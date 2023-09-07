Полиция ищет подозреваемого в развратных действиях — их совершили на детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в развратных действиях на игровой площадке у дома на улице Куприна, 4. Информацию подтвердили в отделе полиции Дзержинского района.
Ориентировку распространили в родительских чатах. По предварительной информации, инцидент произошел 29 августа в период с 12:00 до 16:00.
В отделе полиции №5 «Дзержинский» корреспонденту НГС подтвердили распространение листовок. На вид мужчине около 30–40 лет, рост 175–185 см, славянской внешности, средне-полного телосложения. Был одет в синие бриджи и светлую футболку.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону НГС уточнили, что устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого. Отметим, что на листовках ориентировки предположительный портрет одного и того же человека.
Следователи огласили статистику по делам против половой неприкосновенности детей в Новосибирской области. За период с начала 2019-го по середину 2023 года возбудили более 1 300 уголовных дел.