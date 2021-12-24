В «Ашане» объяснили, на кого подал иск отстраненный работник склада без вакцины от ковида

«Ашан» объяснил, кто являлся работодателем невакцинированного сотрудника, который подал иск в суд на начальника за отстранение от работы. Компания не отрицает, что новосибирец обратился в суд, но ответчиком по делу является не она, а ООО «Икспио Лоджистикс фреш».
Вчера, 23 декабря, в Новосибирский районный суд поступило гражданское дело об отстранении от работы невакцинированного сотрудника. Отстраненный сотрудник склада хочет отменить приказ руководства, по которому его не допускают до работы.
Директор новосибирского филиала торговой сети «Ашан» Александр Чиркунов сообщил корреспонденту НГС, что истец не является их сотрудником. После выхода публикации НГС об этом, на запрос журналиста редакции пришел ответ от пресс-службы АШАН ритейл Россия:
— По данным Новосибирского районного суда иск был подан на компанию ООО «Икспио Лоджистикс фреш», которая является работодателем истца, а также подрядчиком АШАН по складским услугам. В свою очередь, ООО «АШАН» не является ответчиком, не фигурирует в картотеке гражданских дел Новосибирского районного суда и соответственно не имеет отношения к текущему делу.
По данным «Контур.Фокус», компании ООО «Икспио Лоджистикс фреш» нет в базе их данных — ранее подобное название носила фирма ООО «Джииксо Лоджистикс». Ее генеральный директор — Дмитрий Губанов. Действуйщий учредитель и участник, а также владелец — закрытое акционерное ООО «Джииксо Лоджистикс Холдинг Раша Б.В.» (Нидерланды).
Корреспондент НГС попыталась дозвониться до фирмы по номерам, указанным в «Контур.Фокус», однако они не были доступны.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы тех, кто не поставил второй компонент. Это касается жителей, которым рекомендована обязательная вакцинация. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других.
Первые отстранения начались 21 ноября — это коснулось тех, кто не привился первым компонентом. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно делать прививку от ковида, мы писали здесь.
А 20 декабря в Новосибирске начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.