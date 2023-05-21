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«Два раза бахнуло!» В гаражах в Юго-Западном микрорайоне Новосибирска произошел пожар

Очевидцы пожара сообщают об услышанных хлопках

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По данным МЧС, пожар произошел не в гаражах, а на открытой территории

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Вечером 21 мая в Юго-Западном жилмассиве произошел пожар в гаражном кооперативе. Читатели НГС прислали фото и видео с места ЧП.

— Похоже, пожар в гаражном кооперативе. Мы слышали взрывы: «Два раза бахнуло». На место уже приехали пожарные, — рассказал Сергей.

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Неподалеку от пожара собралась толпа зевак

Видео: читатель НГС

НГС запросил в региональном управлении МЧС информацию об инциденте.

— В 20:12 сотрудники МЧС России выехали в Ленинский район ул. 9-й Гвардейской Дивизии на сообщение о возгорании. По прибытии установлено, что горит мусор и покрышки на открытой территории. Пожар локализован на предварительной площади 30 кв. м. Угрозы распространения нет, — сообщили в МЧС.

Сегодня под Новосибирском произошел крупный пожар на площади более 100 гектаров.

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