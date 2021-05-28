Банк пошел на мировую с матерью-одиночкой, которую выгоняли из единственной квартиры

ВТБ заключил с жительницей Новосибирска мировое соглашение по просроченной ипотеке
Дзержинский районный суд утвердил мировое соглашение между банком ВТБ и матерью-одиночкой Еленой Гордеевой по просроченному ипотечному кредиту. Копия решения суда имеется в распоряжении НГС.
— Банк мне установил ежемесячный платеж —
В определении суда по предыдущему судебному решению говорится: «Заочное решение Дзержинского районного суда Новосибирска от 12 августа 2020 года по исковому заявлению банка ВТБ к Гордеевой Елене Борисовне о взыскании задолженности по кредитному договору, расторжении кредитного договора с обращением взыскания на заложенное имущество не подлежит исполнению».
Елена Гордеева потеряла хорошо оплачиваемую работу весной 2020 года и не смогла вовремя оплачивать ипотечный кредит. В ВТБ сначала согласились дать женщине отсрочку, но позже заявили, что подключение заемщика к ипотечным каникулам было технической ошибкой. И двухкомнатную ипотечную квартиру Гордеевой выставили на продажу. После публикации истории на НГС ситуация изменилась в лучшую сторону: банк пошел навстречу клиенту.