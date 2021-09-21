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Как живут в общежитиях: фотографии комнат и цены на самую дешевую недвижимость

Мы нашли шесть комнат в городе и пригороде — цены начинаются от 630 тысяч рублей

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В некоторых продающихся комнатах в общежитиях уже проведена вода и есть санузел. Для остальных — места общего пользования, которые, как правило, рассчитаны на 4–5 комнат

В некоторых продающихся комнатах в общежитиях уже проведена вода и есть санузел. Для остальных — места общего пользования, которые, как правило, рассчитаны на 4–5 комнат

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Владельцы комнат в общежитиях знают, что избавиться от такой недвижимости бывает непросто. Всё-таки не каждый рискнет делить свой быт с соседями: пользоваться плитой на общей кухне или душем, рассчитанным еще на пять семей. Сейчас в Новосибирске и пригороде в базе N1.ru можно найти не менее 100 вариантов комнат в общежитиях. Некоторые из них хозяева называют «квартирами с возможностью проведения мокрой точки», другие же честно указывают вид жилья. Сколько стоит жизнь в общежитии и что можно купить за 700–800 тысяч рублей, — в этом обзоре.

Секционка в центре Бердска за 750 тысяч рублей


Один из наиболее доступных вариантов располагается в 60-летнем общежитии на улице Ленина в центре Бердска. Подробностей о продающейся комнате автор объявления почти не сообщает: секция чистая, рядом магазины и транспортная развязка.

Комната в секционном общежитии Бердска продается за 750 тысяч

Комната в секционном общежитии Бердска продается за 750 тысяч

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Комната, как пишет продавец, требует косметического ремонта

Комната, как пишет продавец, требует косметического ремонта

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18-метровая комната располагается на третьем этаже четырехэтажного здания. В ней есть раковина, а вот для того, чтобы приготовить еду и помыться, придется воспользоваться местами общего пользования.

Объявление опубликовали 15 сентября, тогда за комнату в общежитии просили 800 тысяч рублей. Спустя двое суток, вариант подешевел на 50 тысяч рублей и по-прежнему продается.

Комната на Первомайке с душем за шторкой — 800 тысяч рублей


«Как студия с отдельным входом», — пишет автор объявления о продающейся комнате. Этот вариант располагается на улице Твардовского, в Первомайском районе. В комнате площадью 15 квадратов кроме отдельного входа есть душевая кабинета, спрятанная за шторкой, туалет, для которого сделали специальную отсечку, раковина для мытья посуды с горячей и холодной водой, а также одно пластиковое окно.

На 15 квадратах владелец сумел разместить диван, шкаф, раковину и душевую кабину

На 15 квадратах владелец сумел разместить диван, шкаф, раковину и душевую кабину

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От комнаты ее отделяет душевая шторка

От комнаты ее отделяет душевая шторка

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Кстати, есть и туалет, что нечасто встретишь в секционных общежитиях

Кстати, есть и туалет, что нечасто встретишь в секционных общежитиях

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По словам автора объявления, собственник у комнаты один. Предложение о покупке было опубликовано 9 сентября, за это время вариант не изменился в цене.

Кстати, в этой же общаге можно найти комнату подешевле — за 630 тысяч рублей. Отдельного входа, правда, нет, как и нет душа с туалетом. А значит, придется пользоваться общим: он тут один на 4 комнаты.

А вот вариант подешевле и поменьше — 12 квадратных метров. Расположена комната на 5 этаже всё той же секционной общаги

А вот вариант подешевле и поменьше — 12 квадратных метров. Расположена комната на 5 этаже всё той же секционной общаги

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Комната с ремонтом и раковиной в 40-летнем общежитии на Затулинке (820 тысяч рублей)


В Кировском районе Новосибирска за 820 тысяч рублей располагается третий вариант нашего обзора. Это комната площадью 17,9 квадратных метра, в которую проведена вода. Душа и плиты в ней нет, а общие места рассчитаны на секцию — в ней 10 комнат.

Девятиэтажка на Зорге построена в 1981 году. Это тоже секционное общежитие

Девятиэтажка на Зорге построена в 1981 году. Это тоже секционное общежитие

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Поскольку в комнате есть только раковина для мытья посуды, будущим хозяевам придется пользоваться общей кухней

Поскольку в комнате есть только раковина для мытья посуды, будущим хозяевам придется пользоваться общей кухней

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Комната находится на 9 этаже

Комната находится на 9 этаже

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«До метро Маркса — 15 минут. Подходит под все виды расчета. При покупке данной комнаты был использован материнский капитал. Можно использовать как для проживания, так и для сдачи в аренду», — перечисляет достоинства автор объявления.

Комната продается с начала лета и успела немного подешеветь — с 900 до 820 тысяч рублей.

«Квартира» в секционном общежитии за миллион с небольшим


«Продается квартира в общежитии секционного типа с возможностью проведения мокрой точки», — говорится в объявлении о продаже комнаты. Она располагается на улице Магаданской, недалеко от ЛДС «Сибирь».

А так выглядит комната, которую продавец называет «квартирой»

А так выглядит комната, которую продавец называет «квартирой»

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В ней 17 квадратов...

В ней 17 квадратов...

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... и всё тот же общажный быт

... и всё тот же общажный быт

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Например, душ на одну секцию

Например, душ на одну секцию

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В секции пять комнат, здесь же места общего пользования: душевая, туалет, кухня с плитами и стиральными машинами. В самой комнате есть лишь небольшой диван, микроволновка и холодильник, однако непонятно, включены ли они в стоимость жилья.

Объявление было опубликовано в конце июля. Комната неоднократно дорожала и падала в цене — с 1,6 миллиона рублей до 1,15 миллиона, а потом с 1,3 миллиона рублей до 1,09 миллиона. По последней цене она продается сейчас.

Жилье со своим санузлом и ванной за 1,4 миллиона рублей на Первомайке


Самый дорогой вариант в нашем обзоре располагается в поселке РМЗ на улице Аксёнова. Жилье площадью 29 квадратных метра на первом этаже оснащено санузлом и ванной, видимо, поэтому стоит дороже предыдущих вариантов.

В этом общежитии на улице Аксёнова продается самая дорогая комната в нашем обзоре

В этом общежитии на улице Аксёнова продается самая дорогая комната в нашем обзоре

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Дом представляет собой общежитие коридорного типа...

Дом представляет собой общежитие коридорного типа...

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... вот с такими тамбурами, рассчитанными на две комнаты

... вот с такими тамбурами, рассчитанными на две комнаты

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В продающемся жилье есть две комнаты. Так, например, выглядит кухня

В продающемся жилье есть две комнаты. Так, например, выглядит кухня

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А это зал. Санузел и ванная тоже имеются

А это зал. Санузел и ванная тоже имеются

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Это самое старое общежитие из подборки: было построено почти 70 лет назад. Оно коридорного типа, но имеет небольшие тамбуры, в которых располагаются по две комнаты.

Комнату продают с апреля, и, судя по тому, что объявление регулярно обновляют, новых владельцев на недвижимость всё еще не нашлось. Цена с весны не менялась: за жилье просят 1,4 миллиона рублей.

В прошлом году НГС тоже готовил обзор новосибирских общежитий. Взгляните, как выглядела одна из самых дешевых комнат, которую можно было купить за полмиллиона.

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недвижимостьобщежитияцены на жильедешевое жилье
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