28 июня понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 72.17
eur 86.19
Тема дняПодробности гибели 13-летних подруг в Новосибирске

Все новости

Все новости

Часть новосибирских работодателей заявила, что планирует перевести сотрудников на удаленку

Больше половины будет работать в таком формате до осени

883
8Обсудить

Поделиться

Часть компаний так и не перешла с удаленного режима работы

Часть компаний так и не перешла с удаленного режима работы

Поделиться

Треть новосибирских работодателей, опрошенных Исследовательским центром «Зарплата.ру», планирует отправить сотрудников на удаленку; часть рассчитывает работать в таком формате до зимы.

Опрос компаний проходил с 18 по 22 июня. В исследовании принял участие 2 031 респондент, 65% опрошенных — из Новосибирска.

— 29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации, — сообщает «Зарплата.ру». — 53% новосибирских работодателей введут удаленный формат до осени, 21% — до зимы. При этом 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю. Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.

По данным исследовательского центра, 15% респондентов сообщили, что в июне были случаи заболевания. 3% компаний планируют компенсировать затраты сотрудников на анализ на ковид, 2% дают выходной после вакцинации.

21 июня из-за распространения коронавирусной инфекции губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в регионе до 30 сентября. Также он допустил, что в области введут обязательную вакцинацию, хотя отметил, что мнение по этому поводу у него неоднозначное.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинацияудаленная работа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...