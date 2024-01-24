Новосибирского полицейского заподозрили в развратных действиях — пострадала 14-летняя девочка

Об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным, инцидент произошел 7 января в садовом некоммерческом товариществе. В одном из домов отдыхали несколько человек.



— Ночью один из мужчин совершил в отношении девочки, 2010 г.р. развратные действия без применения насилия. Также установлено, что он является сотрудником Новосибирского гарнизона полиции, — сообщили в ведомстве.

