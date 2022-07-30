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Росгвардия эвакуировала 80 человек из горящего хлебозавода в Новосибирске

Экипаж вневедомственной охраны первым прибыл на место ЧП

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Потоки эвакуации росгвардейцы разделили на два направления

Потоки эвакуации росгвардейцы разделили на два направления

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Около 80 человек эвакуировали сотрудники Росгвардии с территории новосибирского хлебозавода, где вечером 29 июля произошел пожар.

Прапорщик Алексей Прохоренко и сержант Денис Полюбин патрулировали улицу Широкую, когда заметили клубы черного дыма над хлебозаводом. В этот момент один из корпусов предприятия уже был охвачен пламенем. Росгвардейцы сообщили о ЧП экстренным службам, выяснили, что на территории завода могут находиться до 100 человек, и начали организовывать эвакуацию людей. Потоки работников они разделили на два направления, чтобы избежать давки.

— Всего с предприятия было эвакуировано около 80 человек. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии никто из работников завода не пострадал, — сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Здание хлебозавода загорелось около 22:00 29 июля. Огнем были охвачены вентиляционная шахта и кровля здания. В 23:50 пожарные ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

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