«Горят три дома». Частные постройки в Ленинском районе Новосибирска охватил крупный пожар

Вечером 21 мая в Ленинском районе пожар охватил три частных дома на улицах Прокатная и Бакинская. Видеозапись с места событий выложили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
— В 20:27 сотрудники МЧС России выехали на сообщение о пожаре на Левом берегу Новосибирска. По оперативным данным, горят 3 частных дома и надворные постройки. Хозяева всех домов на месте происшествия, не пострадали. Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщили в региональном управлении МЧС.
В 22.39 пожарные отчитались о ликвидации открытого горения.
Вечером 21 мая в Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в гаражном кооперативе. Читатели НГС сообщили о взрывах.