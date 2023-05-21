freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняПожар в Юго-Западном микрорайоне
Все новости
Все новости

«Горят три дома». Частные постройки в Ленинском районе Новосибирска охватил крупный пожар

Огонь перебросился на несколько домов

3 094

Хозяева домов не пострадали

Поделиться

Вечером 21 мая в Ленинском районе пожар охватил три частных дома на улицах Прокатная и Бакинская. Видеозапись с места событий выложили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пожарные еще борются с огнем на момент публикации

Видео: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

— В 20:27 сотрудники МЧС России выехали на сообщение о пожаре на Левом берегу Новосибирска. По оперативным данным, горят 3 частных дома и надворные постройки. Хозяева всех домов на месте происшествия, не пострадали. Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщили в региональном управлении МЧС.

В 22.39 пожарные отчитались о ликвидации открытого горения.

Вечером 21 мая в Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в гаражном кооперативе. Читатели НГС сообщили о взрывах.

ПожарГорит домМЧСЗагорелся дом
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter