«Произошла импульсная утечка»: в мэрии Новосибирска признали, что собаку-поводыря убил удар током от троллейбуса

Собака-поводырь погибла из-за утечки тока из троллейбуса, сообщили в мэрии Новосибирска. Трагедия произошла сегодня,
— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, перед выходом на линию троллейбус проходил проверку, был исправен. Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют. Департамент по социальной политике мэрии работает с владелицей погибшей собаки. Женщине выплатят компенсацию, — заявили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Животному помочь не смогли. Очевидцы сняли происходящее на видео.
Очевидцы трагедии рассказали, как всё произошло. Сейчас тело животного увезли на вскрытие.