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СрочноИщут подозреваемого в развратных действиях
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Полиция ищет подозреваемого в развратных действиях — их совершили на детской площадке в Новосибирске

Ориентировку распространили в родительских чатах

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В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в развратных действиях на игровой площадке у дома на улице Куприна, 4. Информацию подтвердили в отделе полиции Дзержинского района.

Ориентировку распространили в родительских чатах. По предварительной информации, инцидент произошел 29 августа в период с 12:00 до 16:00.

В ориентировке указано, что возбуждено уголовное дело

В ориентировке указано, что возбуждено уголовное дело

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В отделе полиции №5 «Дзержинский» корреспонденту НГС подтвердили распространение листовок. На вид мужчине около 30–40 лет, рост 175–185 см, славянской внешности, средне-полного телосложения. Был одет в синие бриджи и светлую футболку.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону НГС уточнили, что устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого. Отметим, что на листовках ориентировки предположительный портрет одного и того же человека.

Уголовное дело возбудили в начале сентября

Уголовное дело возбудили в начале сентября

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В родительских чатах ближайших школ распространили ориентировки предполагаемого преступника

В родительских чатах ближайших школ распространили ориентировки предполагаемого преступника

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Следователи огласили статистику по делам против половой неприкосновенности детей в Новосибирской области. За период с начала 2019-го по середину 2023 года возбудили более 1 300 уголовных дел.

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