«Стоял один на солнце»: дети нашли потерявшегося 2-летнего мальчика на Первомайке — он не мог сказать, где живет

— Двухлетний мальчик стоял один посреди частного сектора. Волонтеры спросили, нужна ли помощь. Ребенок ответил, что потерялся. В силу возраста было сложно построить диалог. Мальчик долго стоял на солнце и ждал того, кто за ним так и не пришел. Обратились к куратору, совместно вызвали социальные службы и стали ждать. На протяжении часа ребенка не искали, сам он плохо говорил и путался в направлении дома, — объяснили волонтеры.