Невакцинированный сотрудник склада «Ашана» потребовал в суде восстановить его в должности

Вчера, 23 декабря, в Новосибирский районный суд поступило гражданское дело об отстранении от работы невакцинированного сотрудника. Отстраненный сотрудник склада хочет отменить приказ руководства, по которому его не допускают до работы.
Приказ «Об отстранении от работы и оплате труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей» издали на складе «Ашана» в Новосибирске.
— Работодателем было приказано «не являться к месту работу с
Изданный приказ работодатель обосновал уведомлением о проведении вакцинации против коронавируса, а также добровольным отказом работника от вакцинации.
Возмущенный действиями руководства и выпущенным приказом сотрудник обратился в суд.
— Истец просит отменить приказ и взыскать с организации 50 тысяч рублей в качестве морального вреда, — добавили в Новосибирском районном суде.
Директор новосибирского филиала торговой сети «Ашан» Александр Чиркунов сообщил корреспонденту НГС, что истец не является их сотрудником.
— Это точно не наш сотрудник, об инциденте мне ничего не известно. Он работник склада — а это уже логистика, — пояснил Александр Чиркунов.
В пресс-службе «Ашана» также не смогли прокомментировать случай с сотрудником.
— О каком иске идет речь? Наш ли это сотрудник — об этом нам ничего не известно, — ответила на вопрос НГС Татьяна Шаповалова, менеджер по коммуникациям Группы стратегических коммуникаций АШАН Ритейл Россия.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы тех, кто не поставил второй компонент. Это касается жителей, которым рекомендована обязательная вакцинация. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других.
Первые отстранения начались 21 ноября — это коснулось тех, кто не привился первым компонентом. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно делать прививку от ковида, мы писали здесь.
А 20 декабря в Новосибирске начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.