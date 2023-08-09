«Стоял один на солнце»: дети нашли потерявшегося 2-летнего мальчика на Первомайке — он не мог сказать, где живет

Дети-волонтеры отряда «Здраво» спасли 2-летнего мальчика, который в жару потерялся на улице в Первомайском районе. Видео с историей опубликовал арт-цех «Красный», структурное подразделение «Дома молодежи» Первомайского района.
— Двухлетний мальчик стоял один посреди частного сектора. Волонтеры спросили, нужна ли помощь. Ребенок ответил, что потерялся. В силу возраста было сложно построить диалог. Мальчик долго стоял на солнце и ждал того, кто за ним так и не пришел. Обратились к куратору, совместно вызвали социальные службы и стали ждать. На протяжении часа ребенка не искали, сам он плохо говорил и путался в направлении дома, — объяснили волонтеры.
Приехала полиция и начался обход территории. В итоге соседи узнали мальчика. Ребенка привели домой. Дальше у инспектора ПДН был диалог с мамой. Выяснилось, что мальчик гулял со старшим братом.
— Костя [cтарший ребенок] дома сидит.
— А почему он даже не сказал, что он Степу [младшего] потерял?
— Я спросила, он сказал, что Степа здесь.
— Серьезно? Час уже люди ищут, чей ребенок. Вызвали полицию. Ребятишки час уже ищут. Мама сидит дома, значит, и он должен с мамой сидеть рядышком. У вас сколько их?
— Трое.
— Одним больше, одним меньше, что ли? Пойдемте, буду вас опрашивать.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию волонтеров.
— 7 августа в полицию поступило сообщение, что у дома по улице Маяковского находится ребенок без сопровождения взрослых. На место выезжали сотрудники полиции. Полицейские опросили жителей близлежащих домов, граждане узнали мальчика и указали адрес его проживания, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники полиции привели ребенка домой.
— В этот момент туда пришла и мать несовершеннолетнего. Выяснилось, что мальчик гулял со старшим братом и убежал. Родители занялись поисками сына самостоятельно. Установлено, что семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит, — добавили в ведомстве.
Сотрудники ПДН провели с родителями ребенка профилактическую беседу. Проводится проверка.
Весной волонтеры нашли потерявшегося 9-летнего школьника.