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СрочноНа улице нашли 2-летнего мальчика
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«Стоял один на солнце»: дети нашли потерявшегося 2-летнего мальчика на Первомайке — он не мог сказать, где живет

Ребята вызвали полицию

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Ребенка нашли на улице Маяковского в Первомайском районе

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Дети-волонтеры отряда «Здраво» спасли 2-летнего мальчика, который в жару потерялся на улице в Первомайском районе. Видео с историей опубликовал арт-цех «Красный», структурное подразделение «Дома молодежи» Первомайского района.

— Двухлетний мальчик стоял один посреди частного сектора. Волонтеры спросили, нужна ли помощь. Ребенок ответил, что потерялся. В силу возраста было сложно построить диалог. Мальчик долго стоял на солнце и ждал того, кто за ним так и не пришел. Обратились к куратору, совместно вызвали социальные службы и стали ждать. На протяжении часа ребенка не искали, сам он плохо говорил и путался в направлении дома, — объяснили волонтеры.

Приехала полиция и начался обход территории. В итоге соседи узнали мальчика. Ребенка привели домой. Дальше у инспектора ПДН был диалог с мамой. Выяснилось, что мальчик гулял со старшим братом.

— Костя [cтарший ребенок] дома сидит.

— А почему он даже не сказал, что он Степу [младшего] потерял?

— Я спросила, он сказал, что Степа здесь.

— Серьезно? Час уже люди ищут, чей ребенок. Вызвали полицию. Ребятишки час уже ищут. Мама сидит дома, значит, и он должен с мамой сидеть рядышком. У вас сколько их?

— Трое.

— Одним больше, одним меньше, что ли? Пойдемте, буду вас опрашивать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Арт-цех «Красный» / Vk.com

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию волонтеров.

— 7 августа в полицию поступило сообщение, что у дома по улице Маяковского находится ребенок без сопровождения взрослых. На место выезжали сотрудники полиции. Полицейские опросили жителей близлежащих домов, граждане узнали мальчика и указали адрес его проживания, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции привели ребенка домой.

— В этот момент туда пришла и мать несовершеннолетнего. Выяснилось, что мальчик гулял со старшим братом и убежал. Родители занялись поисками сына самостоятельно. Установлено, что семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит, — добавили в ведомстве.

Сотрудники ПДН провели с родителями ребенка профилактическую беседу. Проводится проверка.

Весной волонтеры нашли потерявшегося 9-летнего школьника.

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