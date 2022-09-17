«Он уже не мог ходить»: найденного на Васюганских болотах новосибирского пенсионера госпитализировали

— Там, где его нашли, труднопроходимая местность: со всех сторон болотина, узкий перешеек, кочки. Огромную помощь оказали сотрудники учебно-спасательного центра из Коченёво. Вместе с нашими ребятами они помогали, чистили дорогу, убирали бревна, формировали переходы. Дедушку несли сначала на импровизированных носилках — он уже не мог ходить, но был в сознании, говорил. Потом, когда со штаба пришла помощь, его понесли на мягких носилках. Несли по колено, даже по пояс в воде. Промокли насквозь, — рассказала в беседе с НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

