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Банк пошел на мировую с матерью-одиночкой, которую выгоняли из единственной квартиры

Сибирячка продолжит платить ипотеку, но по новому графику и с меньшими процентами

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Банк ВТБ пошел навстречу заемщице Елене Гордеевой и уменьшил ежемесячный платеж по ипотеке

Банк ВТБ пошел навстречу заемщице Елене Гордеевой и уменьшил ежемесячный платеж по ипотеке

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ВТБ заключил с жительницей Новосибирска мировое соглашение по просроченной ипотеке

Дзержинский районный суд утвердил мировое соглашение между банком ВТБ и матерью-одиночкой Еленой Гордеевой по просроченному ипотечному кредиту. Копия решения суда имеется в распоряжении НГС.

— Банк мне установил ежемесячный платеж — 20 314 рублей на 11 лет. Но это меньше, чем было. Было 25 тысяч с лишним на 19 лет. Платежи установлены с апреля. Но приставы еще не сняли долг за квартиру — 2 миллиона 600 с лишним тысяч. Это тот долг, который с меня банк хотел взыскать изначально. Так что еще буду с приставами разбираться. Наверное, надо будет приставам это судебное решение показать, чтобы они сняли долг, — рассказала НГС Елена Гордеева.

В определении суда по предыдущему судебному решению говорится: «Заочное решение Дзержинского районного суда Новосибирска от 12 августа 2020 года по исковому заявлению банка ВТБ к Гордеевой Елене Борисовне о взыскании задолженности по кредитному договору, расторжении кредитного договора с обращением взыскания на заложенное имущество не подлежит исполнению».

Елена Гордеева потеряла хорошо оплачиваемую работу весной 2020 года и не смогла вовремя оплачивать ипотечный кредит. В ВТБ сначала согласились дать женщине отсрочку, но позже заявили, что подключение заемщика к ипотечным каникулам было технической ошибкой. И двухкомнатную ипотечную квартиру Гордеевой выставили на продажу. После публикации истории на НГС ситуация изменилась в лучшую сторону: банк пошел навстречу клиенту.

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