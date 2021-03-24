За всё время получил две таблетки: защита Навального заявила об ухудшении здоровья политика в колонии

Адвокаты политика Алексея Навального заявили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья. На днях его осматривал врач. Сейчас, по мнению главы сети штабов политика Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 хочет скрыть этот факт



— Вчера у него, [Алексея Навального], начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина, — цитирует Meduza адвоката Ольгу Михайлову. — Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и всё. Лучше ему, естественно, не стало.

