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СрочноСобаку-поводыря убило током от троллейбуса
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«Произошла импульсная утечка»: в мэрии Новосибирска признали, что собаку-поводыря убил удар током от троллейбуса

Владелице животного выплатят компенсацию

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Владелица никак не могла помочь своему любимцу

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Собака-поводырь погибла из-за утечки тока из троллейбуса, сообщили в мэрии Новосибирска. Трагедия произошла сегодня, 21 июля, рано утром на остановке «Ж/м "Станиславский"».

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, перед выходом на линию троллейбус проходил проверку, был исправен. Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют. Департамент по социальной политике мэрии работает с владелицей погибшей собаки. Женщине выплатят компенсацию, — заявили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Животному помочь не смогли. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Очевидцы трагедии рассказали, как всё произошло. Сейчас тело животного увезли на вскрытие.

Удар токомТроллейбусСобака-поводырьМэрия Новосибирска
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