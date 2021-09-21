Как живут в общежитиях: фотографии комнат и цены на самую дешевую недвижимость

Владельцы комнат в общежитиях знают, что избавиться от такой недвижимости бывает непросто. Всё-таки не каждый рискнет делить свой быт с соседями: пользоваться плитой на общей кухне или душем, рассчитанным еще на пять семей. Сейчас в Новосибирске и пригороде в базе N1.ru можно найти не менее 100 вариантов комнат в общежитиях. Некоторые из них хозяева называют «квартирами с возможностью проведения мокрой точки», другие же честно указывают вид жилья. Сколько стоит жизнь в общежитии и что можно купить за
Секционка в центре Бердска за
750 тысяч рублей
Один из наиболее доступных вариантов располагается в
Объявление опубликовали 15 сентября, тогда за комнату в общежитии просили 800 тысяч рублей. Спустя двое суток, вариант подешевел на
Комната на Первомайке с душем за шторкой —
800 тысяч рублей
«Как студия с отдельным входом», — пишет автор объявления о продающейся комнате. Этот вариант располагается на улице Твардовского, в Первомайском районе. В комнате площадью 15 квадратов кроме отдельного входа есть душевая кабинета, спрятанная за шторкой, туалет, для которого сделали специальную отсечку, раковина для мытья посуды с горячей и холодной водой, а также одно пластиковое окно.
По словам автора объявления, собственник у комнаты один. Предложение о покупке было опубликовано
Кстати, в этой же общаге можно найти комнату подешевле — за 630 тысяч рублей. Отдельного входа, правда, нет, как и нет душа с туалетом. А значит, придется пользоваться общим: он тут один на 4 комнаты.
Комната с ремонтом и раковиной в
40-летнем общежитии на Затулинке (820 тысяч рублей)
В Кировском районе Новосибирска за
«До метро Маркса — 15 минут. Подходит под все виды расчета. При покупке данной комнаты был использован материнский капитал. Можно использовать как для проживания, так и для сдачи в аренду», — перечисляет достоинства автор объявления.
Комната продается с начала лета и успела немного подешеветь — с 900 до
«Квартира» в секционном общежитии за миллион с небольшим
«Продается квартира в общежитии секционного типа с возможностью проведения мокрой точки», — говорится в объявлении о продаже комнаты. Она располагается на улице Магаданской, недалеко от ЛДС «Сибирь».
В секции пять комнат, здесь же места общего пользования: душевая, туалет, кухня с плитами и стиральными машинами. В самой комнате есть лишь небольшой диван, микроволновка и холодильник, однако непонятно, включены ли они в стоимость жилья.
Объявление было опубликовано в конце июля. Комната неоднократно дорожала и падала в цене — с
Жилье со своим санузлом и ванной за
1,4 миллиона рублей на Первомайке
Самый дорогой вариант в нашем обзоре располагается в поселке РМЗ на улице Аксёнова. Жилье площадью
Это самое старое общежитие из подборки: было построено почти 70 лет назад. Оно коридорного типа, но имеет небольшие тамбуры, в которых располагаются по две комнаты.
Комнату продают с апреля, и, судя по тому, что объявление регулярно обновляют, новых владельцев на недвижимость всё еще не нашлось. Цена с весны не менялась: за жилье просят 1,4 миллиона рублей.
В прошлом году НГС тоже готовил обзор новосибирских общежитий. Взгляните, как выглядела одна из самых дешевых комнат, которую можно было купить за полмиллиона.