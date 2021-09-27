Столетний шик: как выглядит жилье в домах, которые были построены еще во времена Новониколаевска (обзор вариантов)

Любителей квартир с историей в Новосибирске ждет неминуемое разочарование — старинного жилого фонда в нашем городе не так много. Но тем ценнее сохранившиеся дома, построенные более века назад, когда Новосибирск еще был Новониколаевском. Какие квартиры можно найти в этих домах, так ли там всё хорошо с ремонтом и коммуникациями, а также во сколько обойдется покупка старинной недвижимости — в этом обзоре.



Избушка с печкой на одной из самых первых улиц города

( 1,1 мл н рублей)

Деревянный 101-летний домик, в котором продается жилье, находится на пересечении улиц Инской и Гурьевской. Где, как не здесь, в старинном квартале, заставленном избушками с резными наличниками, можно найти то самое жилье с историей. Выставленный на продажу вариант, правда, требует основательного ремонта, да и наличников тут нет. Зато есть удобное расположение, вид на Большевистскую и многочисленные стройки рядом. Судя по фотографиям (описаний объекта продавец не оставил), в двухэтажном доме располагается печка, маленький санузел и две комнаты.