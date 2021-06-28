Часть новосибирских работодателей заявила, что планирует перевести сотрудников на удаленку

Треть новосибирских работодателей, опрошенных Исследовательским центром «Зарплата.ру», планирует отправить сотрудников на удаленку; часть рассчитывает работать в таком формате до зимы.

Опрос компаний проходил с 18 по 22 июня. В исследовании принял участие 2 031 респондент, 65% опрошенных — из Новосибирска.

— 29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации, — сообщает «Зарплата.ру». — 53% новосибирских работодателей введут удаленный формат до осени, 21% — до зимы. При этом 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю. Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.