Вечером 21 мая в Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в гаражном кооперативе. Читатели НГС прислали фото и видео с места ЧП.
— Похоже, пожар в гаражном кооперативе. Мы слышали взрывы: «Два раза бахнуло». На место уже приехали пожарные, — рассказал Сергей.
НГС запросил в региональном управлении МЧС информацию об инциденте.
— В 20:12 сотрудники МЧС России выехали в Ленинский район ул. 9-й Гвардейской Дивизии на сообщение о возгорании. По прибытии установлено, что горит мусор и покрышки на открытой территории. Пожар локализован на предварительной площади 30 кв. м. Угрозы распространения нет, — сообщили в МЧС.
Сегодня под Новосибирском произошел крупный пожар на площади более 100 гектаров.