«Он уже не мог ходить»: найденного на Васюганских болотах новосибирского пенсионера госпитализировали
Медики уверяют, что 73-летний мужчина идет на поправку, но ему необходима правильная реабилитация
Родственники найденного в лесу пенсионера, который пропал несколько дней назад в лесах Колыванского района, настояли на его госпитализации. В настоящее время состояние пожилого мужчины оценивается как удовлетворительное.
12 сентября житель села Королевка Николай Игнатиков ушел в лес за грибами и заблудился. Родственники забили тревогу на следующий день, когда пенсионер не вернулся домой. На поиски пропавшего были брошены волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники МЧС, задействованы квадрокоптеры. Пенсионера удалось найти спустя 5 суток после пропажи: от голода, по его словам, его спас богатый урожай дикоросов.
— Там, где его нашли, труднопроходимая местность: со всех сторон болотина, узкий перешеек, кочки. Огромную помощь оказали сотрудники учебно-спасательного центра из Коченёво. Вместе с нашими ребятами они помогали, чистили дорогу, убирали бревна, формировали переходы. Дедушку несли сначала на импровизированных носилках — он уже не мог ходить, но был в сознании, говорил. Потом, когда со штаба пришла помощь, его понесли на мягких носилках. Несли по колено, даже по пояс в воде. Промокли насквозь, — рассказала в беседе с НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
По приезде домой пенсионера осмотрела фельдшер. Родственники настояли на том, чтобы 73-летнего грибника отвезли в больницу для более тщательного осмотра. В районной больнице медики отметили, что состояние мужчины удовлетворительное.
— Врачи сказали, что всё хорошо, что он идет на поправку, но, конечно, в этом возрасте нужно хорошо и правильно восстановиться, — добавила Яблонских.
При этом врачи рекомендуют родственникам присматриваться к состоянию пенсионера, поскольку произошедшее может отразиться на его здоровье впоследствии.
Тем временем в Искитимском районе продолжают искать местного грибника, который ушел в лес