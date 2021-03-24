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За всё время получил две таблетки: защита Навального заявила об ухудшении здоровья политика в колонии

Его сторонники считают, что он может находиться в тюремной больнице

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Адвокаты не могут попасть к своему подзащитному несколько часов

Адвокаты не могут попасть к своему подзащитному несколько часов

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Адвокаты политика Алексея Навального заявили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья. На днях его осматривал врач. Сейчас, по мнению главы сети штабов политика Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 хочет скрыть этот факт

— Вчера у него, [Алексея Навального], начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина, — цитирует Meduza адвоката Ольгу Михайлову. — Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и всё. Лучше ему, естественно, не стало.

По словам Михайловой, сейчас адвокаты находятся около колонии, но внутрь их не пускают под предлогом «режимных мероприятий». Однако адвоката, который был в очереди за ними, к его подзащитному пустили.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Берлина, где проходил курс лечения и реабилитации. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток. 2 февраля суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области. О том, как она устроена, мы писали в этом материале, а на прошлой неделе появились первые новости из колонии.

Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).

По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

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Алексей НавальныйФСИН
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