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Новосибирского полицейского заподозрили в развратных действиях — пострадала 14-летняя девочка

Заявление о происшествии подали в полицию родители школьницы

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По предварительным данным, инцидент произошел 7 января

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В Новосибирской области сотрудника полиции заподозрили в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы. Заявление о происшествии поступило от родителей подростка в ведомство.

Об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным, инцидент произошел 7 января в садовом некоммерческом товариществе. В одном из домов отдыхали несколько человек.

— Ночью один из мужчин совершил в отношении девочки, 2010 г.р. развратные действия без применения насилия. Также установлено, что он является сотрудником Новосибирского гарнизона полиции, — сообщили в ведомстве.

Указано, что заявление о совершении противоправных действий в отношении школьницы поступило в полицию 22 января. В результате собранные оперативниками ведомства материалы передали следователям для «дальнейшей юридической оценки».

— При подтверждении вины гражданина, он понесёт наказание в установленном законом порядке, — уточнили в ведомстве.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Осенью 2023 года в Новосибирске искали мужчину, которого подозревали в развратных действиях на игровой площадке у дома. Инцидент произошел на улице Куприна.

Развратные действияПолицияМВДНовосибирская областьШкольникиПодростки
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