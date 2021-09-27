Столетний шик: как выглядит жилье в домах, которые были построены еще во времена Новониколаевска (обзор вариантов)

Любителей квартир с историей в Новосибирске ждет неминуемое разочарование — старинного жилого фонда в нашем городе не так много. Но тем ценнее сохранившиеся дома, построенные более века назад, когда Новосибирск еще был Новониколаевском. Какие квартиры можно найти в этих домах, так ли там всё хорошо с ремонтом и коммуникациями, а также во сколько обойдется покупка старинной недвижимости — в этом обзоре.
Избушка с печкой на одной из самых первых улиц города
(
1,1 млн рублей)
Деревянный 101-летний домик, в котором продается жилье, находится на пересечении улиц Инской и Гурьевской. Где, как не здесь, в старинном квартале, заставленном избушками с резными наличниками, можно найти то самое жилье с историей. Выставленный на продажу вариант, правда, требует основательного ремонта, да и наличников тут нет. Зато есть удобное расположение, вид на Большевистскую и многочисленные стройки рядом. Судя по фотографиям (описаний объекта продавец не оставил), в двухэтажном доме располагается печка, маленький санузел и две комнаты.
Сейчас дом в аренде (8 тысяч в месяц), но новым владельцам готовы отдать его за 1 миллион 149 тысяч рублей. В продаже он находится с июля и слегка подешевел — с 1 миллиона 290 тысяч рублей.
«Однушка» с душем на кухне
в доме — памятнике архитектуры (
В другом районе Новосибирска нашлось еще более древнее жилье — один из первых каменных секционных многоквартирных домов города «с сохранившимся фрагментом исторической застройки». Речь идет о двухэтажном доме на Сухарной недалеко от зоопарка, который, по данным «Архитектурно-строительного справочника», построили в начале 1910-х годов (на сайте N1.ru указан 1917 год).
— Вы долго ждали такую квартиру, ведь это — редкое предложение! Предлагается однокомнатная квартира с высотой потолка 4 м! В квартире заменены стояки холодного и горячего водоснабжения, в том числе и в перекрытиях. Установлены биметаллические радиаторы, пластиковые окна с подоконниками из термопластика, — восторженно пишет продавец квартиры.
Вариант в продаже с конца августа, и за это время цена не изменилась — 2,5 миллиона рублей за 32
«Двушка» в почти столетнем доме в тихом центре (3
В тихом центре на улице Урицкого расположен третий вариант нашей подборки — двухкомнатная квартира площадью чуть более 30 квадратов.
— Дом крепкий, перекрытия из лиственницы. Капремонт сделан в 2019 году, — пишет продавец.
В квартире есть маленькая кухня, частично захватившая коридор, вполне современный санузел, а также зал и комната. А вот подъезд резко контрастирует с интерьером квартиры.
«Двушку» продают с конца мая, она упала в цене — с 3,6 миллиона до 3,3 миллиона рублей.
100 «квадратов» в Военном городке (
На территории Военного городка продается еще один вариант обзора — квартира площадью 92
Дом, где продается квартира, пару лет назад пережил капитальный ремонт, поэтому его нейтральный каменный фасад теперь стал значительно ярче. Над самим жильем, как честно сообщает продавец, придется поработать.
Жилье продается с июля и за это время стало стоить на 20 тысяч рублей дешевле.
Трешка с белым пианино в 108-летнем доме на Тополевой (
5 млн)
Самый дорогой вариант тоже располагается на территории военного исторического квартала — это белоснежная трехкомнатная квартира в доме-памятнике, построенном 108 лет назад.
Здесь традиционно высокие потолки, недавно сделан ремонт и, как уверяет продавец, реконструированы стены.
— Современный ремонт, есть возможность вмонтировать камин, так как ранее в квартире был дымоход. Раздельные ванна и санузел с окном придают особую изюминку, — говорится в объявлении.
Объявление о продаже появилось на сайте две недели назад, хотя, по наблюдениям корреспондента, квартира продавалась и ранее. Цена неизменна — за неё просят 5 млн рублей.
Недавно мы рассматривали самое доступное жилье города — комнаты в общежитиях. Посмотрите, сколько они стоят и как их обставляют владельцы.