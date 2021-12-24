В «Ашане» объяснили, на кого подал иск отстраненный работник склада без вакцины от ковида

Первые отстранения начались 21 ноября — это коснулось тех, кто не привился первым компонентом. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно делать прививку от ковида, мы писали здесь.



А 20 декабря в Новосибирске начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.

