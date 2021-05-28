Банк пошел на мировую с матерью-одиночкой, которую выгоняли из единственной квартиры

Дзержинский районный суд утвердил мировое соглашение между банком ВТБ и матерью-одиночкой Еленой Гордеевой по просроченному ипотечному кредиту. Копия решения суда имеется в распоряжении НГС.



— Банк мне установил ежемесячный платеж — 20 314 рублей на 11 лет. Но это меньше, чем было. Было 25 тысяч с лишним на 19 лет. Платежи установлены с апреля. Но приставы еще не сняли долг за квартиру — 2 миллиона 600 с лишним тысяч. Это тот долг, который с меня банк хотел взыскать изначально. Так что еще буду с приставами разбираться. Наверное, надо будет приставам это судебное решение показать, чтобы они сняли долг, — рассказала НГС Елена Гордеева.