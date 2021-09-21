Как живут в общежитиях: фотографии комнат и цены на самую дешевую недвижимость

18-метровая комната располагается на третьем этаже четырехэтажного здания. В ней есть раковина, а вот для того, чтобы приготовить еду и помыться, придется воспользоваться местами общего пользования.



Объявление опубликовали 15 сентября, тогда за комнату в общежитии просили 800 тысяч рублей. Спустя двое суток, вариант подешевел на 50 тысяч рублей и по-прежнему продается.



Комната на Первомайке с душем за шторкой — 800 тысяч рублей

«Как студия с отдельным входом», — пишет автор объявления о продающейся комнате. Этот вариант располагается на улице Твардовского, в Первомайском районе. В комнате площадью 15 квадратов кроме отдельного входа есть душевая кабинета, спрятанная за шторкой, туалет, для которого сделали специальную отсечку, раковина для мытья посуды с горячей и холодной водой, а также одно пластиковое окно.

