ивановичу не принадлежала. «Шкода-Октавия» приобреталась… Мммм… Папа тогда остался без машины, ему нужна была машина, и я ее выбирал как для себя: чтобы был «универсал», потому что я люблю «универсал». Мы вместе с ним ездили, приобретали… На чьи деньги? Здесь давайте обойдёмся без комментариев, — заметил Алексей Кузьменко.



На остальные вопросы, связанные с продажей жилплощади на Дениса Давыдова, историей квартиры на Дуси Ковальчук, сыном Денисом и возможной дружбой с риелтором, оформлявшей сделку, Алексей Кузьменко отвечать не стал. Дать номер телефона своего взрослого сына, который в 2019 году продал спорную квартиру, мужчина тоже отказался.

Как это объясняют в полиции и Росреестре

Корреспондент НГС направил журналистские запросы как в полицию, так и в Росреестр. В полиции подтвердили факт обращений к ним Андрея Трегубова.

— 9 февраля 2021 года в отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление по совершению мошеннических действий, которое зарегистрировано в КУСП № 3806 . В настоящий момент сотрудниками отдела полиции № 5 «Дзержинский» по данному факту проводится проверка. 6 сентября 2021 года также было зарегистрировано заявление (КУСП № 25402 ). 28 сентября материал направлен в отдел полиции № 1 «Центральный» для проведения проверки и принятия решения, — сообщили в ГУ МВД России по НСО.



В Росреестре подготовили официальный ответ за подписью директора Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО Ильи Лукаша.



В этом ответе говорится, что кадастровая стоимость квартиры менялась, потому что при ее определении «использованы разные подходы, удельные показатели кадастровой стоимости, утвержденные нормативными правовыми актами Новосибирской области в 2012 и 2016 годах».



Площадь квартиры, сообщают в Россреестре, менялась с 42 до 44 квадратных метров, так как при постановке квартиры на учет по кадастровому номеру 54:35:012591:344 в общую площадь попали два метра лоджии. Позже, уточняет Россреестр, по просьбе собственника эти два метра из общей площади были исключены. Кем и для чего это было сделано изначально, в официальном ответе не объясняется. Это выглядит несколько странным, учитывая, что лишние квадратные метры увеличивают платежи по квартире. Тем более в статье 15 Жилищного кодекса РФ однозначно сказано, что балконы, лоджии, веранды и террасы не входят в общую площадь жилого помещения.



— Поскольку в отношении квартиры с кадастровым номером 54:35:012591:344 заявление и документы на государственную регистрацию прав были поданы в октябре 2001 года, впервые в ЕГРП запись о государственной регистрации права собственности в отношении указанной квартиры была внесена 19 октября 2001 года, — объяснили в Росреестре отсутствие записей о собственниках на квартиру до 2001 года.



До 2001 года, исходя из ответа Росреестра, записей о собственниках не было, поскольку учреждение юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество начало свою работу только с 1 января 1999 года.



Наконец, самый главный вопрос, почему на одну и ту же квартиру появились сдвоенные кадастровые номера, в официальном ответе объясняется так:



— В ЕГРН содержались сведения о жилом помещении с наименованием «квартира» с кадастровым номером 54:35:012591:168. Сведения об указанном помещении внесены в ЕГРН на основании технического паспорта по состоянию на 1 октября 2003 года, подготовленного ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» и переданного в филиал 16 ноября 2011 года организациями технической инвентаризации в соответствии с «Порядком включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости». В отношении данного помещения запись о зарегистрированном праве в ЕГРН отсутствовала. Сведения о жилом помещении с наименованием «квартира» с кадастровым номером 54:35:012591:344 внесены в ЕГРН 12 декабря 2013 года в рамках проведения работ по верификации и гармонизации данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости, ведение которых осуществлялось до вступления в силу ФЗ от 13 июля 2015 года № 218 «О государственной регистрации недвижимости», а именно: до 1 января 2017 года. В отношении данного помещения в ЕГРН содержится запись о зарегистрированном праве собственности.



Позже, объясняют в Россреестре, «техническую ошибку» обнаружили и объект недвижимости с кадастровым номером 54:35:012591:168 сняли с учета, поскольку на нём не было записи о зарегистрированных правах. Оставили кадастровый номер 54:35:012591:344 с актуальными сведениями о зарегистрированных правах.



Корреспондент НГС поинтересовался, какие кадастровые номера закреплены сейчас за соседними квартирами, расположенными на той же лестничной клетке. По данным системы «Контур.Фокус», эти помещения до сих пор остаются под старыми кадастровыми номерами, идущими по порядку: 166, 167, 169.



Непонятным остался и такой момент: каким образом осуществлялась запись актуальных сведений, а также в 2019 году проходила купля-продажа этой жилплощади под одним из кадастровых номеров, когда по запросу данного адреса из реестра выдавались оба кадастровых номера? И это происходило вплоть до апреля 2021 года.



Стоит еще заметить, что все действия по исправлению «технической ошибки» и изменению площади жилья случились весной 2021 года — после того, как Андрей Трегубов занялся расследованием по оформлению и продаже квартиры на Дениса Давыдова. А после звонка журналиста с предложением прокомментировать ситуацию Алексей Кузьменко пришел к Трегубовым и заявил им о необходимости в течение 30 дней принять решение по выкупу его доли наследства во второй квартире на Дуси Ковальчук, 2. Свое заявление Кузьменко оформил на бумаге и отдал Трегубовым под роспись. Сын покойного Виктора Ивановича Кузьменко оценил свою долю в два миллиона рублей.



Обычно новосибирцы лишаются своего жилья из-за долгов. В феврале 2021 года НГС рассказал историю матери-одиночки, которая потеряла работу, а приставы выставили ее единственное жилье на торги. После публикации и широкой огласки этого случая банк пошел навстречу женщине и заключил с ней мировое соглашение.