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Происшествия Извращенец из трамвая №18: новосибирская полиция начала проверку после скандального поста в соцсети

Извращенец из трамвая №18: новосибирская полиция начала проверку после скандального поста в соцсети

Инцидент произошел в Ленинском районе

3 394
54 комментария

Инцидент произошел в трамвае №18

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как в трамвае заметили мужчину, совершившего развратные действия. В этот момент напротив него сидела беременная женщина. Инцидент произошел утром 11 сентября в Троллейном жилмассиве.

О происшествии анонимно сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По ее словам, мужчина зашел в трамвай №18 на остановке «Школа №174». Женщина отметила, что пассажир был одет прилично.

— Кольцо на пальце, видимо, женат. Напротив сидела беременная женщина, моя подруга, — пишет автор поста.

После этого мужчина совершил развратные действия, а затем вышел на остановке «Троллейный жилмассив».

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там ответили, что в полицию заявление по этому факту не поступало.

— Информация, размещенная в Сети, будет зарегистрирована. Организовано проведение проверки, — рассказали в МВД.

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Ранее НГС писал, что в Новосибирской области сотрудника полиции заподозрили в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы. Заявление подали родители девочки.

ПО ТЕМЕ
Развратные действия Трамвай Ленинский район Новосибирск Полиция
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Комментарии
54
69619
11 сентября 2024, 15:28
что он сделал?
mr.Mister.
11 сентября 2024, 15:30
Рсп бегом на 18 трамвай пока не поздно!
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