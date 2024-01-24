Новосибирского полицейского заподозрили в развратных действиях — пострадала 14-летняя девочка

В Новосибирской области сотрудника полиции заподозрили в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы. Заявление о происшествии поступило от родителей подростка в ведомство.
Об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным, инцидент произошел 7 января в садовом некоммерческом товариществе. В одном из домов отдыхали несколько человек.
— Ночью один из мужчин совершил в отношении девочки, 2010 г.р. развратные действия без применения насилия. Также установлено, что он является сотрудником Новосибирского гарнизона полиции, — сообщили в ведомстве.
Указано, что заявление о совершении противоправных действий в отношении школьницы поступило в полицию 22 января. В результате собранные оперативниками ведомства материалы передали следователям для «дальнейшей юридической оценки».
— При подтверждении вины гражданина, он понесёт наказание в установленном законом порядке, — уточнили в ведомстве.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Осенью 2023 года в Новосибирске искали мужчину, которого подозревали в развратных действиях на игровой площадке у дома. Инцидент произошел на улице Куприна.