За всё время получил две таблетки: защита Навального заявила об ухудшении здоровья политика в колонии

Адвокаты политика Алексея Навального заявили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья. На днях его осматривал врач. Сейчас, по мнению главы сети штабов политика Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация
— Вчера у него, [Алексея Навального], начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина, — цитирует Meduza адвоката Ольгу Михайлову. — Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и всё. Лучше ему, естественно, не стало.
По словам Михайловой, сейчас адвокаты находятся около колонии, но внутрь их не пускают под предлогом «режимных мероприятий». Однако адвоката, который был в очереди за ними, к его подзащитному пустили.
Алексей Навальный был задержан
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе