Невакцинированный сотрудник склада «Ашана» потребовал в суде восстановить его в должности

Вчера, 23 декабря, в Новосибирский районный суд поступило гражданское дело об отстранении от работы невакцинированного сотрудника. Отстраненный сотрудник склада хочет отменить приказ руководства, по которому его не допускают до работы.



Приказ «Об отстранении от работы и оплате труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей» издали на складе «Ашана» в Новосибирске.

