Извращенец из трамвая №18: новосибирская полиция начала проверку после скандального поста в соцсети

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как в трамвае заметили мужчину, совершившего развратные действия. В этот момент напротив него сидела беременная женщина. Инцидент произошел утром 11 сентября в Троллейном жилмассиве.
О происшествии анонимно сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По ее словам, мужчина зашел в трамвай №18 на остановке «Школа №174». Женщина отметила, что пассажир был одет прилично.
— Кольцо на пальце, видимо, женат. Напротив сидела беременная женщина, моя подруга, — пишет автор поста.
После этого мужчина совершил развратные действия, а затем вышел на остановке «Троллейный жилмассив».
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там ответили, что в полицию заявление по этому факту не поступало.
— Информация, размещенная в Сети, будет зарегистрирована. Организовано проведение проверки, — рассказали в МВД.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области сотрудника полиции заподозрили в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы. Заявление подали родители девочки.