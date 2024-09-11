Извращенец из трамвая №18: новосибирская полиция начала проверку после скандального поста в соцсети

Инцидент произошел в трамвае №18 Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В Новосибирске полиция начала проверку после того, как в трамвае заметили мужчину, совершившего развратные действия. В этот момент напротив него сидела беременная женщина. Инцидент произошел утром 11 сентября в Троллейном жилмассиве.

О происшествии анонимно сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По ее словам, мужчина зашел в трамвай №18 на остановке «Школа №174». Женщина отметила, что пассажир был одет прилично.

— Кольцо на пальце, видимо, женат. Напротив сидела беременная женщина, моя подруга, — пишет автор поста.

После этого мужчина совершил развратные действия, а затем вышел на остановке «Троллейный жилмассив».

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там ответили, что в полицию заявление по этому факту не поступало.

— Информация, размещенная в Сети, будет зарегистрирована. Организовано проведение проверки, — рассказали в МВД.