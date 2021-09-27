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Тема дняКак экс-депутат построил в лесу роскошный дом
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Столетний шик: как выглядит жилье в домах, которые были построены еще во времена Новониколаевска (обзор вариантов)

Каменные особняки, деревянные избушки и дома-памятники. Сколько стоят квартиры в них?

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В подборку попали пять квартир, построенных до 1924 года

В подборку попали пять квартир, построенных до 1924 года

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Любителей квартир с историей в Новосибирске ждет неминуемое разочарование — старинного жилого фонда в нашем городе не так много. Но тем ценнее сохранившиеся дома, построенные более века назад, когда Новосибирск еще был Новониколаевском. Какие квартиры можно найти в этих домах, так ли там всё хорошо с ремонтом и коммуникациями, а также во сколько обойдется покупка старинной недвижимости — в этом обзоре.

Избушка с печкой на одной из самых первых улиц города

(1,1 млн рублей)

Деревянный 101-летний домик, в котором продается жилье, находится на пересечении улиц Инской и Гурьевской. Где, как не здесь, в старинном квартале, заставленном избушками с резными наличниками, можно найти то самое жилье с историей. Выставленный на продажу вариант, правда, требует основательного ремонта, да и наличников тут нет. Зато есть удобное расположение, вид на Большевистскую и многочисленные стройки рядом. Судя по фотографиям (описаний объекта продавец не оставил), в двухэтажном доме располагается печка, маленький санузел и две комнаты.

Жилье располагается на втором этаже

Жилье располагается на втором этаже

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В квартире довольно мрачно

В квартире довольно мрачно

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Наверное, поэтому фотографий не так много

Наверное, поэтому фотографий не так много

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Сейчас дом в аренде (8 тысяч в месяц), но новым владельцам готовы отдать его за 1 миллион 149 тысяч рублей. В продаже он находится с июля и слегка подешевел — с 1 миллиона 290 тысяч рублей.

«Однушка» с душем на кухне

в доме — памятнике архитектуры (

2,5 млн)

В другом районе Новосибирска нашлось еще более древнее жилье — один из первых каменных секционных многоквартирных домов города «с сохранившимся фрагментом исторической застройки». Речь идет о двухэтажном доме на Сухарной недалеко от зоопарка, который, по данным «Архитектурно-строительного справочника», построили в начале 1910-х годов (на сайте N1.ru указан 1917 год).

Двухэтажный дом сохранился с 10-х годов прошлого века

Двухэтажный дом сохранился с 10-х годов прошлого века

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Душ пришлось вынести на кухню

Душ пришлось вынести на кухню

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Зато есть стиральная машина

Зато есть стиральная машина

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Странности планировки продолжаются — плиту вынесли в коридор

Странности планировки продолжаются — плиту вынесли в коридор

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В спальне обошлось без сюрпризов

В спальне обошлось без сюрпризов

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Но деревянные полы и старые двери сильно выдают возраст жилья

Но деревянные полы и старые двери сильно выдают возраст жилья

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— Вы долго ждали такую квартиру, ведь это — редкое предложение! Предлагается однокомнатная квартира с высотой потолка 4 м! В квартире заменены стояки холодного и горячего водоснабжения, в том числе и в перекрытиях. Установлены биметаллические радиаторы, пластиковые окна с подоконниками из термопластика, — восторженно пишет продавец квартиры.

Вариант в продаже с конца августа, и за это время цена не изменилась — 2,5 миллиона рублей за 32 кв. м.

«Двушка» в почти столетнем доме в тихом центре (3,3 млн)


В тихом центре на улице Урицкого расположен третий вариант нашей подборки — двухкомнатная квартира площадью чуть более 30 квадратов.

— Дом крепкий, перекрытия из лиственницы. Капремонт сделан в 2019 году, — пишет продавец.

В деревянном особняке недавно сделан капитальный ремонт

В деревянном особняке недавно сделан капитальный ремонт

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В подъезде обновили лестницу

В подъезде обновили лестницу

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Но в квартире всё довольно компактно. Настолько, что кухню решили частично вынести в коридор

Но в квартире всё довольно компактно. Настолько, что кухню решили частично вынести в коридор

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В квартире есть маленькая кухня, частично захватившая коридор, вполне современный санузел, а также зал и комната. А вот подъезд резко контрастирует с интерьером квартиры.

«Двушку» продают с конца мая, она упала в цене — с 3,6 миллиона до 3,3 миллиона рублей.

100 «квадратов» в Военном городке (3,1 млн)


На территории Военного городка продается еще один вариант обзора — квартира площадью 92 кв. м. «Фактически 4-комнатная квартира по цене однокомнатной», — говорится в объявлении о продаже. Там же сообщается о далеко идущих планах властей по реставрации и превращению территории городка в благоустроенное место, но, как мы помним, будущее этого исторического квартала пока туманно.

Этот трехэтажный дом тоже недавно отремонтировали и обновили фасад

Этот трехэтажный дом тоже недавно отремонтировали и обновили фасад

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Внутри, правда, ремонта всё еще нет

Внутри, правда, ремонта всё еще нет

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Так мрачновато выглядит коридор

Так мрачновато выглядит коридор

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А некоторые комнаты стоят пустыми

А некоторые комнаты стоят пустыми

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Дом, где продается квартира, пару лет назад пережил капитальный ремонт, поэтому его нейтральный каменный фасад теперь стал значительно ярче. Над самим жильем, как честно сообщает продавец, придется поработать.

Жилье продается с июля и за это время стало стоить на 20 тысяч рублей дешевле.

Трешка с белым пианино в 108-летнем доме на Тополевой (5 млн)

Самый дорогой вариант тоже располагается на территории военного исторического квартала — это белоснежная трехкомнатная квартира в доме-памятнике, построенном 108 лет назад.

Дом на Тополевой — самый старый в нашей подборке

Дом на Тополевой — самый старый в нашей подборке

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А квартира в нем самая дорогая

А квартира в нем самая дорогая

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Компактная 8-метровая кухня

Компактная 8-метровая кухня

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Небольшой санузел удалось даже сделать раздельным

Небольшой санузел удалось даже сделать раздельным

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Одна из комнат отдана под детскую

Одна из комнат отдана под детскую

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Здесь традиционно высокие потолки, недавно сделан ремонт и, как уверяет продавец, реконструированы стены.

— Современный ремонт, есть возможность вмонтировать камин, так как ранее в квартире был дымоход. Раздельные ванна и санузел с окном придают особую изюминку, — говорится в объявлении.

Объявление о продаже появилось на сайте две недели назад, хотя, по наблюдениям корреспондента, квартира продавалась и ранее. Цена неизменна — за неё просят 5 млн рублей.

Недавно мы рассматривали самое доступное жилье города — комнаты в общежитиях. Посмотрите, сколько они стоят и как их обставляют владельцы.

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жильеисторические домаквартиранедвижимостьстарые дома Новосибирска
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